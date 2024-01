GeForce RTX 5000 prý přijdou za rok během CES 2025. Nvidia ale může taktizovat a vydat už letos

Tento měsíc bude Nvidia vydávat tři nové modely grafik generace Ada Lovelace – refreshnuté grafiky označené přídomkem Super. Nicméně letos na podzim už tu budou dva roky od doby, kdy generace 4000 přišla na trh, a bude tedy už pomalu čas vyhlížet nástupce. Youtuber Moore's Law is Dead nyní přišel s informacemi o tom, kdy by se tato nová generace dala na trhu čekat. Zdá se, že by to mohlo být až po konkurenční RDNA 4.

Nvidia sice v poslední době vždy vydávala novou generaci přesně po dvou letech (od RTX 2000 je to vždy na přelomu léta a podzimu), ale letos by to nemuselo být dodrženo. Už dříve se objevily informace, že tentokrát bude nová generace až později, v roce 2025. Není to pouze nějaký drb, protože toto indikovala přímo oficiální roadmapa Nvidie, je to tedy sama firma, která tyto diskuze o relativně pozdějším příchodu nové generace spustila.

Podle Moore's Law is Dead je to, že Ada Lovelace má vydání naplánované na rok 2025 pravda, skutečně tedy podle něj byl prodloužen běžný 24měsíční cyklus a nešlo jenom o nějaký omyl. Ale důležité jsou detaily.

Zdroje z Nvidie údajně Moore's Law is Dead řekly, že Nvidia by zřejmě měla novou generaci grafik oznámit na CES 2025, tedy na lednovém veletrhu v Las Vegas příští rok. Toto nemusí být nutně i termín vydání, karty pak mohou reálně být v prodeji až za pár týdnů nebo třeba i za měsíc. Podle slov zdroje ale prý Nvidia bude chtít na CES hlasitě „prezentovat energetickou efektivitu této nové generace“. Je-li to pravda, dává to smysl dělat spíše až ve chvíli, kdy se již grafiky dají koupit nebo jsou skoro na pultech, jinak by to spíše devalvovalo předchozí stále prodávanou generaci.





Karty by prý měly být vydány někdy začátkem roku 2025, ale interně prý vývoj nejede tak, aby toto byl nejdřívější možný termín vydání. Naopak prý Nvidia pracuje s rezervou, aby se v případě potřeby dalo vydání přesunout ještě do posledního kvartálu letošního roku 2024, i když není jasné, zda se tím myslí prosinec, nebo třeba už říjen (v kterémže případě by vlastně nakonec k žádnému zaostání za tradičním dvouletým cyklem nedošlo).

AMD by podle různých drbů mohlo vydat vlastní novou generaci RDNA 4 (Radeon RX 8000) už v druhé polovině nebo asi spíše v čtvrtém čtvrtletí roku 2024. Moore's Law is Dead k tomu říká, že právě tato událost by teoreticky mohla Nvidia k uspíšení vydání ještě na aktuální rok ponouknout.

Ovšem momentálně se o RDNA 4 traduje, že bude obsahovat jen dva čipy Navi 44 a Navi 48 určené pro řekněme spodní polovinu trhu. Podle leakera Keplera tyto čipy prý nejspíše mají velikosti podobné čipům Navi 23 (237 mm² na 7nm procesu) a Navi 24 (107 mm² na 6nm procesu) z generace RDNA 2 a oba jsou monolitické. Grafikám GeForce RTX 5000, které Nvidia asi jako obvykle začne uvádět od highendových modelů s násobně většími GPU směrem dolů, tedy konkurovat nebudou.

Menší pokrok než RTX 4000?

Moore's Law is Dead také uvádí nějaké nástřely toho, kam prý Nvidia míří výkonem. Nárůst výkonu u nové generace GeForce RTX 5000 by prý asi mohl být menší než mezi Ampere a Ada Lovelace, což má být údaj o hrubém výkonu v rasterizační grafice, tedy bez započítávání nějakých nových triků typu DLSS nebo vylepšení ray tracingu. Toto se asi týká teoretického srovnání, při kterém by highendová GPU obou řad (AD102 a GB202) měla všechny jednotky aktivní.

Tady je však důležité, že současná generace grafik potenciál AD102 moc nevyužívá, ze 144 jednotek čipu má GeForce RTX 4090 aktivních jen 128. Nvidia tak prý může udělat to, že v generaci GeForce RTX 5000 nebude top model takto uměle brzdit. A tím by se pak mezigenerační nárůst mezi Ada Lovelace (RTX 4090) a Blackwellem (hypotetická GeForce RTX 5090) zvětšil.

Ale pozor na to, že jde o youtuberské informace přicházející rok před vydáním. Specifikace ještě teď určitě nejsou finální a mohou se měnit. Jistota toho, jak výkon dopadne, je asi nyní minimální a současné interní predikce výkonu také asi budou konzervativní. Proto si myslíme, že tento odhad výkonu si v podstatě vůbec nemusíte pamatovat, nejspíš není moc relevantní, i kdyby šlo o legitimní číslo přímo od Jen-Hsuna Huanga. V tuto chvíli ještě jednoduše výkon není určen s tak velkou přesností, půjde spíše o nějaký cíl (jenž není úplně závazný viz nárůsty IPC u jader AMD Zen), pokud vůbec.

Jaké parametry by mohla vedoucí nejvýkonnější grafika generace GeForce RTX 5000 mít, jsme nedávno probírali v nedávném článku:

I zde se ale samozřejmě ještě mohou věci změnit, byť tyto parametry pocházejí od leakera Kopite7kimi, což je v podstatě nejkvalitnější zdroj interních informací z okruhu Nvidie.

