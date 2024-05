Tržní podíly x86 procesorů: AMD má rekordní procenta v desktopu, v serverech bere třetinu peněz

Už jsme se zabývali finančními výsledky Intelu a AMD a teď k nim přibyla možná nejzajímavější statistika. Analytická firma Mercury Research vydala nejnovější zprávu o tržních podílech procesorů x86, tedy o stavu zápasu mezi těmito dlouholetými rivaly světa PC. Tyto výsledky jsou za první kvartál roku 2024, tedy leden až březen.

Blízko čtvrtinovému podílu v desktopu

Proti poslednímu čtvrtletí roku 2023, za které jsme výsledky probírali zde, se AMD povedl největší skok v desktopu. Zatímco v poslední čtvrtině starého roku mu statistika uváděla v desktopu podíl 19,8 %, v Q1 2024 vyskočil podíl na 23,9 %. Intel by měl tedy mít 76,1 %, protože čínské x86 procesory v těchto statistikách v minulosti ukazovaly jen zanedbatelné podíly (zda to pořád platí, to je ovšem otázka). O rok zpátky v Q1 2023 byl podíl 19,2 %, takže meziročně je nárůst o skoro pět procentních bodů.

AMD se už od roku 2020 na tržní podíly nad 20 % v desktopu dvakrát chvilkově vyhouplo, ale pak se to obvykle otočilo směrem dolů. Uvidíme, zda se firma na těchto poměrně vysokých číslech udrží. Nynějších 23,9 % je nejvyšší zaznamenaný podíl od vydání procesorů Ryzen. Předchozí novodobé maximum bylo 20,5 % (v Q2 2020). V dávnější historické době za Athlonů 64 bývalo asi i výš, tehdejší poměry se ale dost lišily.

Herní procesory Ryzen s 3D V-Cache Autor: AMD

Kvartální pokles v noteboocích

V noteboocích bylo AMD o něco horší než v předchozím kvartálu (Q4 2023: 20,3 %), v prvním kvartálu kleslo o procentní bod na 19,3 %. Intel by tedy měl mít 80,7 %. Meziročně je to stále nárůst, protože před rokem byl stav 16,2 %, což však bylo za období, kdy výrobci notebooků eliminovali skladové zásoby a přestali objednávat nové čipy. V letech 2021–2022 předtím AMD mělo podíly 20–22 %, což se ještě nepovedlo dohnat.





Novodobé maximum AMD v noteboocích je 24,8 % v Q2 2022, od čehož je firma teď stále dost vzdálená. To byl ale jen jednorázový výkyv na vrcholu postkoronavirové bubliny, po kterém přišel propad. Důvodem asi bylo, že OEM odběratelé už tehdy redukovali objednávky procesorů Intel, zatímco u AMD se to projevilo až později (ale pak o to silněji).

Za celý „klientský trh“ (tedy notebooky a desktop PC oproti serverům) vychází podíly 20,6 % pro AMD a 79,4 % pro Intel. Před rokem to bylo 17,0 % versus 83,0 %, v předchozím čtvrtletí 20,2 % versus 79,8 %.

AMD bere třetinu tržeb v serverech

Servery by měly akcionářům pravděpodobně dělat největší radost. Už v předchozích dvou kvartálech v nich AMD bylo nad 23 %, nyní mírně stouplo proti 23,1 % v Q4 2023 a dostalo se na tržní podíl 23,6 %. Pro Intel by tedy zbývalo 76,4 %.

Toto je však podíl na prodejích počítáno na kusy serverových CPU. Nicméně zatímco k desktopech a noteboocích se Intelu daří prodávat za vyšší průměrné ceny, v serverech se situace otočila a AMD prodává v průměru dražší procesory Epyc než Intel Xeony. V Q1 2024 jeho podíl na tržbách tohoto trhu dosáhl 33 %, tedy prakticky třetiny tržeb přes méně než čtvrtinový kusový podíl.

Toto je ostatně vidět i na maržích, kdy serverová divize Intelu, dříve velmi lukrativní, nyní má dost špatnou provozní marži (Intel uvádí 15,9 %, ale AMD mluví o provozní marži 23 % – ale pozor, toto asi může být ovlivněno například tím, jak firmy vyúčtovávají sdílené náklady na vývoj mezi klientskými a serverovými divizemi). Ukazuje to, že Intel musí dávat velké slevy, aby si držel svůj kusový tržní podíl, zatímco AMD dokáže u svých procesorů (u nichž se dá říct, že jsou technologicky a výkonnostně lepší) uhájit vyšší cenu.

Procesor AMD pro servery Autor: AMD

Nicméně v desktopu a noteboocích ještě trh takto procesory od AMD neoceňuje a v obou těchto segmentech je podíl AMD na tržbách nižší než podíl podle počtu prodaných kusů. V desktopu je to 19,2 % tržeb proti 23,9% tržnímu podílu a v noteboocích 14,9 % tržeb proti 19,3% tržnímu podílu. Relativní rozdíl v průměrné ceně vůči Intelu se v desktopu za rok moc nezlepšil (před rokem 19,2 % / 15,4 %), ale v noteboocích už trošku ano a nůžky se o něco zavřely (před rokem byl tržní podíl 16,2 % a podíl na tržbách jen 10,9 %), takže pozice AMD možná trošku sílí.

Další čísla za probíhající druhý kvartál by měla být zase za tři měsíce, kdy uvidíme, zda trend bude pokračovat, nebo se například v tom desktopu Intelu podaří zotavit. V nyní ukázaných číslech (které zprostředkoval web Tom’s Hardware) je také jen statistika prodejů a tržeb mezi AMD a Intelem, ale bez procesorů ARM. Firma má i separátní statistiku x86 a ARM procesorů v klientských počítačích, uvidíme, zda se také nedostane ven.

Zdroj: Tom’s Hardware