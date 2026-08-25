AMD potichu chystalo Arm procesor, ale teď ho zrušilo. Mrtvý je i plán na levný Zen 5 vyráběný v Samsungu

Aktuálně vyhlížíme dobu, kdy AMD vydá nadcházející procesory s architekturou Zen 6 pro desktopový socket AM5 (ty asi přijdou dříve, ale nevíme, zda ještě letos) a pro notebooky (ty určitě až po novém roce). Vypadá to však, že zatímco některé novinky směřují konečně k uvedení, AMD současně potichu zrušilo některé procesory, na kterých údajně pracovalo a zprávy o kterých svého času vzbudily docela ohlas – například Arm procesor.
AMD chystalo Arm procesor Sound Wave…
Nvidia teď s velkou slávou přichází na trh s procesory architektury Arm pro osobní počítače (zejména notebooky) RTX Spark. O jejích plánech v této oblasti se objevily informace už v roce 2023, ale možná si vzpomenete, že tyto zvěsti nemluvily jenom o Nvidii. Podle tehdejších drbů prý mělo procesory s instrukční sadou Arm chystat také AMD, tedy jeden ze dvou hlavních výrobců procesorů x86, tedy platformy, kterou by čipy Arm chtěly vyštípat a nahradit. Leckdo v tom nejspíš i věštil znamení, že i přímo AMD uznává, že na takovou transformaci může jednou dojít, nebo že je to jenom otázkou času.
Procesor s instrukční sadou Arm údajně AMD chystalo pod kódovým označením Sound Wave či Soundwave. A zdá se, že nějaké vzorky či s těmito připravovanými procesory související komponenty nebo nástroje se dokonce povedlo dohledat v přepravních protokolech. Soundwave byl pravděpodobně levný mobilní procesor s licenčními jádry Cortex od Armu, ne s nějakou vlastní architekturou od AMD. Objevily se zvěsti, že by mohl mít jen dvě velká a čtyři malá jádra, ale těžko říct, zda nešlo jen o spekulace. Těžko říct, čeho s ním AMD chtělo dosáhnout, je možné, že šlo o SoC, který si kdosi (například Microsoft) nechal navrhnout na objednávku pro nějaká zamýšlená zařízení.
…a už nechystá
Teď ovšem přišla zpráva, že AMD tento projekt Arm procesoru zrušilo. Uvedl to leaker s přezdívkou Kepler_L2, který mívá o plánech a budoucích produktech AMD (zejména o semicustom čipech pro konzole) dobré informace. A bývalém Twitteru přímo uvedl, že čip Sound Wave je zrušený.
Znamená to, že AMD asi už zase zavrhlo plány vyzkoušet výrobu čipů s touto architekturou místo toho, aby se drželo vlastní instrukční sady x86, která je jeho konkurenční výhodou díky bezproblémové kompatibilitě s širokým ekosystémem softwaru pro PC a Windows. Firma už s takovými pláty koketovala minimálně jednou v minulosti – před více než deseti lety: Jednak s Arm serverovými procesory „Seattle“ (oficiálně uvedené jako Opteron A1100), jednak s vlastním Arm jádrem K12 (které mělo být vedlejší linií architektur Zen). Jádro K12 ale také nikdy nešlo na trh a čip Seattle sice ano, ale ve velmi omezeném počtu kusů v deskách LeMaker Cello a HuskyBoard, u kterých není jasné, zda se vlastně opravdu sériově prodávaly, nebo nešlo o vaporware.
Tyto pokusy o Arm procesory nebyly zpětně viděno nešťastné – AMD jimi promarnilo peníze a síly v době (léta 2012 až 2015), kdy o ně mělo největší nouzi, a nejspíš prací na podpoře a odladění serverového linuxového stacku pro Arm procesory uškodilo samo sobě, protože to pak pomohlo prorazit konkurenčním CPU jako byl Graviton od Amazonu, které teď na trhu ubírají příležitosti pro Epyc od AMD.
Zrušení levného x86 procesoru vyráběného u Samsungu
Vlastní procesor s instrukční sadou Arm ale není jediný projekt, který AMD teď zrušilo – nebo přesněji, o jehož zrušení (které mohlo nastat už dříve) se nyní vynořily zprávy. Ve stejný čas jiný zdroj, Olrak29_ uvedl, že AMD zrušilo také procesor plánovaný pod kódovým jménem Sonoma Valley. I to měl být levný čip pro dostupné notebooky, ale již s normální architekturou x86.
Podle uniklých informací snad mělo jít to lowendový produkt založený na jádrech Zen 5 (nebo možná Zen 5c), který snad mohl nahradit stále ještě prodávané staré 6nm čipy Ryzen 7020U „Mendocino“ s jádry Zen 2. Ta mají dnes už poměrně nízký jednovláknový výkon, takže náhrada s novou architekturou by asi byla velkým zlepšením (podobně jako v případě čipů Wildcat Lake od Intelu). Pokud by se Sonoma Valley vyráběl, nejspíše by také měl čtyři jádra a jen základní integrované GPU se 128 až 256 shadery.
O Sonoma Valley se také předpokládalo, že s ním AMD chtělo vyzkoušet výrobu v továrnách Samsungu, snad na jeho 4nm procesu. Samsung dlouho měl nouzi o klienty, takže mohlo jít o dobrou šanci, jak vyjednat nízkou výrobní cenu, tak jako to Nvidia využila u grafik GeForce RTX 3000 a čipu pro Nintendo Switch 2, které jsou vyráběné na 8nm procesu Samsungu. Navíc taková diverzifikace může posílit pozici firmy při vyjednávání cen s TSMC.
Není jasné, zda AMD zrušilo čip Sonoma Valley proto, že s technologií Samsungu byly problémy, nebo kvůli změně priorit (například přesun inženýrů na výnosnější AI hardware), ale toto může znamenat, že AMD nakonec továrny Samsungu využívat nebude a zůstane závislé čistě na TSMC.