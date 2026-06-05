Samsung má ideální obrazovku pro hry: OLED s frekvencí, která nejspíš zadupe LCD do země

Před nedávnem jsme psali o 1000Hz herním monitoru LG coby nové extrémní špičce v rychlosti zobrazení pro náročné hráče. Byl to ovšem monitor s technologií LCD, což stále obnáší problém odezvy pixelů, která zhoršuje jasnost a čitelnost pohybu i při vysokých frekvencích. Monitory OLED, které mají odezvu mnohem méně postřehnutelnou, by proto mohly být lepší i s nižší frekvencí – a teď je tu jeden, který by to přesně mohl naplnit.
Samsung na Computexu oznámil nový herní panel s technologií QD-OLED – tedy OLED s použitím kvantových teček pro zlepšení barevného podání a rozšíření barevného gamutu. Nejde zatím ještě o hotový monitor, ale jen o samotnou obrazovku, která se dostane do herních monitorů Samsungu (ale nejspíš i dalších výrobců) později.
Dual Mode a až 680 Hz na OLEDu
Tento panel má uhlopříčku 32 palců (přesněji, 31,5 palců) s rozlišením 4K, čili 3840 × 2160 bodů. To panel zvládá zobrazovat s rychlostí až 360 Hz, což je samo o sobě v rozlišení 4K hodně dobré – běžně u herního 4K monitoru můžete mít spíš třeba jen 240 Hz. Ještě nedávno to byla špička i pro Full HD „eSports“ monitory (ostatně i 1440p monitory s technologií G-Sync Pulsar mají „jen“ tuto frekvenci kvůli tomu, že jim to dlouho trvalo, než se dostaly na trh).
Jenže tento panel podporuje funkci Dual Mode, s níž je možné ho přepnout do režimu Full HD (1920 × 1080 bodů), například pro hraní soutěžních stříleček. A v tomto rozlišení stejný panel může obnovovat až rychlostí 680 Hz.
Pohyb a čitelnost akce na monitoru by v tomto režimu měly být extrémně dobré a jelikož je těchto 680 Hz na panelu QD-OLED spojeno s odezvou, která je mnohem rychlejší a sotva patrná, bude výsledný obraz a od něj se odvíjející reakční doba hráče dost pravděpodobně lepší, než s 1000Hz LCD. V této frekvenci má každý snímek trvání pouze 1 ms, přičemž i odezva pro přechod šedá-šedá (která ještě není nejhorším případem) bývá u herních LCD udávána mezi 0,5 a 1,0 ms, takže její projevy mohou zabrat většinu snímku, ne-li přetrvávat ještě do následujícího. U OLED se často uvádí odezvy jako 0,03 až 0,1 ms, obecně je přechod mezi snímky mnohem rychlejší a tím čistší.
Příchod tohoto panelu by tedy mohl být v herních monitorech velká událost a o dost zvednout laťku – je možné, že budeme svědky toho, jak se tato oblast celkově přesune k podobně rychlým OLEDům – nebo aspoň u drahých monitorů. V modelech pro méně movité bude třeba dělat kompromisy mezi výkonem a cenou, takže v nich panely LCD nejspíš dál budou používány.
DisplayHDR True Black 600 a V-Stripe
Vedle extrémní rychlosti bude tento panel mít i dobré podání barev (což u rychlých monitorů zaměřených na eSports hraní bývá spíš výjimka). Je už certifikován známkou DisplayHDR True Black 600 – na 10 % plochy bude v HDR režimu schopen ukázat jas přes 600 cd/m², zatímco černé pixely budou mít jas pod 0,0005 cd/m².
Současně tato obrazovka používá technologii V-Stripe, což znamená, že RGB subpixely mají klasickou geometrii (svislé pruhy) i pořadí. Bude s nimi proto fungovat vyhlazování textu ClearType ve Windows a odpadnou problémy s horší kvalitou a čitelností textu, které doteď některé OLED monitory měly právě kvůli svému nestandardními rozložení subpixelů.
OLED má stále i své nevýhody
Tento panel Samsungu se rýsuje jako snad nejlepší herní displej, který si lze momentálně představit (pokud naprosto netrváte na poměru stran 21:9). Jedna nevýhoda u něj ale asi bude: technologie OLED stále má slabinu v podobě postupného stárnutí (opotřebovávání) jednotlivých svítivých diod. To jednak vede k postupnému snižování jasu (a potenciálně nevyváženým barvám, protože diody různých barev mohou stárnout jinak rychle), ale také to může způsobit tzv. vypálení obrazu, kdy je na obrazovce stále vidět „duch“ nějakého dlouho nebo často zobrazovaného objektu, jako jsou hranice oken, lišta operačního systému nebo programu, u televizí logo stanice a podobně.
Toto asi aspoň v nějaké míře bude trvat i u nového herního displeje od Samsungu. Monitory postupem času přišly s různými metodami, jak vypalování předcházet či zmírňovat jeho projevy, takže už nejde o takový problém jako kdysi, podle některých uživatelů není stárnutí na jejich monitorech postřehnutelné (nebo si to alespoň myslí). A rozšíření OLED monitorů roste, takže už nejspíš jsme ve fázi, kdy se s těmito nevýhodami dá žít (jako s opotřebováváním paměti NAND v SSD), ale asi je stále dobré na tato rizika pamatovat a například neponechávat monitor zapnutý nepřetržitě bez toho, aby se v nečinnosti vypnul.
Zdroj: Samsung