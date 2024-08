Nvidia možná vytvoří levnější verzi GeForce RTX 4070. Šetřila by pomocí pamětí GDDR6

Před nedávnem unikly informace, že AMD chystá nové modely grafických karet Radeon stále založené na architektuře RDNA 3, nyní v relativně pozdní fázi životního cyklu těchto GPU. Něco podobného možná plánuje i Nvidia, u níž by se také mohly objevit nové či změněné deriváty karet s architekturou Ada Lovelace, ač už by za několik měsíců měla vyjít nová generace Blackwell. Mohla by to být zejména nová a potenciálně levnější verze GeForce RTX 4070.

U AMD uniklé informace hovořily o tom, že k některým dnešní modelům „XT“ přibudou do nabídky snad levnější verze „bez XT“. Nvidia by místo toho prý mohla zase přistoupit k svému z nějakého důvodu oblíbeného vydávání karet s dost odlišnými specifikacemi pod stejným názvem.

GeForce RTX 4070 s GDDR6?

Podle webu Benchlife by Nvidia mohla k současné GeForce RTX 4070, což je karta vybavená 12GB pamětí typu GDDR6X, vydat alternativní model, který by byl osazený jen pamětí GDDR6. Kapacita by patrně zůstala na stejných 12 GB se 192bitovou sběrnicí, což je dáno omezeními samotnému použitého čipu AD104. Ale u GDDR6 by musela být použitá nižší frekvence pamětí.

Karty s GDDR6 by nejspíš používaly stejné PCB jako speciální verze grafiky GeForce RTX 4060 Ti, které jsou založené na stejném čipu AD104 jako RTX 4070 (jen s vypnutými jednotkami) a používají již paměti GDDR6. Je pravděpodobné, že GeForce RTX 4070 GDDR6 by proto měla stejnou rychlost pamětí, tedy s efektivním taktem 18,0 GHz.





To při 192bitové sběrnici dává propustnost 432 GB/s. Původní GeForce RTX 4070 má 21,0GHz paměti GDDR6X a propustnost 504 GB/s takže by grafika ztratila 14 % propustnosti a tím asi i nějaký celkový výkon. Toto by asi mohlo být kompenzováno nižší cenou. Teoreticky by však Nvidia mohla také jako náhradu zvýšit hrubý výkon GPU přidáním jednotek nebo frekvence, takže by konečný průměrný výkon mohl vycházet zhruba stejně (tomu by mohlo pomoci i to, že paměti GDDR6 by mohly mít nižší spotřebu, takže by zbylo více wattů na samotné výpočetní jednotky).

Je ale také možné, že by Nvidia tento model dodávala výrobcům počítačových sestav, kde není takový tlak na to, aby výkon grafiky byl ekvivalentní, specifikace nebývají často příliš podrobně uváděné, a kupující také nemá informaci o tom, kolik přesně stojí samotná grafika.

Zatím není jasné, zda tyto grafiky opravdu vyjdou – do jaké míry jde o spekulace a do jaké míry je tato zpráva založená na reálných informacích o přípravě těchto grafik pocházející od Nvidie nebo výrobců karet. Je tak možné, že nakonec se takovéto karty na trhu neobjeví.

Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce OC 12G, tradiční model s pamětí GDDR6X (ilustrace) Autor: Gigabyte

Nedostatek GDDR6X má v srpnu zhoršit dostupnost GeForce RTX 4070

Jen před nedávnem se separátně od této novinky objevily také zprávy (zdrojem je zřejmě fórum Board Channels), že Nvidia by se mohla potýkat s nedostatkem čipů GDDR6X (ty vyrábí pouze Micron) a právě grafika GeForce RTX 4070 by tím mohla být postižená.

Nvidia prý výrobce karet informovala, že omezí alokaci grafik GeForce RTX 4070 pro čínský trh, potenciálně by se to ale také mohlo týkat dalších vyšších modelů. Toto omezení dodávek mělo platit od měsíce srpna a údajně mělo být zavedeno právě kvůli nedostatku pamětí GDDR6X.

Výroba alternativní GeForce RTX 4070 s o něco pomalejšími pamětmi GDDR6 může být dočasné řešení této situace a tyto karty by se proto mohly prodávat jenom v Číně.

Nicméně je pravděpodobné, že grafiky s čipy GDDR6 by byla celkově levnější na výrobu, takže by mohlo jít i o použitelnou strategii ke zvýšení marží nebo snížení cen u tohoto modelu. V takovém případě by se tato karta s GDDR6 asi nakonec mohla prodávat i globálně a postupně by mohla začít tvořit významný díl prodávaných grafik GeForce RTX 4070. Otevřelo by to možnosti třeba tento model prodávat se sníženou cenou ještě nějakou dobu i jako levnější model doplňující vyšší modely nové generace Blackwell.

