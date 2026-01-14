Cnews.cz  »  Hardware  »  HDD s kapacitou 32 TB a bez problémového SMR: Seagate vydává větší disky s laserovou technologií

Hardware

HDD s kapacitou 32 TB a bez problémového SMR: Seagate vydává větší disky s laserovou technologií

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

32TB pevné disky Seagate s technologií HAMR Autor: Seagate
32TB pevné disky Seagate s technologií HAMR
Začaly se prodávat 32TB pevné disky od Seagate, což jsou první HDD, která se na tuto kapacitu dostala se standardním záznamem CMR, bez šindelových překrývajících se stop, které má málokdo rád.

Nějakých patnáct let tomu bylo tak, že disky s technologií HAMR byly neustále „za rohem“, ale až dost nedávno skutečně přišly na trh; teprve loni firma Seagate začala opravdu i na volném trhu prodávat první modely s kapacitou 30 TB. Teď přichází další, které jí opět o něco popostrčí – první 32TB HDD této firmy. Tuto kapacitu se sice předtím podařilo nabídnout i WD, ale díky HAMR mají disky od Seagate značnou výhodu.

32TB HDD s CMR

Firma Seagate teď uvedla na trh nové modely řad Exos, SkyHawk AI a IronWolf Pro. Jak už tomu aktuálně chodí, cituje pro ně využití v oblasti umělé inteligence, ale nebudou zdaleka omezené jenom na ni. Tyto disky by měly být dostupné na běžném trhu, tedy i pro obyčejného člověka.

Všechny tři modely poskytují kapacitu 32 TB, navýšenou proti prvním modelům s technologií HAMR, které byly 30TB. Není to však dosaženo pomocí využití překrývajících se stop tzv. šindelového záznamu (SMR), jak by se dalo čekat. Na rozdíl od 32TB disku bez HAMR od konkurenčního výrobce WD, který SMR používá. Díky tomu, že HAMR dosahuje vyšší hustoty záznamu, jsou 32TB HDD od Seagate založená na standardním zápisu CMR bez komplikací.

Zatímco u SMR disků je výkon nepředvídatelný a může často klesat, protože disk musí při zápisu dat načítat a znovu zapisovat data v sousedních stopách (šindelový záznam je totiž poruší), u CMR disků toto nenastává. Je to důležitý faktor například pro NAS a disková pole, ale technologie SMR není obecně moc populární.

Jsou SMR disky tikající bomba ničící data? Western Digital vyšetřuje vysokou poruchovost Přečtěte si také:

Jsou SMR disky tikající bomba ničící data? Western Digital vyšetřuje vysokou poruchovost

32TB disky firma uvedla ve třech řadách: V serverové řadě Exos (ST32000NM004K za cenu 730 $). Dále v řadě SkyHawk AI (ST32000VE000 za 700 $), která je tradičně určená pro ukládání video streamů z kamer nebo jejich přehrávání, což nyní Seagate inzeruje jako využití pro AI účely. A nakonec v řadě SkyHawk Pro (ST32000NT000, také za 700 $), což jsou HDD pro NASy a podobná úložiště.

Odlišnosti by měly být víceméně na úrovni firmwaru a základem všech tří by měl být stejný hardware s 10 plotnami v héliem plněném pouzdru, Seagate uvádí pro všechny sekvenční přenosovou rychlost při čtení či zápisu 285 MB/s (v megabajtech se základem 1000, které výrobci HDD tradičně používají; v megabajtech v obvyklém smyslu se základem 1024 místo 1000 je to jenom 272 MiB/s). Sekvenční rychlost je vyšší proti 30TB HAMR diskům (275 MB/s / 262 MiB/s), což prozrazuje, že došlo ke zvýšení hustoty záznamu v rámci stop na plotně. Rychlost rotace je stejná, 7200 otáček za minutu, a disky používají rozhraní 6Gb/s SATA a 512MB vyrovnávací paměť.

32TB pevné disky od Seagate

32TB pevné disky od Seagate

Autor: Seagate

Tato nová HDD už jsou reálně v prodeji – minimálně model IronWolf Pro je teď aktuálně v nabídce eshopu Seagate, kde má být skladem k objednání za zmíněnou cenu. Modely Exos a SkyHawk AI je aktuálně vyprodané nebo ještě nenaskladněné, ale podle tiskové zprávy jsou oficiálně v prodeji všechny tři varianty.

Částka 700 dolarů za jeden 32TB disk nyní odpovídá asi 17 600 Kč či 739 € po připočtení daně z přidané hodnoty. Není to špatná cena, protože v našich obchodech stojí aktuálně 16TB disky deset tisíc korun a 24TB od asi 14,5 tisíce, cena na gigabajt je tedy u 32TB modelu lepší. 4TB SSD nyní stojí od devíti tisíc výš, takže HAMR HDD od Seagate teď mají více než čtyřikrát lepší poměr ceny ke kapacitě (tedy cenu za jeden terabajt).

Školení Linux

Seagate má podle dřívějších informací dále v plánu HDD s kapacitou 36 TB. Ta by asi ale už mohla být s technologií SMR (tato kapacita by asi mohla být dosažena aplikací SMR na stejné plotny, které používají 32TB CMR disky). Díky technologii HAMR by teď mělo být možné nějakou dobu kapacitu disků navyšovat snad vyšším tempem, než tomu bylo v předchozích letech.

Zdroj: Seagate

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jaké 3D tiskárny máte doma?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Finanční limity, které se od letoška mění

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy