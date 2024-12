Grafiky AMD generace RDNA 4: Budou to Radeon RX 8800 XT a Radeon RX 8600 XT

Intel v úterý odhalil svoje nové grafiky Arc generace Battlemage. První sice vyjdou již teď v prosinci, ale brzo budou muset čelit nové generaci Nvidie a AMD. To chystá Radeony RX 8000 s architekturou RDNA 4 k odhalení příští měsíc a jejich podoba se postupně rýsuje. AMD teď, zdá se, prozradilo dvě hlavní karty v kódu ovladačů ROCm (určených pro výpočetní nasazení a umělou inteligenci). A informace začínají utíkat i od partnerů.

V kódu ovladačů ROCm se objevila položka pro to, co jsou zřejmě dvě GPU s architekturou RDNA 4, které AMD chystá – interně jsou označená gfx1201 a gfx1200, přičemž z dřívějška víme, že „gfx12×x“ znamená právě architekturu RDNA 4 a jednotlivá čísla patří k různým čipům implementujícím architekturu. Zajímavé však je, že v kódu teď k těmto označením už jsou přiřazená i další, která už přímo indikují, jaké desktopové grafiky budou na těchto čipech založené.

Navi 48 bude Radeon RX 8800 XT

Větší čip Navi 48, kterému zřejmě patří kód gfx1201, podle tohoto dá vzniknout grafikám série Radeon RX 8800 – může jich teoreticky být víc, například RX 8800, RX 8800 XT (případně dokonce XTX nebo ještě další varianty jako nedávné karty GRE).





Jak už je delší dobu známo, AMD neuvede v generaci RDNA 4 žádný vyložený highend a místo toho bude řada nahoře končit jen jakýmsi vyšším mainstreamem, protože nic výkonnějšího než čip Navi 48 se nechystá. Tento čip má poskytovat 4096 shaderů (64 CU, 64 ray acceleratorů) a 256bitovou paměťovou sběrnici. Pokud jste tedy doufali, že karty budou mít kvůli tomuto relativně nižšímu výkonovému stropu skromnější jméno, třeba řada RX 8700 XT, není tomu tak. Je ovšem možné, že Radeon RX 8700 XT se bude jmenovat třeba grafika s osekanou verzí tohoto GPU, která by měla jen 192bitové paměti, jako Radeon RX 7700 XT.

Spotřeba 220 W?

Nedávno se objevivší čínské drby uvádějí, že by nejvýkonnější grafika s tímto čipem (Radeon RX 8800 XT?) mohla dosahovat výkonů až někde okolo GeForce RTX 4080 či 4080 Super a výkon v ray tracingu má prý až o 45 % překonávat Radeon RX 7900 XTX.

Také ale uváděly, že spotřeba by proti němu měla být o 25 % nižší, což dává cca 260 W. Je však zajímavé, že Seasonic teď přidal jakousi „podporu“ Radeonu RX 8800 XT (toto označení přímo uvádí) do svého kalkulátoru potřebného výkonu zdroje, který poskytuje na svém webu. A data, která tento kalkulátor pro výpočet používá, ukazují na nižší spotřebu. TDP by podle Seasonicu mělo být jen 220 W, přičemž karty by ale měly napájení dvěma osmipinovými konektory (je možné, že ne všechny, jen některé nereferenční).

Radeon RX 8800 XT v kalkulátoru výkonu zdroje od Seasonicu Autor: Seasonic, via: VideoCardz

Toto by bylo samozřejmě příjemné a znamenalo by to, že by těmto grafikám stačily o trošku levnější zdroje a nevyžadovaly by tak robustní ventilaci ve skříni (takže celkově by se PC s takovým GPU dalo upytlíkovat levněji). Nicméně to nesedí s tím údajem proti Radeonu RX 7900 XTX, takže bychom to zatím brali s rezervou a raději počítali s horní variantou.

Navi 44: Radeon RX 8600 XT

Druhé GPU, kterým by měl být menší levnější čip Navi 44 a které nese označení gfx1200, pak AMD podle kódu ROCm pojmenuje Radeon RX 8600 XT nebo RX 8600 (teoreticky mohou opět existovat obě varianty). Opět se tedy nenaplní tužby, aby čísla těchto relativně výkonnostně omezených grafik byla menší – byť samozřejmě v praxi moc neznamenají, jediná nevýhoda je asi v tom, že vyšší číslo vzbuzuje určitá očekávání (na druhou stranu, kdo ví, jak výkon překvapí).

Navi 44 má být čip více méně poloviční proti Navi 48. Znamená to 2048 shaderů (32 CU) architektury RDNA 4, 32 ray acceleratorů a také 128bitovou sběrnici pamětí. Toto GPU má tedy velmi podobnou konfiguraci jako Navi 23 v Radeonu RX 6600 XT (a 6650 XT) a v Radeonu RX 7600 a 7600 XT, nárůst výkonu tedy bude závislý na frekvencích a architektonických zlepšeních. Pravděpodobně bude stále mít jen 8 GB paměti (s možností, že vyjdou i 16 GB modely, které ale budou dražší) a nejspíš také rozhraní PCI Express osekané jen na osm linek.

Asi je třeba upozornit, že toto označení v kódu ovladačů nemusí být definitivní. Ukazuje ale asi, jak AMD plánuje grafiky označit nyní, i když není vyloučeno, že se ještě plány změní. Je možné, že „čísla“ karet už trochu naznačují i cenu, totiž že by tyto karty mohly být za podobné částky, s jakými začínaly modely 7600/7600 XT (269, 329 $) a Radeon RX 7800 XT (499 $). Ovšem to asi bude platit jen zhruba, ceny se asi budou přizpůsobovat podle konkurenční situace (tedy jaké karty s jakou cenou uvede Nvidia).

