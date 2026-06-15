Václav Moravec promluvil o svém platu v České televizi i o sporech kolem konkurenční doložky

Václav Moravec se v posledních dnech znovu dostal do centra veřejné debaty poté, co otevřeně promluvil o svém platu v České televizi. Téma, které se kolem jeho osoby řeší už řadu let, se nyní opět vrátilo i v souvislosti s jeho odchodem z veřejnoprávního média a následnými spory o smluvní závazky.
Plat, který roky vyvolával politické spory
Moravec v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že jeho měsíční mzda se v České televizi pohybovala okolo 90 tisíc korun. Právě tato částka se v minulosti častokrát stávala terčem politických debat, kdy byla často nadsazována nebo interpretována různými způsoby při kritice veřejnoprávní televize.
Poprvé o ní například začal mluvit Andrej Babiš v roce 2016, kterému podle serveru Lupa.cz vadilo, jak se Moravec věnuje kauze Čapí hnízdo. „A všechny tyto lži a podrazy dělá někdo, kdo bere statisíce korun, které mu platí občané ze svých koncesionářských poplatků a který ovlivňuje svými spekulacemi a domněnkami veřejnost“ prohlásil tehdy.
Jedna z největších ikon České televize tvrdí, že mnoho výroků směřovaných na jeho plat bylo zkreslených a že skutečná výše příjmů neodpovídala spekulacím, které se šířily v politickém prostoru i na sociálních sítích.
Po odchodu z České televize spustil Václav Moravec vlastní médium Moravec.cz, který se stal předmětem nového sporu s jeho bývalým zaměstnavatelem. Česká televize totiž tvrdí, že Moravcovi stále platí konkurenční doložka, která mu v podobné činnosti brání. Václav Moravec naopak podle rozhovoru tvrdí, že je doložka neplatná a všechny peníze z této doložky vrací zpět na účet České televize.
zdroj: Aktuálně.cz, Lupa.cz