Nová generace grafik AMD zabere jména Nvidii: Radeon RX 9070 XT prozrazen

Na začátku příštího roku mají vyjít nové grafiky Nvidie, ale také od AMD. Je o nich méně zvěstí než o tom, co chystá Nvidia. Ač víme, jaké čipy GPU AMD chystá, zatím není jasné, jaké karty z nich vytvoří. Zatím jsme o nich mluvili jako o Radeonech RX 8000, ale vypadá to, že skutečnost je složitější. AMD totiž chystá Radeony RX 8000 a zároveň i Radeony RX 9000. Je to překvapivé i ne, jde totiž o podobné schéma, jaké už používají Ryzeny.

Jak se budou jmenovat?

AMD zřejmě teď někdy předalo dotyčné informace výrobcům karet, protože zvěsti o tom, jak se jmenují nové grafiky teď začaly pronikat na internet. První byl zřejmě leaker s přezdívkou Apoleon na fóru Chiphell, který sdělil, že nové grafické karty budou značené jako řada RX 9000 a patrně nejvyšší model má mít jako třetí číslici sedmičku.

Toto následně doložil zdá se i polooficiální únik – z obchodu Grosbill Pro, který pro nové modelové řady vytvořil kategorie ve svém katalogu (pokud nejde jen o nějakou spekulativní střelu na základě čínských úniků). Dle tohoto zdroje bude nejvyšší model grafik s architekturou RDNA 4 označený jako Radeon RX 9070 XT. Toto by pravděpodobně měla být grafika s plnou konfigurací čipu Navi 48, s 64 CU (4096 shaderů) a 16 GB pamětí GDDR6 na 256bitové sběrnici.

Druhý model má mít označení Radeon RX 9070 (bez dalšího přívlastku). Mělo by jít o levnější variantu s částečně ořezaným čipem Navi 48. Specifikace tím pádem jsou dost otázka, není jasné, o kolik méně bude mít karta výpočetních jednotek – pravděpodobné je něco mezi 48 CU a 56 CU (3072 až 3584 shadery). Paměti by karta mohla mít 16 GB nebo 12 GB, pokud by byla sběrnice osekaná jen na 192 bitů (jako u Radeonu RX 7700 XT).





Pro levné karty s menším čipem Navi 44 (má 32 CU / 2048 shaderů a 128bitovou sběrnici, patrně PCIe 4.0 ×8) zatím jména neprosákla. To může souviset s tím, že půjdou na trh o něco později. Nabízelo by se označení Radeon RX 9060 XT a RX 9060.

AMD Radeon RX 9070 XT a AMD Radeon RX 9070 v obchodě Grosbill Pro Autor: Grosbill Pro, snímek Cnews

Toto značení má zřejmě za cíl ukazovat, jakým grafikám Nvidie daný model konkuruje a zatímco vyšší modely 9070 (XT) by tímto mířily proti GeForce RTX 4070 (Ti) či nadcházejícím RTX 5070 (Ti), nižší Navi 44 by logicky asi mělo za protivníky mít karty GeForce RTX 4060 / 5060 a jejich varianty Ti.

Vznikne něco trošku podobného, jako když AMD zabralo Intelu jména čipsetů (B350), protože čísla jsou z historických důvodů napřed před Nvidií. Protože jsou ale v názvu další odlišující části, zde asi moc velký konflikt nebude. Navíc vidia se k GeForce RTX 9000 asi prokouše až hodně zadlouho a tou dobou podobnost Radeonu RX 9070 XT třeba s GeForce RTX 9070 Ti už nebude tolik vadit.

Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE 16GB. Radeony RX 9070 XT budou asi většinou používat trojventilátorové chladiče a zrovna tento model by mohla novinka v nabídce AMD nahradit Autor: Sapphire

Před časem jsme psali o tom, že v kódu ovladačů ROCm pro umělou inteligenci byla chystaná GPU označená jako Radeon RX 8600 a RX 8800 v rozporu s tímto nyní prosáklým značením. Pravděpodobně v onom případě šlo jen o provizorní pojmenování. Nebo AMD váhalo jaké označení zvolit a definitivní volba na Radeon „9070“ (a asi „9060“) padla až poměrně nedávno.

Generace 8000 bude vyhrazená pro grafiky s architekturou RDNA 3.5

Že se tato změna dlouhodobého značení (které lze stopovat až k dávným Radeonům 7500, 8500, 9700 Pro a podobně) chystá, naznačil už únik Ryzenu AI Max+ Pro 395 v databázi Geekbench, o kterém jsme psali před dvěma týdny. Ten totiž má grafiku označenou Radeon 8060S.

Ryzen AI Max+ Pro 395 v databázi Geekbench, ukazující označení grafiky Radeon 8060S Autor: Geekbench browser

Toto označení jí evidentně má stavět jako ekvivalent mobilních GeForce RTX 4060 (nebo 5060?). Písmeno S na konci je označení, které AMD používá u GPU pro tenké (slim) notebooky s vysokou mobilitou.

Tyto procesory Strix Halo jsou patrně i důvod, proč AMD přeskočilo generaci 8000 a grafiky s čipy architektury RDNA 4 se budou jmenovat Radeon RX 9000. Generace 8000 bude vyhrazena pro grafiky s architekturou RDNA 3.5, kterou integrované GPU v Strix Halo používá. Bylo by matoucí, kdyby se karty s novější architekturou značily stejně a současně by asi použití dva roky starého značení RX 7060S nevypadalo moc dobře (minimálně by se to pletlo se samostatnými Radeony RX 7600M a 7600S).

Nakonec jde vlastně o něco velmi podobného tomu, když „APU“ procesory Ryzen s architekturami Zen 2, Zen 3+ a Zen 4 vyšly jako Ryzeny 4000, 6000 a 8000 a v podobné době vycházející nová generace pro desktop pak skočila na číslo 5000, 7000 a 9000, aby se to nepletlo.

Samotné označení každopádně nemá jiný než symbolický a význam a byť možná ovlivňuje to, jak jsou grafiky vnímané, nebude nijak měnit jejich herní výkon a vlastnosti. Jak si grafiky Radeon RX 9000 povedou, teprve uvidíme.

Zdroje: VideoCardz (1, 2)