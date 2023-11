Nové grafiky Nvidie už brzo. GeForce „Super“ mají vyjít na CES, RTX 4070 Ti Super potvrzená

V posledních týdnech se schází čím dál víc informací k novým grafikám, které teď Nvidia má přidat do nabídky řady GeForce RTX 4000 coby refresh s označením Super. Vypadá to, že tyto průsaky nejsou způsobené ničím jiným než tím, že vydání bude už dost brzo. Nvidia ho pravděpodobně plánuje hned na začátek nového roku. Uvádí to aktuální úniky a současně už se objevují promo materiály, což by mělo znamenat, že přípravy jsou už v plném proudu.

Leaker Kopite7kimi v uplynulých dnech přinesl přibližné specifikace a poté i TDP, která tyto karty mají splňovat (u těch je zajímavé, že větší část karet ho nezvýší, Nvidia tedy nepoužije tento způsob zvedání výkonu). Teď přidal také zprávu o tom, kdy Nvidia plánuje grafiky odhalit. Má se to stát na CES, což je lednový veletrh v Las Vegas, jež se tentokrát bude konat od 9. do 12. ledna (roku 2024 samozřejmě).

Přímo na začátku ledna nemusí být definitivní vydání ve smyslu začátku prodeje. Naopak je pravděpodobné, že novinky budou nejprve jen předběžně oznámené, ale Nvidia již může sdělit parametry a chystané ceny. Samotná fyzická dostupnost v obchodech by nastala s odstupem pár týdnů a recenzi by také asi vyšly až později před tímto reálným vydáním, či přímo současně s ním. Toto je u vydávání novinek v posledních letech norma, byť existují výjimky.





GeForce RTX 4060 Super z roku 2019 Autor: Nvidia

GeForce RTX 4070 Ti Super je už skoro jistá

To, že odhalení je asi blízko, dokládá ještě jeden únik. MEGAsizeGPU na Twitteru ukázl dokument Nvidie specifikující, jak mají vypadat krabice pro tyto nové karty – specificky pro grafiku GeForce RTX 4070 Ti Super. O té se pochybovalo, vzhledem k trošku neohrabanému názvu. Nicméně směrnice pro úpravu krabic ukazují typografické řešení právě pro „Ti Super“.

To naznačuje, že základem názvu je „RTX 4070 Ti“ (tento nápis je zeleně) a Super je až přídavný modifikátor (šedě) k tomuto celku. Pravděpodobně to znamená, že hierarchie karet půjde od RTX 4070 přes RTX 4070 Super, pak bude GeForce RTX 4070 Ti (která tak asi zůstane výkonem nad RTX 4070 Super) a pak GeForce RTX 4070 Ti Super.

Novinky pro herní notebooky

Vedle těchto desktopových modelů se uskuteční také refresh nynější nabídky mobilních grafik pro notebooky. Kopite7kimi uvádí, že Nvidia vydá nový nejvýkonnější model a zároveň i nový nejlevnější (a relativně nejpomalejší) model. Tím prvním má být „4090S“, tedy nejspíš GeForce RTX 4090 Super pro notebooky, což by logicky měla být karta rychlejší než dosavadní mobilní RTX 4090.

Nový zřejmě nejnižší člen rodiny GeForce RTX 4000 má být model RTX 4050 4GB, tedy verze lowendového modelu, který nyní používá 6GB paměť GDDR6 s 96bitovou sběrnicí. Nová verze bude ale s osekanou pamětí, protože její zmenšení na 4 GB pravděpodobně způsobí také zúžení sběrnice na 64 bitů. Kvůli tomu se u tohoto modelu sníží výkon.

Je docela možné, že v refresh přinese nějaké další modely, o kterých zatím nikde řeč nebyla. Dvě nové notebookové a tři desktopové karty Ada Lovelace tedy nemusí být všechno.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), MEGAsizeGPU, Kopite7kimi (1, 2)