Zase dražší hardware: AMD prý plošně zvyšuje ceny procesorů, grafik i čipsetů pro základní desky

Minulý týden jsme tu měli zprávu, že se na nás přichází zdražení procesorů, které chystá příští měsíc Intel, ale podle dalších informací mělo být v plánu už i u konkurenčního AMD. Že bude i tento výrobce zdražovat, teď potvrdily další zdroje. Ovšem rozsah zdražení má být o dost větší – postihne nejen procesory, ale zřejmě všechny čipy, které AMD vyrábí. Narostou kvůli němu opět ceny grafických karet, ale také základních desek.
Vyšší ceny nejen procesorů
Podle zpráv z dodavatelského řetězce v Asii chystá AMD zdražení o zhruba 10 % a už o něm začalo informovat své (velko)odběratele. V platnost by zřejmě mělo vstoupit v čtvrtém kvartálu roku, který začne za dva týdny. Výše víceméně odpovídá 10% zdražení, které svým zákazníkům oznámil Intel a má nastat právě od října.
Důvodem, proč zdražuje AMD, je nárůst ceny, kterou za výrobu čipů účtuje TSMC: Plošně zvýšilo ceny výroby o také zhruba 10 %, o tomto jeho zdražování prosakovaly zprávy již koncem června. AMD tedy přenáší zvýšení svých vlastních výrobních nákladů dál na zákazníky (mimochodem, i TSMC se odvolává na rostoucí náklady výroby).
Problém je, že zdražení se tentokrát netýká jen nejpokročilejších procesů, které jsou horkým artiklem kvůli omezené kapacitě, případně proto, že se na nich vyrábí akcelerátory a procesory, které spolu s pamětí DRAM a NAND jsou krví současné AI horečky. TSMC údajně zvýšilo ceny i starších technologií.
Zdraží i základní desky a (opět) grafiky
Důsledek je, že by prakticky plošné mělo být zdražování u AMD. Cenou mají jít nahoru nejen minule probírané procesory (a bohužel asi i ty starší pro socket AM4), serverové AI akcelerátory, ale i čipsety pro základní desky, které jsou vyráběné poměrně starými procesy TSMC. I ty ale údajně TSMC zdražilo a také zde se zvýšení ceny přenese na zákazníky. Zdražení čipsetu zvýší výrobní náklady základních desek, na kterých je čipset nejdražší jednotlivá komponenta. I výrobci desek nejspíš budou toto zdražení přenášet dál, takže se i u těchto komponent dá čekat další zdražení.
Podobně má AMD zdražit i čipy GPU, zřejmě o stejných zhruba 10 %. Grafické karty přitom výrazně zdražovaly už v srpnu, kdy to ale odráželo zhoršující se ceny pamětí. Teď pro změnu stoupne ta část výrobní ceny, představovaná samotným grafickým čipem, což s přidá k předchozím zdražením.
Lze čekat, že podobné zdražování může nastat i u mobilních SoC a dalších větších čipů s netriviálními výrobními náklady. Týkat by se to mohlo i například řadičů pro SSD, jejichž ceny to také může trochu zhoršit. V praxi to u nich ale asi nepůjde rozlišit od zdražení způsobeného prostým růstem cen pamětí NAND, který nejspíš také neskončil a bude dál pokračovat.
Zdroj: Harukaze5719