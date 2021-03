Nové Zoner Photo Studio X: zaostřeno na video, rozmazané fotky a Zonerama i pro váš web

-

Nejnovější aktualizace je už 14. verzí od vydání ZPS X, tedy od doby, kdy Zoner přešel na předplatné a začal vydávat fotoeditor jako službu. Aktuálně má 34 tisíc předplatitelů, z toho asi čtvrtina jich používá ZPS X od začátku a předplatné si obnoví pokaždé. Na dnešní online tiskové konferenci ukázal Zoner několik nových funkcí. Z Photo Studia se pomalu stává nejen editor fotografií, ale i videa.



Přestože jde o fotografický editor, velká část nových funkcí se soustředí na video. Kromě základního střihu je nyní možné upravovat i samotný obraz klipů – expozici i barevnost jednotlivých snímků, můžete kopírovat a ořezávat klipy a pracovat s více časovými osami.

Video dostává funkce již známé z úpravy fotografií. Zatímco u fotek funkce přibývají pomalu, u videa jde o velký skok. Adobe Premiéra se zatím ještě konkurence bát nemusí, ale Zoner se rozkročil pěkně.

Přenášení úprav fotografií

Zjednodušení se dočkaly úpravy většího počtu snímků v modulu vyvolat. Úpravy teď totiž můžete vcelku jednoduše kopírovat z fotky na fotku přes jedno tlačítko, což může být užitečné zvláště u série podobných snímků.

U první fotografie upravíte co potřebujete a parametry poté přenesete i na ostatní. Podobně by to šlo i přes presety, ale tahle cesta je jednodušší. Na další snímek se přenesou úpravy z naposledy zvolené fotografie. U dalších fotek tak nemusíte upravovat všechny parametry znovu, ale třeba už jen některé vylepšíte.

Rozostřené pozadí

Vyplnit pozadí rozmazaným obrázkem. Tak se jmenuje nové zatržítko a nová funkcí pro rozšíření fotografie o rozmazané pozadí. Typicky když potřebujete jiný poměr stran a fotografii nemůžete oříznout. Pokud je například snímek na výšku a vy jej chcete ve čtvercovém formátu, automaticky se rozšířené „plátno“ vyplní rozmazanou verzí zdrojového obrázku.

Tahle úprava šla dříve (zdlouhavě) udělat i ručně, ale pro začátečníky jde o příjemné zjednodušení. Zoner změnu směřuje na fotografie pro Instagram, ale zvolit můžete jakýkoliv formát.

Zonerama pro váš web

Po dlouhé době se vylepšení dočkala i webová galerie Zonerama. Ta je sama o sobě výborná tím, že umí uložit neomezené množství vašich fotografií a je přitom zdarma. Novinka spočívá v možnosti vložit fotografii ze Zoneramy na své webové stránky.

Nejde přitom o obyčejný iframe. Na web vkládáte odkaz na vzdálený skript. A aby vaše fotografie nikdo nepovolaný nevložil k sobě, můžete omezit přístup jen na konkrétní doménu. Případně nechat zobrazit vodoznak či zakázat stahování. Tedy stejné funkce, jako jsou nyní na Zoneramě, přičemž jejich nastavení pro váš web může být jiné.

Vkládat na web lze jeden snímek, ale klidně i několik alb, ve kterých pak na webu můžete procházet. Pokud vám tedy například nevyhovuje prostředí Zoneramy a chtěli byste své galerie vystavit v rámci svého webu, teď můžete. Zatímco Zonerama je zdarma, tahle služba funguje jen pro platící uživatele ZPS X.