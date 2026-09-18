RIP GeForce RTX 5090. Nejvýkonnější herní GPU mizí z trhu a stojí extrémní částky. Skupují ji ve velkém AI firmy

Situace, která připomíná dřívější časy horečky kolem kryptoměn, teď nastala s grafickými kartami GeForce RTX 5090, což je nejvýkonnější model herního GPU Nvidie – nebo aspoň měl být. Ačkoliv původně byla doporučená cena nijak nízkých 2000 $, před pár týdny se už dalo vtipkovat, že jde o model 5090$. Nyní jsou ceny ještě vyšší a důvod je zřejmě jasný. Tuto opět kartu ve velkém skupují firmy – avšak už ne pro těžbu, ale pro AI.
GeForce RTX 5090 je téměř vyprodaná, ceny přesahují i dvě stě tisíc
Zejména ve spojených státech se teď zdá se GeForce RTX 5090 prakticky vyprodaly. Například ve velkém obchodě Newegg jsou k dispozici jen nabídky od externích prodejců z Hong Kongu nebo třeba Izraele, kteří za kartu chtějí od 6550 $ až po 9300 $ (to je u nás s DPH 168 až 240 tisíc Kč či 7–10 tisíc €). O něco lepší ceny s kartami občas stojícími „jen“ 4400–5300 $ má třeba Micro Center, kde je to však dáno tím, že podmínkou je fyzická návštěva obchodu, kterých je v USA relativně omezená síť. Online obchod Best Buy měl teď ceny začínající na 7500 $.
Situace u nás je mírně lepší, ale dost možná dočasně. GeForce RTX 5090 začínají někde u 125 tisíc Kč s DPH (původní doporučená korunová cena byla 60 tisíc). Ale například největší eshop Alza má skladem jen pouhé dva či tři modely karet (situace se zdá se mění ze dne na den), což svědčí o tom, že se vyprodávají i v evropské distribuci a ceny nejspíš porostou, protože výrazně nižší než ve zbytku světa dlouhodobě nemohou vydržet.
Důvod zde nebudou ani tak ceny pamětí nebo samotné výroby čipů, které rostou, ale převis poptávky nad nabídkou u tohoto konkrétního produktu. GeForce RTX 5090 podle všeho kupují dost často jednotlivci i firmy pro použití v AI aplikacích, kde je z herních grafik nejschopnější kvůli 32GB paměti. U AI totiž platí, že čím větší model můžete použít, tím schopnější je, a 32GB karty tak jsou výrazně užitečnější než 16GB.
GeForce RTX 5090 byla neoficiálně trhem braná jako AI akcelerátor zřejmě od začátku, ale nyní patrně spotřeba GeForce RTX 5090 těmito uživateli výrazně stoupá kvůli tomu, že velké AI firmy výrazně zdražily „tokeny“ svých cloudových AI služeb. Hodně firem, které si jejich služby navykly používat pro vývoj softwaru za počáteční nízké (dumpingové a výrazně ztrátové) ceny, teď udělalo zkušenost s tím, kdy jediný zaměstnanec najednou za pár dní nasekal doslova milionové účty. Firmy i vývojáři-jednotlivci se proto snaží přecházet na lokální řešení provozovaná na vlastním hardwaru.
Karty se výrobcům serverů prodávají po paletách, někdy možná i přímo z výroby
Doklad toho přinesl například teď web HKEPC, který publikoval snímky z provozů firmy montující servery, na nichž jsou vidět prakticky celé palety grafik GeForce RTX 5090 v běžném krabicovém balení, které zaměstnanci postupně instalují. Na jedné fotce z relativně malé dílny je vidět 13 štosů krabic po osmi kusech, čili přes sto grafik GeForce RTX 5090. Na dalším pak dvě palety po osmdesáti kusech zase jiných modelů GeForce RTX 5090.
Podobné záběry z firem zpracovávajících celé palety karet (evidentně dodávané ve velkém buď přímo od výrobce, nebo velkodistributora) se ale objevovaly i dříve. A to i z Číny v době, kdy tam už GeForce RTX 5090 měla zakázán vývoz.
Nvidii situace pravděpodobně vyhovuje
Web VideoCardz, který na toto teď upozornil, podotýká, že Nvidia se nesnaží a nejspíš ani nebude snažit tomuto použití nějak bránit, aby ochránila skupinu počítačových hráčů před těmito enormními cenami. A to je téměř jistě pravda: V zájmu Nvidie to, že by nějak omezovala prodeje GeForce RTX 5090 firmám, které je kupují ve velkém pro AI využití, není. Přesně tito klienti a ne hráči jsou nejspíš z velké části zodpovědní za vysokou poptávku po kartě a to, že je její reálná cena v obchodech několikanásobně vyšší než původní doporučená částka.
Pokud by Nvidia výkon v AI aplikacích nějak omezila ve firmwaru či ovladačích (jako to zkoušela v době kryptohorečky nebo u čínské RTX 5090D V2 až z přinucení kvůli sankcím americké administrativy), klesla by výrazně cena těchto grafik a tím i zisky na nich. To, že jsou ceny grafiky masivně zvýšené, je samozřejmě pro výrobce výnosné a tudíž vítané. Dost možná tyto prodeje velkým dílem přispívají i k extrémně vysokému tržnímu podílu Nvidie v samostatných grafických kartách pro PC (a také to asi je důvod, proč přes vysoké ceny hardwaru a propad prodejů počítačů prodeje samostatných GPU stále kvetou). 90% tržní podíl Nvidie se sice běžně interpretuje tak, že jde o herní GPU GeForce, ale jako za kryptoměnové horečky pravděpodobně značná část z karet jde mimo herní trh nebo dokonce i mimo trh PC do serverů. A dominantní tržní podíl si stejně jako vysoké zisky kapři sami nevypustí, jak se říká.
V případě kryptoměn se Nvidia o omezení (čili jistou regulaci toho, jak jsou GPU používána) pokusila s kartami řady LHR, kdy herní modely měly mít omezený výkon těžby. Pravděpodobně v tom ale víc než ohledy na hráče byl opět kalkul, což je důvod, proč nyní podobné opatření nelze moc čekat. Nvidia se obávala, že po splasknutí těžební bubliny použité karty zaplaví bazarový trh a jako levná konkurence zdecimují prodeje nových herních grafik, takže jí pak tržby a zisky zase klesnou. A to se skutečně i dělo, zkušenost s tím má i AMD.
Firma kvůli tomu začala GPU pro těžbu prodávat jako speciální zamčené modely nepoužitelné pro hraní, které by se po konci horečky nemohly vrátit na herní trh. Jenže aby je těžaři kupovali místo těch univerzálních (a tím cennějších) herních, k tomu právě bylo třeba omezit výkon v těžbě u herních karet. Nyní Nvidia zřejmě podobné obavy nemá, nebo už pro ní herní trh není tak velký a důležitý, aby stálo za to si ho do budoucna chránit v porovnání s tím, kolik peněz lze za palety GeForce RTX 5090 pro AI vydělat okamžitě.