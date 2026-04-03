Nachystejte uzenáče, na snídani jsem zpátky. Červený trpaslík je teď zdarma na iVysílání

3. 4. 2026
Autor: reddwarf.co.uk
Červený trpaslík online zdarma
Legendárního Červeného Trpaslíka (v originále Red Dwarf) si nyní mohou všichni užít zdarma a online přímo v prohlížeči. Česká televize koupila práva na tento britský klenot.

Česká televize koupila práva na kultovní britský komediální sci-fi seriál Červený trpaslík (Red Dwarf), který je nyní zdarma dostupný online na iVysílání. Dostupných je všech dvanáct sezón a třináctá v podobě celovečerního filmu.

Trpaslíka, který se stal široce oblíbeným v komunitě IT a nerdů, si lze podle serveru Lupa.cz pustit na webu či v aplikacích s klasickým českým dabingem. Původní anglický k dispozici není, ale ten stejně u nás nikoho nezajímá, protože z toho lokálního se stal kult.

Zároveň nečekejte žádnou zvýšenou kvalitu obrazu oproti všemožným ripům dlouhá léta kolujícím po internetu, obraz má stále stejné rozlišení a poměr stran 4:3 (až na poslední sezóny z moderní éry).

Červený trpaslík poprvé vyšel v roce 1988. Zatím poslední díl v podobě filmu byl odvysílán v roce 2020. Seriál si na ČSFD drží hodnocení 89 procent.

Zatím není jasné, zda se dočkáme pokračování. V přípravě byl speciál a možný prequel, ale vyskytly se finanční potíže. Letos také zemřel jeden ze dvou spolutvůrců Rob Grant.

zdroj: Lupa.cz

Tomu říkám KAUF ČT, konečně něco rozumného na co se dá koukat :-)
IAczech


