AMD chystá ještě jednu grafiku generace RDNA 2: Radeon RX 6750 GRE s 10GB pamětí

AMD teď dokončilo vydávání GPU generace RDNA 3, ale neznamená to, že už nebudou přicházet žádné další modely; kolují informace ještě například o Radeonu RX 7500. A dokonce se zdá, že není úplně konec ani předchozí generaci s architekturou RDNA 2, protože volné místo v nabídce mezi grafikami RX 7600 a RX 7700 XT teď prý bude vyplňovat ještě nový model založený na čipu Navi 22, který AMD chystá – Radeon RX 6750 GRE.

O kartě Radeon RX 6750 GRE se objevily zprávy už před více než týdnem. Tehdy ale ještě nebyly jasné žádné větší podrobnosti. Na čínských sociálních sítích se tehdy vynořila informace, že Yeston, což je jeden z výrobců karet, připravuje grafiku s tímto označením. To by ale pravděpodobně mělo znamenat, že půjde o model vydaný přímo AMD a dostupný od více výrobců.

Z názvu je jasné, že by šlo o derivát ještě předchozí 7nm generace Radeonů s architekturou RDNA 2, takže by mohl oslovit ty, podle nichž RDNA 3 proti RDNA 2 moc nenabízí (což bychom tak úplně netvrdili, ale jsou tací). Podle označení GRE by mělo jít o model opět zaměřený na Čínu – GRE má znamenat Golden Rabbit Edition podle aktuálního roku čínského kalendáře. Primárně tato karta tedy bude důležitá jen tam, ale předchozí takovýto model Radeon RX 7900 GRE nakonec částečně na západní trhy proniká, takže je možné, že i Radeon RX 6750 GRE nakonec bude v Evropě některými kanály sehnatelný.





Podle původní zvěsti by Radeon RX 6750 GRE prý mohl mít potenciál dosahovat až výkonu podobného GeForce RTX 4060 Ti (399 $), přičemž cena by spíš byla jako za GeForce RTX 4060 – ta je oficiálně za 299 $.

Výkonnější verze Radeonu RX 6700

V posledních dnech se k tomuto modelu objevily další detaily, z nichž už je asi jasnější, o co půjde. Ze začátku se spekulovalo, že by mohlo jít o rychlejší edici Radeonu RX 6750 XT nebo o podobnou kartu založenou na ořezaném čipu Navi 21 (analogicky tomu, jak je Radeon RTX 7900 GRE odvozen od Navi 31). Nicméně bude to spíše naopak, podle twitterového leakera s přezdívkou Hoang Anh Phu by Radeon RX 6700 GRE měl být v podstatě přetaktovaný Radeon RX 6700. A to celkem i dává smysl.

Sapphire Radeon RX 6700 10GB Autor: Sapphire

Radeon RX 6700 vyšel dost pozdě až v červnu 2022 (což ale asi bylo dáno hlavně situací za kryptoměnového šílenství). Šlo o osekanou verzi Radeonu RX 6700 XT, s čipem Navi 22 majícím aktivních jen 36 CU z celkových 40 (tedy 2304 shaderů). Paměťová sběrnice pak byla zúžená ze 192 bitů na 160 bitů a karta tím pádem nesla jen 10 GB paměti GDDR6. Co na ní bylo tehdy zajímavé, byla spotřeba – TDP bylo jen 175 W (tedy skoro na úrovni slabší GeForce RTX 3060 a pod Radeonem RX 6650 XT), což z ní učinilo jednu z efektivnějších grafik generace RX 6700. Důvodem bylo pravděpodobně to, že šlo o model původně zamýšlený speciálně pro kryptobarony na těžbu.

Více: AMD potichu vydalo Radeon RX 6700 10GB. Referenční karta je docela úsporná, ale…

Nový Radeon RX 6700 GRE má podle Hoang Anh Phu mít stejnou konfiguraci, tedy Navi 22 s 2304 shadery a 10GB paměť GDDR6, ale s vyššími takty a zřejmě i spotřebou. V současnosti chce asi AMD zejména vytvořit grafiku, která by měla relativně nízkou cenu, ale vyšší výkon než Radeon RX 7600 a více paměti než 8 GB. Konfigurace s 2304 shadery dovolí používat částečně defektní čipy Navi 22, kterých možná má AMD dost z předchozí výroby Radeonu RX 6700 XT / 6750 XT, a tedy jsou z jeho pohledu levnější než použití o něco rychlejší plnotučné konfigurace. Paměť zmenšená na 10 GB pak má také výhodu z pohledu výrobních nákladů.

Dosavadní Radeon RX 6700 byl ale kartou, která tím, že preferovala nižší spotřebu a vyšší efektivitu, nevyužívala všechen výkonnostní potenciál. A proto tedy ono „přetaktování“. To nejspíš nasadí frekvence na podobnou úroveň jako u grafik Radeon RX 6700 XT, či možná až RX 6750 XT, aby se z dané konfigurace čipu vymáčkl výkon navíc. Místo poměru výkon/spotřeba by tedy byl vylepšen poměr cena/výkon. TDP této karty Radeon RX 6700 GRE by tedy asi mohlo být až někde mezi 230 a 250 W v referenční verzi a potenciálně ještě výš u případných OC modelů.

Čas vydání zatím nejistý

Zatím ovšem nevíme, kdy by tato grafika mohla jít na trh. Protože je založená na starším čipu, čekali bychom, že s ní AMD nebude moc otálet. Radeon RX 7900 GRE šel také na trh dost rychle od chvíle, kdy o něm prosákly první zvěsti. Zda to tak bude i nyní, těžko říct.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), Weibo, Hoang Anh Phu