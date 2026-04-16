Sen majitelů AM4 desek splněn? Kultovní Ryzen 7 5800X3D se vrátí na pulty, k 10. výročí platformy

U platformy AM4 pro procesory AMD Ryzen se hodně vyzdvihuje dlouhá životnost a upgradovatelnost. Ale pokud máte herní počítač AM4 deskou, váš ideální upgrade by byl procesor Ryzen 7 5800X3D s 3D V-Cache, který se však přestal prodávat a množství těch, kdo by ho chtěli, ho takříkajíc „prošvihlo“. To v praxi onu upgradovatelnost kazí. Ovšem možná se na vás ještě usměje štěstí – AMD by prý toto CPU mohlo vrátit do prodeje.
Ryzen 7 5800X3D zpět v obchodech?
Tuto informaci vypustil na bývalém Twitteru HXL, jméno už známé z různých předchozích úniků. Zdroj je ale zřejmě z Číny, kde patrně AMD tento plán (nejspíš ještě jen pod NDA) prezentovalo. Na internet se dostala přímo fotografie části prezentačních slajdů, které mají o znovuvydání mluvit. Tudíž to s návratem až kultovního hráčského procesoru vypadá docela vážně – tedy pokud samozřejmě nejde o falzum.
Důvodem je patrně blížící se desetileté výročí příchodu socketu AM4 na trh – procesory Ryzen sice měly premiéru v prvním kvartálu roku 2017 (2. března), ale na OEM trhu už desky platformy AM4 existovaly od léta až podzimu 2026, byť ještě jen s APU řady 9000 založenými na staré architektuře Excavator.
Ryzen 7 5800X3D by podle této zprávy měl znovu být v prodeji coby speciální produkt oslavující výročí platformy, jako „10 Yeas AMD AM4 Anniversary Edition“. O moc víc toho zatím nevíme, ale údajně by se mohl v prodeji objevit ještě o něco dříve, snad už v probíhajícím druhém čtvrtletí roku. Logické by bylo, kdyby ho AMD slavnostně uvedlo na Computextu (čili na přelomu května a června).
Procesor by měl mít zcela původní parametry, tedy 8 jader a 16 vláken architektury Zen 3 s 96MB L3 cache. Uniklý materiál sice uvádí 100 MB, to je ale součet po započítání osmi 512KB L2 cache jednotlivých jader. Vypadá to, že zůstane také nezměněný maximální boostový takt 4,5 GHz a 105W TDP. A samozřejmostí je to, že procesor používá paměti DDR4, dnes o něco méně nedostupné než nový typ paměti DDR5, což znovu učinilo staré DDR4 platformy atraktivními.
Nejde tedy o žádný refresh nebo nový model, ale skutečně o „dotisk“ předtím vyprodaného procesoru Ryzen 7 5800X3D. Nicméně asi by mohl nést nějaké označení „Anniversary „Edition“ na kovovém rozvaděči tepla (nebo i při detekci v počítači). Asi by to mohlo být podobně jako v případě Ryzenu 7 2700X 50th Anniversary Edition, vydaného k půlstoletí existence AMD. Zatím netušíme, zda třeba bude vydán jen omezený počet kusů.
Ač se parametry nezmění, byl by comeback modelu 5800X3D přínos. Pokud nyní chcete upgradovat herní počítač založený na starém procesoru do socketu AM4, je oficiálně na trhu jen model Ryzen 5 5500X3D (a to ještě jen někde). Ten má jen šest jader a výrazně nižší takt, takže jeho herní výkon je o dost horší a smysl upgradu se tím značně zpochybňuje (a to do jisté míry platilo i o modelu 5700X3D). Nedostanete se totiž o moc blíž k výkonu aktuálních CPU. Ryzen 7 5800X3D už je také hodně daleko od výkonu dnešního modelu 9800X3D, ale díky plným osmi jádrům a lepším taktům poskytne to nejlepší hraní, jakého lze na platformě AM4 dosáhnout.
Otázkou je cena
Nicméně je dost otázka, kolik bude Ryzen 7 5800X3D stát – pokud by měl být za 400 až 450 dolarů jako v době, když byl nový, pořád by to byl upgrade pofidérní, protože s takovou částkou už byste mohli pomýšlet na upgrade na AM5 desku a procesor. Respektive to tak aspoň bylo v dobách, než se pořízení modulů DDR5 stalo velkým problémem.
Nicméně reedice by asi mohla srazit ceny použitých kusů v bazaru. A pokud by cena výročních modelů byla nižší, šlo by už o dost zajímavé řešení, zvlášť pro aktuální umělou inteligencí stiženou dobu.
Ryzen 7 5800X3D by dokázal vykouzlit herní počítač nejen z existujících AM4 sestav, ale mohl by být zajímavý i pro ekonomickou stavbu nového PC. X3D procesory mají totiž tu vlastnost, že jejich herní výkon tolik nezávisí na rychlosti paměťových modulů. S jistým úspěchem by se proto daly využít i jinak neatraktivní bazarové moduly z kancelářských počítačů s nízkými rychlostmi typu DDR4–2400, které mohu být snáze sehnatelné, nebo je můžete někde nalézt v šuplíku či v likvidovaných starých desktopech.
Zdroj: HXL