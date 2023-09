Parametry GPU Nvidia Blackwell: GeForce RTX 5090 může mít až 24 576 shaderů, 2–4× víc ROP

Vypadá to, že se začíná víc rýsovat nová generace grafik Nvidia a speciálně highendový model GeForce RTX 5090 (nebo jak se bude jmenovat). Osvědčený leaker Kopite7kimi totiž přinesl asi nejdůležitější informaci, totiž kolik bude nové nejvýkonnější GPU v nabídce Nvidie obsahovat výpočetních jednotek. Je zatím sice pořád hodně brzo a úniky jsou nezaručené, ale v tomto případě je slušná šance, že jsou informace legitimní.

Kopite7kimi se na Twitteru včera nechal slyšet, že GB100, což je AI a výpočetní verze architektury Blackwell, má být tvořena osmi bloky GPC, kde v každém má být obsaženo 10 TPC. TPC doteď byla tvořená dvěma bloky SM, takže by to vycházelo na 160 SM. Toto GPU bude údajně používat paměti HBM3 (či novější) v počtu osmi pouzder, tj. s šířkou paměťové sběrnice 8192 bitů.

Nás ale zajímá hlavně herní GPU, které má v nejvýkonnější verzi označení GB202 (podle značení začínajícího od 200 se zřejmě grafické čipy budou dát odlišit od výpočetních). GB202 údajně používá strukturu 12 GPC krát 8 TPC v každém z nich. To dává 96 TPC, a pokud je opět v každém po dvojici SM, pak 192 SM. Nakonec je to tedy docela slušný nárůst a moc nevíme, proč Kopite7kimi minule mluvil o tom, že se proti generaci Ada Lovelace GPU moc nezvětší (možná to platilo hlavně o nižších modelech v řadě, nebo byla řeč o tom, že čip má stále 12 GPC jako AD102, kde však v každém bylo jen 6 TPC).





Pokud každý SM bude stále mít 128 shaderových „jednotek“, či jak Nvidia nepřesně uvádí „CUDA jader“, 192 SM by dávalo 24 576 shaderů. Ovšem v grafice GeForce RTX 5090 může být čip osekaný na menší počet, jak je vidět třeba na GeForce RTX 4090, která využívá jen 128 jednotek SM z celkových 144 na čipu (téměř plně aktivované GPU Nvidia pustila jen do profi grafiky RTX 6000 Ada).

Kopite7kimi opět opakuje, že GB202 bude mít 512bitovou paměťovou sběrnici, což umožní kapacity paměti 16 GB a 32 GB, ale při ořezání části kanálů i nižší. Nebo teoreticky také 24 GB a 48 GB, pokud by se použily 24Gb čipy GDDR7 připravované Micronem.

Leaker zmiňuje i další věci, které ale asi zatím nemá potvrzené a jde spíš o domněnky. Pokud Nvidia převezme některé rysy z generace Hopper, mohl by prý být zdvojnásobený počet jednotek ROP na jeden klastr GPC. Od Ampere se jejich počet odvíjí právě od počtu aktivních GPC v čipu (každý přidá 16 ROP), takže v generaci Ada Lovelace by GPU s 12 GPC obsahovalo 192 ROP (jako AD102). Zde by prý mohl být počet na jeden GPC dvojnásobný (takže 384 ROP) nebo prý možná i čtyřnásobný – toto je ale zatím jen možnost, nic potvrzeného.

Nová generace grafik GeForce by tedy mohla být velkým upgradem, ať už se ukáže, že bude pořád vyráběná 4nm procesem, nebo už také přejde na 3nm technologii, což se aktuálně uvádí zatím pro výpočetní verzi Blackwellu (ono GPU GB100).

Roadmapa produktů Nvidie. Blackwell pro herní karty je pod označením Ada Lovelace-Next Autor: Nvidia, via: Tom's Hardware

Podle veřejně ukázané roadmapy Nvidie nicméně možná tyto grafiky nepřijdou v tradičním termínu dva roky po generaci Ada Lovelace (tedy na přelomu léta a podzimu 2024), ale jsou naplánovány až někdy na rok 2025 (alespoň pokud tímto dokumentem Nvidia neklame). Přesnější zařazení není sděleno, asi by mohlo jít spíše o první polovinu tohoto roku.

Zdroje: Kopite7kimi (1, 2, 3), VideoCardz