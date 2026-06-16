Procesory Intelu obsahující integrované GPU od Nvidie údajně dorazí za rok a půl

Loni v létě byly akcie Intelu na pomyslném dně (a tržní kapitalizací někde okolo dnes směšných 100 miliard $). Toho využila Nvidia a oznámila překvapivou investici, jíž v akciích získala okolo 5 % svého rivala a někdejšího hegemona čipového průmyslu. Obě společnosti ale hlavně oznámily, že chystají společné produkty: Procesory Intel, které dostanou integrované GPU od Nvidie. Teď se začíná rýsovat, kdy to dorazí do obchodů.
„Core RTX“: Kdy vyjde procesor spojující technologie Intelu a GPU Nvidie?
Podle webu VideoCardz by procesory kombinující CPU část od Intelu a GPU od Nvidie měly být zhruba rok a půl vzdálené. Odvolává se přitom na informace získané od Erdi Özüağa, youtubera a bývalého redaktora tureckého webu DonanimHaber. Özüağ zřejmě viděl interní roadmapu Intelu s těmito produkty, podle níž jsou údajně plánované na první čtvrtletí roku 2028. To by mohlo znamenat, že budou oznámeny na lednovém veletrhu CES 2028.
Tyto procesory by údajně (podle jiných zdrojů) mohly nést pracovní jméno Serpent Lake. Pokud by skutečně šly na trh již začátkem roku 2028, mohly by asi být vydány jako generace Core Ultra 500, současná s rodinou procesorů Razor Lake.
Nicméně před nedávnem se od youtubera Moore’s Law is Dead objevily také slajdy s roadmapou, která procesory s GPU od Nvidie prezentovala jako součást rodiny procesorů Titan Lake, které dříve byly považovány za něco, co přijde později, možná jako Core Ultra 600. Nicméně je pravda, že zrovna procesory Titan Lake s GPU od Nvidie měly obsahovat starší CPU čiplety patřící ještě do generace Razer Lake, což by mohlo umožňovat jejich dřívější vydání.
To, jak bude společný procesor Intelu a Nvidie vypadat, možná naznačují teď odhalené procesory Nvidia RTX Spark, u nichž vyrábí CPU část MediaTek a Nvidia k ní připojuje vlastní GPU. Chrání si tak své IP, aby k němu partner neměl přístup. Podobně to možná bude vypadat také u procesorů vyráběných Intelem, kde SoC a CPU části budou jeho dílem a Nvidia dodá vlastní oddělený GPU čiplet, kterému ale Intel nebude vidět pod pokličku. Jak dobře to bude fungovat, to mohou naznačit zkušenosti, které teď uděláme s procesorem Nvidia RTX Spark. Ten má přijít na trh tento podzim (údajně po více než ročním zpoždění – uvidíme, zda podobné problémy ještě nezdrží i Serpent Lake).
Výroba čipů Apple v továrnách se blíží, proces ale potřebuje zlepšení
Erdi Özüağ také uvádí něco k dřívějším zvěstem o tom, že Apple plánuje vyrábět své čipy v továrnách Intelu. Firma má využít 1,8nm výrobní proces Intelu a údajně je plánováno to realizovat zhruba v čtvrtém kvartálu roku 2027 (takže by se pak produkty s těmito čipy mohly objevit někdy na jaře až na podzim 2028, možná v procesoru M7).
Technologie ale údajně ještě není na úrovni, kterou Apple chce, a bude potřebovat, aby se do té doby zlepšily parametry a ekonomičnost výroby. Erdi Özüağ uvádí, že současně je proces zhruba na 30–40 %, čímž asi míní výtěžnost (z jeho textu to není moc jasné). Nemusí jít nutně o absolutní výtěžnost danou (vysokým) množstvím defektů, ale parametrickou výtěžnost, což je procento čipů schopných běžet na dostatečně vysoké frekvenci.
Zdroje: VideoCardz, Erdi Özüağ