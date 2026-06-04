Nový Ryzen 7 5800X3D není limitovaná edice, dostat by se mělo na všechny. AMD obnovilo jeho výrobu

AMD teď oznámilo návrat Ryzenu 7 5800X3D, jenž se stal legendou coby první herní procesor s 3D V-Cache povyšující výkon herního PC. Což se zvlášť hodí, pokud máte desku se socketem AM4, která bez 3D V-Cache už dnes ve hrách často dostává čočku. Ta legenda ale byla do značné míry posmrtná, jelikož se procesor už dlouho neprodává. Nové vydání ale není jenom poslední limitovaná série. AMD prý obnovilo výrobu, která snad pojede delší dobu.
Regulérní obnova výroby místo jen omezené edice z posledních zbytků čipů?
Zprávy o opětovném vydání Ryzenu 7 5800X3D (který zmizel z prodeje na podzim 2024) prosákly už nějakou dobu předem a tehdy jsme dumali, zda nejde jenom o omezené množství kusů, které byly odložené do skladu ještě před ukončením prodeje. AMD totiž procesor spojilo s oslavou 10. výročí socketu AM4 coby platformy, na které první generace procesorů Ryzen fungovaly. Byla tu proto možnost, že do prodeje jde možná i dost omezený počet procesorů, které se rychle vyprodají a tudíž moc nepomohou početným uživatelům AM4 počítačů, kteří by upgrade potřebovali (zvlášť když pořizovat nové PC je kvůli „AI přirážce“ na pamětech DDR5 nyní velmi drahé).
Naštěstí se zdá, že skutečnost je ve skutečnosti o dost lepší – AMD údajně skutečně obnovilo výrobu těchto procesorů. Web Tom’s Hardware na Computexu 2026 mluvil s Davidem McAffeem, který je v AMD viceprezidentem a šéfem pro grafiky Radeon a procesory Ryzen. A dozvěděl se, že pro opětovné vydání Ryzenu 7 5800X3D ve skutečnosti stálo netriviální množství práce a byl zde dobrý důvod pro postupné ukončení výroby těchto procesorů (z nichž se ke konci doprodávaly jen modely Ryzen 5 5500X3D, které vypotřebovávají kusy křemíku s defekty a horšími dosahovanými frekvencemi).
McAffee uvedl, že AMD nemohlo jednoduše objednat výrobu nových kusů, protože původní linka na jejich výrobu skončila – není přitom řeč o AMD, ale o tom, že TSMC mezitím ukončilo výrobu na pouzdřícím procesu technologie SoIC hybrid bonding první generace, kterou čipy generace Zen 3 používají pro připojení cache čipletů. Původní technologie používala kombinaci horkého a studeného napojování kontaktů, zatímco generace Ryzen 7000 pak pro 3D V-Cache už používala novější verzi technologie. Potíž byla v tom, že zatímco onu druhou generaci používanou u Ryzenů 7000 lze u TSMC dál objednat, první generaci tchajwanský foundry podnik uzavřel a potřebné linky už neexistují.
Vrácení Ryzenu 7 5800X3D do výroby nebylo beze změn možné, ale AMD nechalo inženýry vyvinout upravený postup, kterým se tyto procesory nyní vyrábějí na nové pouzdřící technologii (stejné jako Ryzeny 7000). Jak dlouho to trvalo nebo kolik to stálo, to se nejspíš nedozvíme, ale komplikace tohoto druhu často vedou k ukončení výroby produktů, protože náklady navíc už se firmám nechce do starého produktu investovat. Bez krize v cenách pamětí – kvůli které lidé, kteří by jinak dávno koupili novou desku, procesor a paměti DDR5, nyní musí zůstat na platformě AM4 – by AMD možná tento podnik už nepovažovalo za rentabilní. Obnovený zájem o herní počítače schopné fungovat s pamětí DDR4 o dost zvětšil potenciální trh pro nové šarže X3D procesorů Ryzen 5000.
Vyrobit by se mělo větší množství kusů, 5800X3D by snad mělo být dost pro všechny
To, že bylo opět něco zainvestováno do obnovení výroby, ale také znamená, že by AMD mělo mít motivaci těchto procesorů prodat co nejvíc, aby ono úsilí stálo za to. Snad tak budou ve výrobě poměrně dlouho a už nebude do budoucna problém je sehnat. Pravda, ze stejného důvodu se také asi firmě nebude chtít moc u nich snižovat cenu. Ale nedostatek něčoho je jeden z nejsilnějších impulzů k tomu, aby to bylo drahé, takže dobrá dostupnost by tak jako tak měla stlačit ceny dolů – i ceny bazarových kusů, které v poslední době byly vyšší, než za co se teď mají opět objevit nové kusy.
Bude zajímavé vidět, jak dlouho po tomto obnovení výroba procesorů Ryzen 7 5800X3D vydrží a zda se obnoví i dodávky některých dalších modelů (Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D), které by využily zmetky z nové výroby. Pěkné by bylo, kdyby AMD vyrobilo model 5950X3D, což by s novou výrobou X3D čipletů teoreticky šlo s tím, že po softwarové stránce by toto CPU mohlo využít všechnu infrastrukturu přítomnou pro model jako 7950X3D a 9950X3D. Ale to je asi už sci-fi.
Zdroje: Tom’s Hardware