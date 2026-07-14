Switch 2 OLED? Nintendo plánuje vylepšenou verzi konzole s kvalitnějším displejem

V předchozí generaci konzolí Nintendo po několika letech výroby úspěšného zařízení Switch vydalo vylepšenou verzi (bylo to téměř přesně před pěti lety). Tehdy se objevovaly spekulace, že by mohlo jít o upgrade konzole ve stylu PlayStation 4 Pro nebo Xboxu One X, kde by například mohla být přidána podpora upscalingu DLSS. Nicméně nakonec byl vyměněn jen displej za OLED obrazovku. Vypadá to, že podobně by to teď Nintendo mohlo udělat i u Switche 2.
Switch 2 s OLED panelem
Tyto plány ještě asi nejsou hotová věc, ale podle analytiků z Jižní Koreje věnujících se sektoru displejů si Nintendo připravuje možnosti a zvažuje vydání takového zařízení – které by se nejspíš opět mohlo jmenovat prostě Switch 2 OLED. Rozhodnutí, zda toto zařízení vydat, bude záležet zejména na finanční stránce věci, Nintendo si analyzuje, zda by se výroba OLED verze konzole vyplatila. OLED panel by měl lepší kontrast, podání černé a také lepší jasnost pohybu, neboť OLED obrazovka má zanedbatelnou odezvu bodů, která u LCD pohyb rozmazává. Umožňoval by tedy o něco lepší herní „zážitek“.
Tyto studie či úvahy ale nejsou jen v nějaké předběžné hypotetické fázi, ale zřejmě už nějaké přípravy reálně běží. V případě, že vydání dostane zelenou, by měla sériová výroba začít koncem příštího roku. A začátkem roku 2028 by Switch 2 OLED byl globálně vydán. Dodavatelem displeje by údajně nejspíš byl Samsung.
Rozlišení panelu by bylo stále 1920 × 1080 bodů, takže by se nezměnily nároky her na výkon ani kompatibilita, zbytek konzole by fungoval stejně. Displej by byl dražší než panel LCD, kterým je vybavený běžný Switch, takže OLED verze by se patrně prodávala za vyšší cenu, což byl i případ původního Switch OLED. Tehdy byl rozdíl proti základní verzi 50 $, což by se mohlo opakovat.
Nicméně Nintendo už zdražilo základní Switch 2 o 50 $ (respektive ho zdraží od 1. 9.) kvůli vysokým cenám pamětí. Příplatek za OLED by byl navíc k tomuto zdražení, které asi ani nemusí být poslední. Nintendo asi bude zvažovat, zda už po nahromadění všech těchto přirážek výsledné zařízení nebude příliš drahé, což by mu mohlo zlomit vaz. Na druhou stranu, pokud by příplatek za lepší displej byl vyšší než je samotná cena komponenty navíc a zařízení by se přesto dobře prodávalo, mohlo by to z části být použito k absorbování rostoucích cen pamětí.
Nintendo chce údajně o tom, zda Switch 2 OLED začne vyrábět a prodávat, rozhodnout v následujících měsících, takže někdy na podzim či před Vánoci by snad už mohlo být známo, zda tato vylepšená verze konzole přijde na trh.
Zdroj: techPowerUp