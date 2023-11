Nové informace k GeForce RTX 5090: Čipy Blackwell jsou 3nm, nakonec ale nemají 512bitové paměti

Aktuálně má Nvidia na programu teprve ještě jen refresh nynější generace grafik GeForce RTX 4000, který vyjde v roce 2024, ale po něm (dle některých zdrojů to může být až v roce 2025) samozřejmě má vyjít i nová generace GeForce RTX 5000 s architekturou Blackwell. I k nim už se pomalu objevují informace – aktuálně k nejvýkonnějšímu modelu, který bude založený na čipu GB202. Vypadá to ale, že se o něco „zmenšil“.

Před časem jsme tu měli informaci o tom, že nejvýkonnější GPU generace Blackwell bude mít 512bitovou sběrnici, čímž by bylo v grafických čipech posledních let dost výjimečné – highendové modely Nvidie se tradičně držely jen 384 bitů. Leaker Kopite7kimi, který tuto informaci přinesl, ale teď na Twitteru sdělil, že šlo o omyl. Vznikl špatnou interpretací toho, kolik má GPU GB202 celkově L2 cache (snad 128 MB, avšak není to, zdá se, plně potvrzeno). Pokud by platily zákonitosti, jaké Nvidia používala u předchozích dvou generací (GA102 a AD102), vycházel by pro GB202 tento 512bitový řadič.

Ovšem nyní Kopite7kimi píše, že dle jeho zjištění bude paměťový řadič čipu GB202 (což bude nejvýkonnější model herní řady Blackwell) stále 384bitový. Používat bude paměti GDDR7, u kterých se výhledově počítá s efektivními frekvencemi až 32 Gb/s (32 GHz). To by dovolilo dosáhnout propustnosti až 1536 GB/s (1,5 TB/s), což by bylo circa 50% zvýšení proti nynější RTX 4090. Je ale možné, že třeba v prvních grafikách s GDDR7 budou použité o něco nižší frekvence. Další čip v řadě GB203 je pravděpodobně 256bitový, ale plně potvrzeno to ještě není.





3nm proces TSMC a DisplayPort 2.1

Toto je tedy „downgrade“ proti tomu, co jsme si (chybně) mysleli, ale je tu také dobrá zpráva. GPU nebude 4nm, k čemuž se přikláněly dřívější zprávy a což by znamenalo, že nebude moci využít přínos modernější výrobní technologie. Kopite7kimi ale nyní píše, že pro herní čipy Blackwell, nebo minimálně pro top model GB202, je použitý 3nm proces TSMC.

Grafiky generace GeForce RTX 4000 Autor: Nvidia

To znamená zlepšení v energetické efektivitě, které lze proměnit v nárůst výkonu (ještě nad rámec toho, co přinese samotná architektura). Pokud by konkurenční GPU od AMD a Intelu zůstala na 4nm procesu, získala by Nvidia výhodu.

Kopite7kimi také uvádí, že tato GPU již budou podporovat obrazovky s rozhraním DisplayPort 2.1, což je funkce chybějící u dnešní generace Ada Lovelace. U Blackwellu toto už problém nebude, což asi není překvapivé, protože po dalších dvou letech v době, kdy již monitory na bázi DP 2.1 budou na trhu, by šlo o výrazně větší nevýhodu. Je ale příjemné mít potvrzení.

Předpokládá se, že čip GB202 by měl obsahovat 192 bloků SM a za předpokladu, že jeden blok bude obsahovat 128 shaderů, by celkově GPU mělo mít 24 576 shaderů. Budou rozdělené do 12 bloků GPC. V konkrétních modelech grafik ale čip nemusí být plně aktivovaný, počet jednotek bude například v hypotetickém modelu GeForce RTX 5090 nižší, podobně jako dnes GeForce RTX 4090 nevyužívá zdaleka všechny jednotky čipu AD102.

Zdroje: Kopite7kimi (1, 2, 3, 4), VideoCardz