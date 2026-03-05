Cnews.cz  »  Hardware  »  Demonstrace síly laserů: Druhá generace HAMR disků od Seagate teď přichází s kapacitou 44 TB

Hardware

Demonstrace síly laserů: Druhá generace HAMR disků od Seagate teď přichází s kapacitou 44 TB

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

HDD Seagate s technologií HAMR Autor: Seagate
HDD Seagate s technologií HAMR
Disky generace Mozaic 4+ přinášejí skok v kapacitě mechanických disků: Z 32 TB stoupla rovnou na 44 TB.

Minulý měsíc oznámila firma Western Digital (WD), že už se chystá na výrobu svých prvních pevných disků s technologií HAMR, která se má sériově rozběhnout už v druhé polovině letošního roku, přičemž vzorky už zákazníci mají. Tyto disky mají kapacitu 40 TB, což by trumflo dosavadní HAMR disky od firmy Seagate, která s nimi přišla jako první. Ta teď ovšem reaguje a oznámila vlastní novou generaci, která kapacitou skočí ještě výš.

44TB HDD s technologií Mozaic 4+

Seagate předevčírem oznámila pevné disky s technologií Mozaic 4+, přinášející generační upgrade proti první vlně HAMR disků, které byly označené Mozaic 3+. Číslo odkazuje k tomu, že jedna plotna disku bude mít kapacitu přesahující 4 TB. Tato HDD začnou na kapacitě 44 TB, tedy o třetinu vyšší než u první generace, kde Seagate nabízela disk s kapacitami 30 TB a 32 TB. Začíná na tom tedy být vidět potenciál záznamu technologií HAMR. Seagate uvádí, že v plánu je postupně vyškálovat kapacitu jedné plotny až na 10 TB.

Nové 44TB disky ještě nejsou formálně uvedené do veřejného prodeje a nemáme jejich přesné jména modelů a parametry. Víme jen to, že půjde o modely řady Exos pro datacentra. Seagate ale sděluje, že disky vstoupily do komerční výroby a prošly již ověřením u dvou „hyperscale“ zákazníků provozujících cloudové služby. Těm již firma Seagate podle formulace v tiskové zprávě začala tato HDD komerčně dodávat, a to v sériovém měřítku. Dostupnost pro další zájemce má následovat podle toho, jak se bude objem výroby rozšiřovat.

Může ovšem i tak asi uplynout několik měsíců, než by se případně objevily i na volném trhu. Seagate i WD nedávno potvrdily, že si velcí provozovatelé datacenter již předobjednali prakticky celou výrobu HDD pro letošní rok, což může znamenat, že na prodej na volném trhu jednoduše nic nezbude.

Zatím stále jen 10 ploten

Na ilustračních obrázcích, které Seagate používá, jsou vidět disky s 10 plotnami, což by znamenalo, že jedna musí mít kapacitu přes 4,4 TB. Seagate uvádí dlouhodobý cíl vyvinout 100 TB disky, přičemž v tomto kontextu mluví i o 10TB plotnách, takže i podle tohoto stále počítá jen s deseti plotnami v jednom HDD – nebo alespoň oficiálně. Firma tedy zřejmě ještě nepoužije zvyšování počtu ploten jako WD a Toshiba, kdy první z firem nasadila 11plotnové modely a Toshiba chystá dokonce 12plotnové.

HDD Seagate s technologií HAMR

HDD Seagate s technologií HAMR

Autor: Seagate

Protože ale více ploten přináší jasnou konkurenční výhodu, očekáváme, že tento konstrukční rys přijde v budoucnu i do disků od Seagate. Zvlášť proto, že škálování pomocí dalších ploten by mohlo být značné. WD chce výhledově osadit až 14 ploten, což by proti dnes běžné 10plotnové konfiguraci automaticky přidalo 40 % kapacity navíc. To zřejmě Seagate nebude moci ignorovat, protože by to přebilo i hodně velkou výhodu v hustotě záznamu, v níž by třeba coby průkopník technologie HAMR mohla doufat.

Zdroje: Seagate, techPowerUp


Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Po zkušenostech s SMR diskama, říkám ať si WD strčí ty disky někam.
Nedos


