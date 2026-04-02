Pevné disky Toshiba už nabízejí kapacitu 34 TB. Místo z hliníku mají plotny ze skla, paradoxně jsou prý odolnější

Pevné disky neboli HDD s magnetickými plotnami zdá se zažívají renesanci díky aktuálnímu boomu AI, který kromě GPU, pamětí DRAM a SSD konzumuje také spousty úložného prostoru. Výrobci HDD tak nedávno oznámili, že už vyprodali produkci serverových HDD za celý rok 2026. Toto patrně povzbudilo i vývoj a s novými technologiemi zrychluje i růst kapacit. Tentokrát u Toshiby, jejíž HDD se teď dostaly na kapacitu 34 TB.
11plotnová skleněná HDD od Toshiby
Toshiba, třetí ze stále aktivních výrobců HDD po Western Digital a Seagate, tento týden uvedla na trh řadu 3,5" HDD pro serverové použití označenou M12, navazující na předchozí řady MG11 a MA11. Jedná se o disky s héliovou náplní, které jako první od firmy Toshiba uvnitř mají 11 ploten místo dřívějších maximálních deseti. To přímo vede ke zvýšení dosažitelné kapacity. Před rokem a půl oznámila stejnou inovaci také společnost WD, zatímco Seagate zatím stále je maximálně na 10 plotnách, zvyšuje ale kapacitu pomocí záznamu HAMR.
Disky Toshiba M12 kromě využití pouzdra s 11 plotnami také přecházejí na nový materiál ploten – ty jsou místo hliníku skleněné. Mělo by to zajišťovat vyšší tuhost, plotny ze skla lze ale také ztenčit a umístit v pouzdru blíže k sobě, což by mělo dovolit osadit další plotnu pro další navýšení kapacity – Toshiba už před časem oznámila plán zvednout jejich počet na 12, což by mělo dovolit dosáhnout kapacit okolo 40–50 TB (bez záznamu HAMR, který ale Toshiba také plánuje nasadit). Ačkoliv byste čekali, že sklo může přinést problémy s křehkostí, podle Toshiby mají tyto plotny být odolnější a trvanlivější. Možná kvůli odolnosti vůči deformacím.
Řada M12 s 11 plotnami bude zprvu nabízet HDD s kapacitami 30 TB až 34 TB a tyto modely už firma začala dodávat zákazníkům z řad hyperscalerů a provozovatelů cloudových služeb. Zatím jde o dostupnost ve fázi vzorků a není uvedeno, kdy se výroba rozšíří do masového měřítka.
Modely M12 s kapacitou 30–34 TB používají záznam SMR s překrývajícími se stopami, a to tzv. host-managed SMR, kdy se o správu této komplexity stará operační systém, což je řešení vhodné pro serverové nasazení v největších firmách, které mají vlastní odshora až dolů optimalizovaný softwarový „stack“.
V třetím kvartálu ale Toshiba začne dodávat i vzorky modelů bez záznamu SMR, tedy s konvenčním a neproblematickým zápisem „CMR“. Ty díky 11 plotnám dosáhnou kapacity 28 TB, což bude dosud nejvyšší kapacita bez SMR, kterou Toshiba má nebo bude mít v nabídce (Seagate už má nicméně v nabídce 32TB CMR disky díky technologii HAMR).
Disky M12 stále používají záznam FC-MAMR (mikrovlnou energií podpořený magnetický zápis), který firma nasadila v roce 2021 (psali jsme o něm v tomto článku). Proti předchozím generacím stoupla hustota a tím i přenosová rychlost – SMR modely budou dosahovat 282 MB/s (ve skutečnosti je to 282 MiB/s, tedy v klasickém chápání, kdy jeden KB je 1024 bajtů a tak dále), což má být zhruba 8% zlepšení proti předchozí generaci. Vyšší kapacita má také zlepšit poměr kapacita/spotřeba (o 18 %).
Disky jsou určené pro nepřetržitý provoz se střední dobou mezi poruchami 2,5 milionu hodin a roční poruchovostí 0,35 %. Firma uvádí, že tato HDD podporují roční „nájezd“ 550 TB zátěže, ale to je asi spíše arbitrární číslo, určitě by to nemělo být tak, že po překročení takového objemu zápisu či čtení začnou být hned poruchová.
28TB modely by mohly být i na běžném trhu
Toshiba zatím neuvádí, jaké jsou její plány se zaváděním 11plotnových HDD založených na stejném principu do spotřebitelských disků. Vzhledem k poptávce z AI trhu to nejspíš nebude priorita, ale ony 28TB CMR modely by se asi eventuálně mohly začít prodávat i v běžně prodávaných řadách disků pro PC a pro NAS, které teď Toshiba nabízí v kapacitách do 24 TB. Jak dlouho to bude trvat, to těžko předvídat.
Zdroj: Toshiba