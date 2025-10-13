Arm procesor od AMD? Čip Soundwave se objevil na internetu, žádná revoluce to ale asi nebude

Už jsou to dva roky, co médii oběhly zprávy o tom, že AMD údajně pracuje na vlastních Arm procesorech, třebaže je firma zainteresovaná na architektuře x86 a na ní založeném ekosystému PC, takže koketování s Armem by mělo být proti jejím zájmům. Od té doby bylo sice ticho, ale zdá se, že Arm procesor od AMD přece jenom existuje. Objevil se totiž v záznamech o přepravě vzorků, podle nichž zkušební hardware už někde cestuje po světě.
Z různých úniků se předpokládá, že tento procesor má interní kódové označení Soundwave. A v databázi přepravních dat teď Olrak29_ objevil záznam, který podle všeho čipu Soundwave odpovídá. V protokolu se píše, že AMD nebo jeho partneři někam koncem srpna posílali komponenty, PCB a zařízení pro testování čipu označeného „SWV“.
Tato zkratka pravděpodobně znamená Soundwave, jelikož je uvedeno, že čip má pouzdro BGA s 1074 kontakty (o rozměru 32 × 27 mm), které se jmenuje FF5. Tato označení pouzder používá AMD, SoC Van Gogh alias Aerith použitý ve Steam Decku má mít pouzdro FF3.
14R91010740800002#&PARTS TEST EQUIPMENT, CIRCUIT BOARDS BOX 1074BGA(32X27)-0.8 P- FF5 -VALIDATION- SWV – FRAME (jeden ze zachycených záznamů)
Tímto tedy asi máme doloženo, že Soundwave v nějaké verzi existuje a mohou už být vyrobené i vzorky. Jiná věc je samozřejmě, zda tyto procesory přijdou na trh. Z toho, co dosud o Soundwave prosakuje nebo se předpokládá, by nejspíš mohlo jít o „semicustom“ čip, který není běžnou součástí nabídky AMD jako procesory Ryzen, ale něčím vyvinutým a vyrobeným na objednávku, nejspíš od Microsoftu.
Tato firma nejspíš chtěla tento procesor osadit do nějakého zařízení své řady Surface. Jenže jak to u Microsoftu chodí, je celkem pravděpodobné, že tyto plány mezitím padly a Microsoft nakonec procesor chtít nebude. Přesně toto se stalo se zmíněným procesorem Van Gogh – ten byl původně vyvinutý pro Microsoft a nečekaný úspěch ve Steam Decku nastal až poté, co Microsoft ztratil zájem a firmě Valve takříkajíc nadělil možnost tento SoC zachránit pro svůj handheld.
Zda se něco podobného stane i nyní, není jisté. Může tedy dojít k tomu, že Soundwave nepůjde do sériové výroby a zůstane v šuplíku, nebo bude vydán například jen pro embedded trh a víceméně pak zapadne.
Co je Soundwave zač?
Soundwave není zřejmě něco tak zásadního jako Qualcomm Snapdragon X Elite (a jeho nyní odhalená druhá generace), ostatně AMD není úplně nucené dát do takového projektu všechno. Podle toho, co zatím prosáklo, Soundwave nemá nějakou novou vlastní architekturu CPU, kterou by byl zajímavý. Měl by být založený na licenčních jádrech Arm Cortex, s nimiž může vydat procesor v podstatě kdokoliv.
Podle informací leakera Moore’s Law is Dead (je nutno dodat, že zdaleka není zaručená jejich přesnost) by procesor mohl mít dvě velká jádra (typu Cortex-X4, Cortex-X925 či novější výkonná jádra) a čtyři menší jádra (jako Cortex-X725) a 4MB L3 cache, šlo by tedy spíše levný mainstreamový procesor.
Co by speciálního být mohlo – tedy ve smyslu, že jakýkoliv výrobce to licencovat a nabídnout nemůže – je GPU. AMD pravděpodobně v čipu Sound Wave použije GPU architektury Radeon. To by mohlo hrát důležitou roli, protože to znamená, že procesor bude mít připravené ovladače pro Windows, byť je samozřejmě AMD musí přeportovat na architekturu Arm, což nemusí být přímočaré.
Je tu ale aspoň teoretická šance, že pokud někdo (například Microsoft) vydá notebook s těmito procesory a systémem Windows 11, budou ovladače na podobné úrovni, jako mají grafické karty Radeon ve světě x86 PC. A tím pádem by na nich mohla fungovat velká část her pro PC bez problémů s kompatibilitou, s kterými se potýkají procesory a GPU Qualcommu nebo Applu (určitou bariérou ale mohou zůstávat ochrany proti kopírování, které musí být portovány na Arm Windows svými autory).
Podobně by mohl čip Soundwave otevřít cestu k použití Arm procesoru v herních handheldech se systémem SteamOS. Opět by přinesl zralý GPU ekosystém, který ve světě Arm procesorů vesměs chybí. Něco podobného slibují i chystané (ale neustále se opožďující) procesory GB10 (respektive N1/N1X) chystané Nvidií a MediaTekem, které ale budou mířit na segment s výrazně vyšším výkonem, spotřebou a cenou než Sound Wave a zrovna pro herní handheldy asi vhodné nebudou.
Nicméně jak už bylo řečeno, Soundwave nevypadá na výkonný a prémiový procesor a GPU asi také tomu odpovídá. Podle Moore’s Law is Dead by mohla být integrovaná starší architektura RDNA 3.5 s pouze 256 shadery (4 CU). To by byla slabá grafika na úrovni lowendových APU pro notebooky. Hry tedy bude možno hrát, ale jen ty starší a nenáročné, na výkonnější herní handheld by to nestačilo.
Zdroj: Olrak29_