Peklo zamrzlo: Intel prosí AMD, aby směl vyrábět jeho procesory. Může na tom záviset jeho přežití

Jan Olšan
Dnes
Výroba procesorů a GPU v továrně Intel Foundry Autor: Intel
Výroba procesorů a GPU v továrně Intel Foundry
Nejabsurdnější není to, že někdejší úhlavní nepřítel by v budoucnu mohl vyrábět čipy pro AMD. Ta hlavní pecka je, že mu možná nic jiného nezbývá.

Je to jen nedávno, co rozvířila vody zpráva, že se Intel spojuje s jedním z největších rivalů, firmou Nvidia. Firmy spolu vyrobí x86 procesory s GPU technologiemi Nvidie. Možná se ale chystá další podobně „skandální“ svazek, dokonce možná pikantnější. Údajně je totiž v jednání i spolupráce s AMD. O to zajímavější, že v určitém smyslu je teď někdejší obr odkázán na milost konkurenta, který dříve býval považován za skoro zanedbatelného.

Intel + AMD?

Podle zprávy webu Semafor AMD s Intelem aktuálně jednají o spolupráci. Ta by však nebyla podobným partnerstvím jako ta s Nvidií (něco podobného ovšem AMD zkoušelo v minulosti s procesory Kaby Lake-G). Místo toho by šlo o to, že by se AMD stalo klientem foundry služeb Intelu a vyrábělo v jeho továrnách svoje čipy.

To je něco, co by dřív bylo hodně absurdní představou. Ještě před nějakými deseti lety totiž výrobní procesy Intelu byly považovány za jeho výsadní výhodu, která mu umožňovala být napřed před všemi konkurenty. A logicky by tedy nikdy nepovolil hlavnímu soupeři na trhu x86 procesorů, aby jí také mohl využít. Nicméně dnes jsou čipové technologie Intelu pozadu za lídry (TSMC) a současně firma je ve špatné finanční situaci. Intel pro své továrny teď externí klienty potřebuje vůbec proto, aby přežily. A to i pokud by to mělo pomoct hlavnímu soupeři.

Předchozí šéf Intelu Patrick Gelsinger to, že je pro AMD ochoten vyrábět, říkal přinejmenším navenek. Teď dost možná bude doloženo, že to bylo míněno vážně. Vzhledem k tomu, jak nejisté to nyní Intel má, se s trochou přehánění skoro dá říct, že AMD má v rukou jeho osud, když se rozhoduje, zda mu zakázku na výrobu zadá.

Technologie Intelu by se mohly hodit pro levnější produkty

Jaké přesně čipy by AMD u Intelu mohlo vyrábět, není zatím známo. Technologie Intelu jsou odlišné, takže nemůže jít o stejné návrhy procesorů nebo GPU, které už nyní jsou vyráběné v TSMC. Intel by tak měl spíš být kandidátem pro nějaké budoucí produkty, které jsou nyní teprve v přípravě, a zda z těchto jednání opravdu vzejde nějaký kontrakt a z něj reálný procesor nebo GPU, uvidíme možná až za dva nebo tři roky.

Šéfka AMD Lisa Su s procesorem Ryzen Threadripper na veletrhu CES 2020

Šéfka AMD Lisa Su s procesorem Ryzen Threadripper na veletrhu CES 2020

Autor: AMD

Procesy Intelu jsou momentálně technologicky o něco horší než ty od TSMC a Intel se to nejspíš snaží kompenzovat nižší cenou. To je něco, co by pro AMD i jiné klienty mohlo být užitečné. Podobně jako jsme to zmiňovali nedávno v kontextu potenciální výroby u Samsungu, takové „akční slevy“ mohou firmám umožnit použít v levných produktech modernější technologii, než by si mohla dovolit u TSMC. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že začne-li AMD opravdu něco vyrábět u Intelu, budou to levnější modely GPU a procesorů, nikoliv špičkové „vlajkové“ modely.

Intel v posledních týdnech získal strategické investice od Nvidie, od vlády USA a fondu Softbank (vždy výměnou za několikaprocentní podíl ve firmě), které mu pomohou s financemi. Údajně se uchází o podobnou pomoc i od Applu. Není známo, zda je ve hře i to, že by nějaký podíl výměnou za investici mohlo získat AMD. Pokud by na to firma přistoupila, dovršilo by to asi ironii a symbolickou potupnost situace, do které se Intel dopracoval.

Zdroje: Semafor, Tom’s Hardware

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

