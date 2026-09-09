Další rána pro trh PC: Intel příští měsíc zdraží procesory o desetinu. AMD zvýší ceny také

V srpnu zdražily docela významně grafické karty, což se přidává k už dlouho trvajícímu nafukování cen počítačů a dalších zařízení kvůli explozi cen pamětí DRAM a NAND vyvolané boomem (či bublinou?) umělé inteligence. Současně přišly i zprávy o zdražování desek a aby to bylo veselejší, teď údajně půjdou nahoru i ceny procesorů pro PC. Toto bohužel dál prodraží herní počítače, které už tak těžce drtí vysoké ceny RAM a SSD.
Intel zdraží o 10 %
Tchajwanský web DigiTimes přinesl tento týden zprávu, že Intel plánuje zdražení svých procesorů „o dalších 10 %“. Intel již zdražoval na konci roku 2025 a v první polovině roku 2026. Nové „Plus“ modely Arrow Lake Refresh už například byly zdražené před pár měsíci. Tato nová vlna zdražování má dle zdrojů DigiTimes nastat příští měsíc.
Nejedná se přitom o serverové Xeony, o které teď Intel zažívá obnovený zájem (opět díky boomu AI, tentokrát v aktuálně trendy „agentické“ verzi). Podle zdrojů z dodavatelského řetězce, které se o informaci podělily, má jít o procesory pro PC. Není ovšem vyjasněno, zda je řeč i o samostatně prodávaných procesorech pro tzv. retailový trh. Intel by například mohl zvýšit ceny hlavně OEM výrobcům počítačů, což je oddělená oblast, kde se ceny „tvoří“ trochu jinak než na volném trhu v eshopech, kde kupují hardware pro stavbu počítačů běžní malí zákazníci.
Intel vedle zdražení procesorů také údajně uvažuje, že ukončí výrobu a prodej procesorů Celeron a Pentium s „malými jádry“, čímž jsou asi míněné čipy jako Alder Lake-N. Na těchto produktech jsou totiž příliš nízké marže. Intel se teď snaží vylepšit marže, a to i za cenu, že by mohl ztratit podíl na trhu (právě například zrušením těchto levných a úsporných SoC, jejichž pozici by mohly převzít Arm čipy například od MediaTeku, teoretizuje DigiTimes).
Zdražení i u AMD
Růst cen bohužel nastane i u konkurenčních procesorů Ryzen od AMD. Firma teď na Citi’s 2026 Global TMT Conference potvrdila, že se zvyšují ceny křemíkových waferů (čímž se nejspíš míní, že se zvyšuje celková cena výroby čipů u TSMC). To je možná i faktorem ve zdražení procesorů Intel (nebo aspoň částečným). AMD sdělilo, že růst nákladů bude přenesen na kupující, čili do cen procesorů, případně asi i GPU. Údajně nezvyšuje ceny čistě kvůli zvýšení marží, ale zvýšení nákladů do cen výrobků přenáší (aby se marže udržela stejná, zřejmě).
Zdražení by se mělo nejvíc týkat nových procesorů vyráběných moderními procesy, jako jsou 5nm a 4nm Ryzeny 7000, 8000 a 9000 pro socket AM5 a Ryzeny AI 300 / 400. A zejména pak nadcházející procesory s architekturou Zen 6, které mají používat 2nm a 3nm technologií.
Prakticky všechny procesory a GPU zřejmě zdraží. TSMC prý plošně zvedá ceny výroby
Jistou útěchou může být, že by snad zdražení mohlo být menší u starších procesorů. Od AMD jsou teď nejdostupnější platformou desky se socketem AM4 používající paměti DDR4 a procesory Ryzen 5000 pro ně, byť už výkonnostně dost zastarávají. Tyto procesory jsou vyráběné starším 7nm výrobním procesem (a 12nm technologií GlobalFoundries v případě jejich IO čipletů). Po tom asi v současnosti není nějaká nebezpečně vysoká poptávka, protože pro AI hardware už je příliš starý a také mobilní SoC se posunuly na novější technologie.
Ceny pamětí DDR4 na burze jsou dnes 9× vyšší než před deseti lety. Nejhorší zdražení do obchodů asi teprve dorazí
Tato zdražení se mohou v praxi projevovat různě – někdy například větší starší zásoby daných CPU v distribuci mohou jejich projev odložit na pozdější dobu. Případně může zdražení o trochu otupit uvadající poptávka, které přimějí prodejce snížit vlastní marže, i přímo Intel nemusí zdražit úplně plošně – firma teoreticky může akceptovat menší marži u některých modelů, které podle ní budou klíčové pro udržení pozic na trhu. Tudíž zdražení, které uvidíme v obchodech, nemusí vždy být přesně například o těch 10 % citovaných u Intelu.
Zdroje: DigiTimes, ComputerBase