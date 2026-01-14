HDD s kapacitou 32 TB a bez problémového SMR: Seagate vydává větší disky s laserovou technologií

Nějakých patnáct let tomu bylo tak, že disky s technologií HAMR byly neustále „za rohem“, ale až dost nedávno skutečně přišly na trh; teprve loni firma Seagate začala opravdu i na volném trhu prodávat první modely s kapacitou 30 TB. Teď přichází další, které jí opět o něco popostrčí – první 32TB HDD této firmy. Tuto kapacitu se sice předtím podařilo nabídnout i WD, ale díky HAMR mají disky od Seagate značnou výhodu.
32TB HDD s CMR
Firma Seagate teď uvedla na trh nové modely řad Exos, SkyHawk AI a IronWolf Pro. Jak už tomu aktuálně chodí, cituje pro ně využití v oblasti umělé inteligence, ale nebudou zdaleka omezené jenom na ni. Tyto disky by měly být dostupné na běžném trhu, tedy i pro obyčejného člověka.
Všechny tři modely poskytují kapacitu 32 TB, navýšenou proti prvním modelům s technologií HAMR, které byly 30TB. Není to však dosaženo pomocí využití překrývajících se stop tzv. šindelového záznamu (SMR), jak by se dalo čekat. Na rozdíl od 32TB disku bez HAMR od konkurenčního výrobce WD, který SMR používá. Díky tomu, že HAMR dosahuje vyšší hustoty záznamu, jsou 32TB HDD od Seagate založená na standardním zápisu CMR bez komplikací.
Zatímco u SMR disků je výkon nepředvídatelný a může často klesat, protože disk musí při zápisu dat načítat a znovu zapisovat data v sousedních stopách (šindelový záznam je totiž poruší), u CMR disků toto nenastává. Je to důležitý faktor například pro NAS a disková pole, ale technologie SMR není obecně moc populární.
32TB disky firma uvedla ve třech řadách: V serverové řadě Exos (ST32000NM004K za cenu 730 $). Dále v řadě SkyHawk AI (ST32000VE000 za 700 $), která je tradičně určená pro ukládání video streamů z kamer nebo jejich přehrávání, což nyní Seagate inzeruje jako využití pro AI účely. A nakonec v řadě SkyHawk Pro (ST32000NT000, také za 700 $), což jsou HDD pro NASy a podobná úložiště.
Odlišnosti by měly být víceméně na úrovni firmwaru a základem všech tří by měl být stejný hardware s 10 plotnami v héliem plněném pouzdru, Seagate uvádí pro všechny sekvenční přenosovou rychlost při čtení či zápisu 285 MB/s (v megabajtech se základem 1000, které výrobci HDD tradičně používají; v megabajtech v obvyklém smyslu se základem 1024 místo 1000 je to jenom 272 MiB/s). Sekvenční rychlost je vyšší proti 30TB HAMR diskům (275 MB/s / 262 MiB/s), což prozrazuje, že došlo ke zvýšení hustoty záznamu v rámci stop na plotně. Rychlost rotace je stejná, 7200 otáček za minutu, a disky používají rozhraní 6Gb/s SATA a 512MB vyrovnávací paměť.
Tato nová HDD už jsou reálně v prodeji – minimálně model IronWolf Pro je teď aktuálně v nabídce eshopu Seagate, kde má být skladem k objednání za zmíněnou cenu. Modely Exos a SkyHawk AI je aktuálně vyprodané nebo ještě nenaskladněné, ale podle tiskové zprávy jsou oficiálně v prodeji všechny tři varianty.
Částka 700 dolarů za jeden 32TB disk nyní odpovídá asi 17 600 Kč či 739 € po připočtení daně z přidané hodnoty. Není to špatná cena, protože v našich obchodech stojí aktuálně 16TB disky deset tisíc korun a 24TB od asi 14,5 tisíce, cena na gigabajt je tedy u 32TB modelu lepší. 4TB SSD nyní stojí od devíti tisíc výš, takže HAMR HDD od Seagate teď mají více než čtyřikrát lepší poměr ceny ke kapacitě (tedy cenu za jeden terabajt).
Seagate má podle dřívějších informací dále v plánu HDD s kapacitou 36 TB. Ta by asi ale už mohla být s technologií SMR (tato kapacita by asi mohla být dosažena aplikací SMR na stejné plotny, které používají 32TB CMR disky). Díky technologii HAMR by teď mělo být možné nějakou dobu kapacitu disků navyšovat snad vyšším tempem, než tomu bylo v předchozích letech.
Zdroj: Seagate