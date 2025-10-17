Cnews.cz  »  Hardware  »  Průlom v kapacitách disků: Toshiba chystá HDD s 12 plotnami, dosáhnou kapacity 40–50 TB

Hardware

Průlom v kapacitách disků: Toshiba chystá HDD s 12 plotnami, dosáhnou kapacity 40–50 TB

Jan Olšan
Dnes
Pevný disk / HDD Autor: Depositphotos
Pevný disk / HDD
Dobrá zpráva pro všechny sysliče dat: Novinka od Toshiby vdechne nový život technologii magnetických disků a zvýší dál objem terabajtů, které do nich půjde nacpat.

V posledních letech se dost zpomalil vývoj kapacit HDD, ještě se ale nezastavil. Zatímco Seagate po dekádě odkladů konečně dosáhla komerčního nasazení technologie HAMR, její konkurenti se snaží lepší hustotu dat laserového záznamu dohnat jinak. WD tak před rokem uvedl disky s 11 plotnami a vypadá to, že Toshiba ho ještě překoná. Firma totiž oznámila HDD s rovnou 12 plotnami, které by mohly získat minimálně na čas prvenství v kapacitě.


Společnost Toshiba začala vyrábět 3,5" HDD až po roce 2012. Když tehdy WD pohltila Hitachi a regulátoři trhu chtěli zachovat konkurenci, japonská firma do té doby produkující jen mobilní 2,5" disky převzala od WD výrobu a technologii 3,5" HDD původně patřící Hitachi. Od té doby zůstává třetím hlavním dodavatelem HDD, možná neprávem opomíjeným.

Teď je to ale právě Toshiba, která oznámila, že jako první vyvinula funkční technologii pro integrování 12 záznamových ploten do klasického 3,5" HDD. Firma doteď jako nejvyšší konfiguraci používala 10 ploten (samozřejmě s héliovou atmosférou, bez ní lze mít v 3,5" ploten maximálně šest), takže jde skok rovnou o dvě, čímž firma přetrumfla předešlý rekord WD.

Zatím ještě není řeč o tom, že by 12plotnová HDD byla hotová a mířila na trh. Firma má prototypy, ale jejich sériová výroba je ještě vzdálená. Současný plán firmy je dostat takovéto HDD produkty na trh v roce 2027 (tedy za rok a půl až dva). Nejdříve asi v produktech pro datacentra, ale Toshiba nabízí i HDD pro NAS a v této řadě by se asi 12plotnové modely mířící na maximální kapacitu mohly objevit také.

Toshiba plánuje, že 12plotnové disky budou nabízet kapacity v „40 TB třídě“, což je termín, konvenčně používaný pro v pásmu 40–49 TB. Zpočátku možná na nižším okraji tohoto intervalu, ale s dalším zvyšováním hustoty ploten by se úložný prostor mohl blížit k oné hranici 50 TB.

Pevný disk Toshiba MG09 s technologií FC-MAMR

Pevný disk Toshiba MG09 s technologií FC-MAMR

Autor: Toshiba

Skleněné plotny místo hliníkových

Klíčovým pokrokem, který zvýšení ploten na dvanáct umožňuje, je použití skleněných ploten místo tradičních hliníkových. Ty mají menší tloušťku a díky tomu se dá dostat více ploten při zachovaných rozestupech do pevně definovaného prostoru 3,5" pouzdra standardní výšky. Skleněné plotny nemají ovšem mít jen výhodu rozměrů.

Podle Toshiby mají i vyšší životnost díky pevnosti materiálu (s výjimkou možného roztříštění plotny při velkém šoku například pádem HDD z výšky, ale to je něco, před čím musíte obecně HDD chránit). Větší mechanická stabilita materiálu plotny má praktický význam – HDD lépe zajišťuje správnou pozici hlav vzhledem k plotnám a je spolehlivější. Patrně zde také bude pozitivní vliv na hustotu zápisu, které lze dosáhnout.


Kombinace s HAMR?

Tato HDD budou zpočátku používat záznam typu MAMR (energeticky podpořený zápis na bázi mikrovlnného záření, který firma uvedla na trh v roce 2021). Toshiba však uvádí, že počítá s nasazením technologie HAMR a její vývoj pracuje na tom, aby pak i s touto technologií bylo možné používat design s 12 plotnami.

linux_sprava_tip

Zatím to firma neslibuje, ale po zvládnutí HAMR by se kapacity zřejmě mohly přehoupnout přes 50 TB. To ale asi bude zase až s nějakým odstupem za premiérou první generace 12plotnových HDD v roce 2027. Zda o rok, dva nebo více později, to těžko říct.

Zdroj: techPowerUp

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

