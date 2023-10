AMD přebralo trik Nvidie, Radeon RX 6750 GRE má dvě verze. Výhodná grafika s větší pamětí?

AMD dnes oficiálně potvrdilo a odhalilo dvě nové grafiky. Už dříve prosákly zprávy o přípravách Radeonu RX 6750 GRE, který měl nejdříve připomínat kartu Radeon RX 6700 10GB, pak zase měl být osazený 12GB pamětí. Ukazuje se, že ani jedna verze nebyla mimo. AMD totiž spáchalo něco, co typicky dělá Nvidia, a vydává pod jedním jménem dvě karty s výrazně odlišným výkonem, zatímco název se bude lišit jen údajem o velikosti paměti.

Radeon RX 6750 GRE používá v obou verzích čipy Navi 22 generace RDNA 2 vyráběné 7nm procesem. Proti aktuální generaci RX 7000 / RDNA 3 mu tedy bude chybět DisplayPort 2.1 (ten, pravda, nemají ani grafiky Nvidie generace RTX 4000), podpora hardwarového enkódování do formátu AV1 nebo technologií AntiLag+ či HYPR-RX (tu by možná ještě dostat mohl později). A také samozřejmě nebude profitovat z budoucích optimalizací her pro dual-issue architekturu RDNA 3. Ovšem poměr cena/výkon by mohl být atraktivní, zrovna u takovýchto pozdních modelů to tak často bývá.

Radeon RX 6750 GRE 12GB

Výkonnější verze karty, Radeon RX 6750 GRE 12GB, má plnou 192bitovou sběrnici s 12 GB paměti GDDR6 na 16,0 GHz efektivně, což dává propustnost 384 GB/s. Infinity Cache pak je ve vysoké kapacitě 96 MB. Také výpočetní jednotky ale budou v plném počtu 40 CU, karta tedy má 2560 shaderů a 40 ray acceleratorů pro ray tracing.

GPU má takty 2439 MHz (herní frekvence / Game Clock) a 2581 MHz v boostu. Karta by tam mohla mít o trošku (ale asi opravdu o málo) lepší výkon než Radeon RX 6700 XT (u toho je to 2424 MHz / 2581 MHz), kterému odpovídá také TDP, které zůstalo 230W.





Model GRE bude pomalejší, nižší než Radeon RX 6750 XT (2495 / 2600 MHz, 250 W). Radeon RX 6700 XT se měl po příchodu refreshnuté verze RX 6750 XT přestat vyrábět, takže Radeon RX 6750 GRE 12GB může dělat náhradu pro ty, kdo ho nestihli.

Specifikace grafik AMD Radeon RX 6750 GRE Autor: AMD, via VideoCardz

Radeon RX 6750 GRE 10GB

Verze s menší kapacitou paměti nese 10 GB GDDR6 také s frekvencí 16,0 GHz efektivně, ale na 160bitové sběrnici s propustností 320 GB/s. Spolu s tím se tak zmenšuje Infinity Cache na „jen“ 80 MB. Ořezaný je také čip Navi 22, který má aktivních 36 CU (2304 shaderů, 36 ray acceleratorů).

Tato karta je tak zase obdobou Radeonu RX 6700, který se na trhu neprodával tak široce a vyšel později. Zatímco ten měl 175W TDP a takty 2174 MHz (herní frekvence) a 2450 MHz (boost), nový Radeon RX 6750 GRE 10GB by mohl být o chloupek rychlejší, protože má opět o trošku vyšší herní frekvenci 2189 MHz. Boost je však zase stejný, 2450 MHz. Zajímavé je, že RX 6750 GRE má mít o něco nižší spotřebu, TDP je 170 W. Rozdíl je to ovšem dost malý.

Vydání grafik Radeon RX 6750 GRE: AMD láká na větší kapacitu paměti Autor: AMD, via VideoCardz

Není asi třeba dodávat, že obě karty budou mít přes stejné základní modelové označení hodně odlišný výkon a fakticky nejde o jeden, ale o dva modely, takže není vhodné, aby se označení tvářilo opačně a spoléhalo se na informovaného kupujícího tušícího, že odlišnost zdaleka není jen v kapacitě paměti. U Nvidie je toto nicméně rozšířeno v každé generaci (GeForce RTX 3060 8GB, RTX 3080 12GB, brzy možná GeForce RTX 3050 6GB…). Asi tedy není na místě za toto bičovat primárně AMD.

Dostupnost i na západě

Označení GRE znamená Golden Rabbit Edition. Karta vznikla primárně jako zvláštní edice pro Čínu, ale stejně jako Radeon RX 7900 GRE nakonec bude dostupná i mimo ni, nejde tedy o grafiku, která pro nás nemá význam, jako to bývalo u čínských specialit v minulosti.

Vydání grafik AMD Radeon RX 6750 GRE Autor: AMD, via VideoCardz

AMD totiž dokonce uvádí i přímo doporučené ceny pro mezinárodní trh. Radeon RX 6750 GRE 12GB má cenu 289 $, je tedy o něco levnější než doporučená cena GeForce RTX 4060. Podle výrobce by se ale výkonem karta mohla blížit spíš RTX 4060 Ti. U nás by to vycházelo na 8150 Kč / 330 € (při momentálním kurzu a s DPH).

Radeon RX 6750 GRE 10GB je za 269 $, což je částka, za kterou se oficiálně začal prodávat Radeon RX 7600, který by tento model měl překonávat (a také nabízet benefit větší paměti). RX 7600 nicméně mezitím v praxi klesl na nižší ceny. Tato doporučená cena u nás nyní odpovídá 7600 Kč / 307 €.

Ceny grafik AMD Radeon RX 6750 GRE Autor: AMD, via VideoCardz

Karty nemají existovat v referenčním provedení, prodávat se budou nereferenční verze, které by měly vyjít od XFX, PowerColoru, Sapphire, Gigabyte a MSI (možná i dalších). V Číně se karty začnou prodávat zítra, 18. 10., jak samostatně, tak v hotových počítačích. V Evropě by dostupnost mohla být asi spíše v hotových počítačích (čili přes OEM trh), ale asi není vyloučené, že časem se něco objeví i samostatně „v retailu“.

Zdroj: VideoCardz