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Václav Moravec promluvil o svém platu v České televizi i o sporech kolem konkurenční doložky

Dominik Dobrozenský
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Václav Moravec oznamuje spuštění nového projektu Autor: Facebook Václava Moravce (úprava ZonerAI)
Václav Moravec oznamuje spuštění nového projektu
Václav Moravec znovu otevřel debatu o svém působení v České televizi, když promluvil o výši svého platu i přetrvávajících sporech po svém odchodu z veřejnoprávního média.
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Václav Moravec se v posledních dnech znovu dostal do centra veřejné debaty poté, co otevřeně promluvil o svém platu v České televizi. Téma, které se kolem jeho osoby řeší už řadu let, se nyní opět vrátilo i v souvislosti s jeho odchodem z veřejnoprávního média a následnými spory o smluvní závazky.

Plat, který roky vyvolával politické spory

Moravec v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že jeho měsíční mzda se v České televizi pohybovala okolo 90 tisíc korun. Právě tato částka se v minulosti častokrát stávala terčem politických debat, kdy byla často nadsazována nebo interpretována různými způsoby při kritice veřejnoprávní televize.

Poprvé o ní například začal mluvit Andrej Babiš v roce 2016, kterému podle serveru Lupa.cz vadilo, jak se Moravec věnuje kauze Čapí hnízdo. „A všechny tyto lži a podrazy dělá někdo, kdo bere statisíce korun, které mu platí občané ze svých koncesionářských poplatků a který ovlivňuje svými spekulacemi a domněnkami veřejnost“ prohlásil tehdy.

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Jedna z největších ikon České televize tvrdí, že mnoho výroků směřovaných na jeho plat bylo zkreslených a že skutečná výše příjmů neodpovídala spekulacím, které se šířily v politickém prostoru i na sociálních sítích.

Cyber26

Po odchodu z České televize spustil Václav Moravec vlastní médium Moravec.cz, který se stal předmětem nového sporu s jeho bývalým zaměstnavatelem. Česká televize totiž tvrdí, že Moravcovi stále platí konkurenční doložka, která mu v podobné činnosti brání. Václav Moravec naopak podle rozhovoru tvrdí, že je doložka neplatná a všechny peníze z této doložky vrací zpět na účet České televize.

zdroj: Aktuálně.cz, Lupa.cz

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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