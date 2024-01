Vypusťte Krakena (na chudší uživatele): Detaily levného notebookového Ryzenu se Zenem 5

Už loni se objevily úniky o podobě notebookových procesorů AMD Ryzen založených na architektuře Zen 5 – Strix Point s 12 jádry a „Strix Halo“ či Sarlak, což bude extrabuřt se silným GPU a rovnou 16 jádry Zen 5. To budou logicky dražší procesory, teď se ale objevily informace o tom, co vedle nich bude AMD nabízet v levnějších noteboocích. Pro ty bude APU Kraken Point s osmi jádry. Je-li to nástupce dnešního Phoenix 2, byl by to pěkný pokrok.

O APU Kraken Point se objevily údaje na Twitteru od uživatele Olrak29 / Everest. Je to zatím nepotvrzené z dalších zdrojů, takže je nutné tyto zvěsti brát s rezervou, ale je pravděpodobné, že o těchto procesorech už AMD v zákulisí informuje výrobce počítačů, notebooků a desek. Zatím se nikdo neohradil, takže je asi slušná šance, že jsou údaje správné. AMD nedávno v ovladačích pro Linux potvrdilo existenci výkonnějších mobilních procesorů Strix Point a Strix Halo, které také původně byly jen takovouto nezaručenou zvěstí.

Kraken Point / Krackan Point

Kraken Point (podle únikáře Keplera je prý v interních dokumentech používána také zkomolená verze jména Krackan Point, označovat to ale má totéž) bude osmijádro založené na architektuře Zen 5. Podobně jako i Strix Point to ale bude hybridní konfigurace, kde má být čtveřice jader velké / tlusté architektury Zen 5 s vysokými takty, zatímco zbylá čtyři jádra budou kompaktní Zen 5c, která budou ale dosahovat nižší takty. Idea AMD je taková, že v mnohovláknových zátěžích se stejně takty velkých jader kvůli omezení celkovým TDP (či přesněji limitem PPT) sníží na stejnou úroveň, takže MT software moc nepozná rozdíl.





Později stejný zdroj sdělil i to, jak silné má být integrované GPU. Kraken / Krackan Point má údajně obsahovat 4 WGP, tedy WorkGroup Processory. To znamená 8 CU – 512 shaderů. Tato grafika by tedy představovala jen dvě třetiny šířky GPU v Ryzenech 7000 „Phoenix“ a 8000 „Hawk Point“. Její plná verze by měla výkon jen jako ořezaná verze Phoenixu (Radeon 760M s 512 shadery, jenž je například v Ryzenu 5 8600G nebo mobilním Ryzenu 5 8645HS).

Současně se také povýší architektura z RDNA 3 na RDNA 3.5, v níž už prý budou nějaká dílčí vylepšení z architektury RDNA 4.

Toto není žádný revoluční výkon, ale pokud by procesory Kraken Point byly cenově na stejné úrovni jako dnešní malé hybridní APU Phoenix 2 (například v Ryzenu 5 8500G, Ryzenu 3 8300G, nebo Ryzenu 5 8540U), pak by to znamenalo zlepšení hrubého výkonu grafiky na dvojnásobek nebo možná i víc (pokud přinese zlepšení architektura RDNA 3.5). Phoenix 2 má totiž GPU jen se čtyřmi CU / 256 shadery.

Ryzen 7040 „Phoenix“ Autor: AMD

Toto aktuálně prodávané levné APU má také jen dvě velká jádra (2× Zen 4 + 4× Zen 4c), takže i v tomto ohledu by to byl pěkný pokrok, pokud by byl Phoenix 2 nahrazen Krakenem s 4+4 jádry. Nemusí to tak ale hned být. Je možné, že po vypuštění Kraken Pointu (což by mohlo být asi nejdřív v druhé polovině roku 2024, ale možná až v roce 2025) budou oba čipy prodávány současně. Phoenix 2 bude v levnějších noteboocích a Kraken Point v těch o něco dražších. Přínosem by ale také bylo, pokud by AMD vydalo Kraken Point jako levnější desktopový procesor pro socket AM5 s integrovanou grafikou. Je také možné, že na rozdíl od Phoenixu 2 už Kraken Point dostane speciální AI jednotku Ryzen Ai (XDNA 2), ale zatím to není výslovně řečeno.

Výrobní proces bude v podstatě stejný jako u Ryzenů 7040 a 8040 – má být použitý 4nm proces TSMC (zřejmě N4P). AMD tedy nezíská významné pokroky v efektivitě a výkonu „zadarmo“ z nové křemíkové litografie, zlepšení si bude muset vysloužit novou lepší architekturou.

Jak už bylo řečeno, dost možná tyto procesory budou vydány až v roce 2025. Strix Point coby první mobilní Ryzen s architekturou Zen 5 by nejspíš už měl vyjít jako generace Ryzen 9050 – buď v druhé polovině letošního roku, nebo na začátku příštího. Phoenix 2 v generaci Ryzen 7040 také přišel o něco později, takže i zde je pravděpodobné, že AMD nejdřív vydá dražší modely pro vyšší řady notebooků a Kraken Point coby ekonomická varianta do nabídky přibude třeba na jaře nebo v létě 2025. Ale to jsou jen odhady, nakonec to firma může mít naplánováno jinak.

Zdroje: Olrak29 (1, 2, 3, 4)