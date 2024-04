Radeony RX 8000 mohou dojet na staré paměti. Ani výkonnější modely nemají rychlejší GDDR6

O Velikonocích se objevily údajné specifikace pro grafické karty Radeon RX 8000, tedy nové grafiky založené na architektuře RDNA 4 pro mainstream a levnější část trhu (zatímco highendový model údajně AMD zrušilo). Teď se k nim objevila další zvěst, dle níž AMD u těchto grafik nepřejde na novou technologii pamětí GDDR7, která se má objevit u Nvidie. Vypadá to však, že ani nevyužije možností rychlejších pamětí GDDR6, které jsou na trhu.

Podle leakera Keplera_L2 se AMD chystá použít stejné 18,0GHz (efektivně) paměti GDDR6, jaké měly již Radeony RX 6950 XT, RX 6750 XT a levný Radeon RX 6500 XT před dvěma lety. U Radeonu RX 7900 XTX a XT má přitom už osazené 20GHz paměti GDDR6, které dodávají o 11 % víc propustnosti.

Předchozí zprávy se shodovaly o tom, že efektivní frekvenci pamětí 18,0 GHz bude používat karta založená na slabším a levnějším z obou čipů, Navi 44 se 2048 shadery a 128bitovou sběrnicí. Propustnost tohoto GPU pak má být 288 GB/s, stejná jako u Radeonu RX 7600.





Čip asi opět bude mít 32MB Infinity Cache a podle předchozího úniku efektivní propustnost po započítání jejího efektu nebude o moc vyšší než u Navi 33. Je otázkou, o kolik se bude moci zvednout výkon, pokud se efektivita paměťového subsystému moc nezvýší. Ale to teprve uvidíme z recenzí.

Top model řady RX 8000 s propustností jen 576 GB/s

Novinka ale je, že by stejné paměti měly být použité i u výkonnějšího Radeonu založeného na výkonnějším čipu Navi 48 se 4096 shadery, kde už to budí větší pochybnosti. Tato grafika by prý mohla dosahovat až 50 TFLOPS výpočetního výkonu a blížit se k Radeonu RX 7900 XT (pokud tato část úniků není mylná). Předchozí verze specifikací měla za to, že propustnost pamětí bude vyšší s frekvencí okolo 20,5 GHz, ale podle Keplera_L2 má i toto GPU jen 18,0GHz paměti. To by mu dávalo propustnost jen 576 GB/s jako už zmíněný Radeon RX 6950 XT.

Radeon RX 6950 XT Autor: AMD

Je otázka, jaké má toto důvody. Pokud necháme stranou možnost, že implementace řadiče pamětí se ukázala jako nedostatečná pro vyšší frekvence (což by mohlo být proto, že byla nadesignována tak, aby zabrala menší plochu), pak by mohlo jít buď o opatření mající za cíl snížit spotřebu, nebo o snížení výrobních nákladů použitím levnějších čipů GDDR6.

Je ale otázka, zda se tím nesníží výkon natolik, že to celkově bude čistá nevýhoda. Příklad máme možná v podobě Radeonu RX 7900 GRE, který má také jen 18,0GHz paměti (a také na 256bitové sběrnici) a je to dost možná limitace, která mu brání dosáhnout lepších výkonů po přetaktování, ke kterému by jinak měl mít dobrý potenciál. Paměti GDDR6 by přitom aspoň teoreticky měly být schopné dosáhnout frekvencí až 24,0 GHz (a o třetinu vyšší propustnost by měla být znát). Jak už ale bylo řečeno, možná by to nevycházelo výhodně z hlediska ceny a/nebo spotřeby.

Očekává se, že tyto grafiky budou zaměřené na levnější části trhu někde mezi Radeonem RX 7600 (Navi 44 by mělo být rychlejší než tento model) a Radeonem RX 7900 XTX (který by měl zůstat výkonnější i po uvedení RDNA 4). Ale jak horké to s tou levností skutečně bude, to zatím vůbec netušíme, takže těžko předvídat, zda budou modely Radeon RX 8000 atraktivní.

Zdroje: Kepler_L2 (1, 2), VideoCardz