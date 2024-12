Radeon RX 9070 XT má prý ve hrách výkon skoro jako GeForce RTX 4080

S únikem informací k chystaným grafikám Nvidie nastal vánoční průsak také u konkurence o Radeonech RX 9000 (o nichž jsme donedávna předpokládali, že budou Radeony RX 8000). Informace z Číny uvádějí, kolik tyto grafiky budou spotřebovávat energie a také něco k frekvencím. Zatím je samozřejmě třeba je brát s rezervou, protože sice už asi jde o úniky od výrobců karet, ale přece jen mohou být zkreslené „tichou poštou“.

Informace se objevily před pár dny na čínském fóru Chiphell od leakera s přezdívkou Zhangzhonghao (který se v této roli neobjevuje poprvé).

Takty Radeonu RX 9070 XT

Nejzajímavější je asi informace o frekvenci. Radeon RX 9070 XT má podle tohoto zdroje údajně mít základní frekvenci 2,8 GHz. Píšeme základní, ale je pravděpodobné, že nejde o to, co se obvykle jako base clock u grafik uvádí. AMD tento údaj už ani ve specifikacích nepíše a jde o frekvenci, na které se GPU prakticky nikdy v zátěži nepohybuje (mělo by jít o jakýsi minimální takt, dosažitelný i při nejhorších „power virus“ zátěžích). Proto předpokládáme, že tento údaj bude platit spíše pro tzv. herní frekvenci (game clock), kde má podle AMD grafiky běžet typicky při hraní.

Reálně ve hrách bývá takt spíš vyšší, často okolo frekvence označované jako boost. Zhangzhonghao uvádí i takt boostu, který podle něj má být 3,0–3,1 GHz. To, že není uvedena přesná hodnota, může znamenat, že jde o rozsah frekvencí pozorovaných při hraní, ne přímo o číslo, které bude mít Radeon RX 9070 XT napsané ve specifikacích. Nebo by také mohlo jít o rozsah boostů u různých karet (kde 3,1 GHz by byly modely s vyšším továrním přetaktováním). Tyto takty tedy neberte jako přesné číslo, ale spíše jako orientační vodítko. Pro připomenutí: jde o GPU s 4096 shadery a 256bitovými pamětmi (GDDR6).





Pro srovnání: Radeon RX 7800 XT, který je asi nejbližším ekvivalentem Radeonu RX 9070 XT v minulé generaci (s 256bitovou paměťovou sběrnicí), má herní frekvenci 2124 MHz a boostovou frekvenci 2430 MHz v referenčních parametrech. Přetaktované edice jako třeba Nitro+ od Sapphire jedou ve hrách reálně na taktech okolo 2450–2550 MHz. Frekvence 3000 MHz ve hrách by tudíž byla zlepšením o nějakých 20 %, nicméně výkon nemusí takto lineárně škálovat.

Spotřeba

Nedávno se objevila indicie od Seasonicu, že by TDP těchto grafik mohlo být relativně nízkých 220 W, nicméně to byla, zdá se, jen nějaká tipovaná hodnota, která byla mimo. Aktuální leak totiž uvádí, že TDP (přesněji TBP neboli celková spotřeba karty) má být 260–270 W (doslova „26X“). Jde o zhruba stejnou spotřebu, jakou má v referenčních parametrech Radeon RX 7900 GRE i Radeon RX 7800 XT, takže její použití i pro nástupnický Radeon RX 9070 XT dává smysl. Nvidia má mít u GeForce RTX 5070 použité TDP 250 W a u GeForce RTX 5070 Ti údajně 300 W.

Leaker uvádí vedle této referenční spotřeby i to, že nereferenční Radeon RX 9070 XT budou mít TDP zvýšené v některých případech až na 330 W. Nejde asi o to, že by AMD toto TDP nějak formálně uvádělo ve specifikacích jako jakýsi OC profil. Nereferenční karty mívají TDP zvýšené nad standardní parametry a navýšení o hodnoty jako těchto 60–70 W není neobvyklé. Méně drahé edice budou mít spotřebu pravděpodobně navýšenou méně, nebo dokonce vůbec.

Mezi referenčními modely a 330W nejvyššími edicemi nemusí být velký rozdíl ve výkonu. Je pravděpodobné, že už ve výchozím stavu budou frekvence posunuté hodně vysoko a nezbude už mnoho další rezervy. Přetaktování nad tuto úroveň už asi pracuje v neefektivním pásmu napětí, a tudíž se za relativně malé navýšení frekvence platí velkým zhoršením spotřeby. Takováto politika nastavení taktů dává smysl u relativně levnějších grafik s menšími počty výpočetních jednotek.

PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB Red Devil Autor: PowerColor

Jen 5% skluz na RTX 4080?

Podle Zhangzhonghaa má údajně Radeon RX 9070 XT mít výkon, který bude jen asi 5 % od GeForce RTX 4080. Tedy alespoň při testování v několika hrách, informace, které leaker má, jsou omezené. S tímto výsledkem by asi karta mohla být o malý kousek rychlejší i než Radeon RX 7900 XT, pokud se potvrdí.

Navíc s novou architekturou RDNA 4, která v tomto GPU bude, se má o dost zlepšit výkon při akceleraci ray tracingu, takže by srovnání s RTX 4080 mohlo platit i v takových hrách (nebo aspoň pokud nebudou psané tak, aby seděly hardwaru Nvidie a ničemu jinému…)

Můžeme bohužel pracovat jenom se strojovým překladem, ale vypadá to, že v tomto případě je řeč o referenčních kartách s oním TDP 260–270 W. Ty s vyšším přetaktováním a spotřebou zvýšenou až k těm 330 W by tedy teoreticky mohly být blíž a GeForce RTX 4080 v průměru dorovnávat. V individuálních hrách by samozřejmě ale byl rozptyl kvůli tomu, jak se kód a charakter jednotlivých her liší. Někdy by byla GeForce rychlejší, někdy pomalejší.

Očekává se, že AMD tyto grafiky odhalí příští měsíc na CES 2025. Firma má mít úvodní prezentaci 6. 1., takže oficiální informace bychom mohli mít brzo.

Zdroje: VideoCardz, Chiphell