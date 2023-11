Grafiky GeForce RTX 4000 „Super“ nebudou mít vyšší spotřebu než původní modely. Většinou

Měli jsme tu několik zpráv o tom, jak budou vypadat refreshované modely grafik GeForce RTX 4000, které Nvidia chystá jako posílení nabídky karet založených na architektuře Ada Lovelace. Kopite7kimi, který minule na Twitteru popsal to, jaké budou tyto „Super“ modely mít čipy a počty shaderů / bloků SM, teď přidal také informaci o TDP, která je dost zajímavá. GeForce RTX 4000 by měly zvýšit energetickou efektivitu, což u refreshe často nebývá.

Podle Kopite7kimiho Nvidia momentálně plánuje nezvýšit u dvou výkonnějších modelů TDP, ale ponechat ho stejné jako u základních modelů. GeForce RTX 4080 Super by podle toho měla mít stále referenční TDP (přesněji spotřebu celé karty) 320 W. Podle uniklých specifikací by se přitom u ní měl počet shaderů zvýšit z 9728 na 10 240, zatímco paměť zůstane 16GB.

GeForce RTX 4070 Ti Super má zase dostat TDP 285 W stejné jako u RTX 4070 Ti (ex RTX 4080 12GB). V jejím případě bude přitom ještě vyšší nárůst počtu shaderů – ze 7680 si polepší na 8448. Navíc také tato karta má povýšit ze 192bitových pamětí v kapacitě 12 GB (šest čipů GDDR6X) na 16 GB na 256bitové sběrnici s osmi čipy, což spotřebu samo o sobě zvýší. Je možné, že na GPU bude zbývat trochu méně elektřiny z tohoto 285W přídělu.





Lepší energetická efektivita?

Pokud Nvidia ponechá stejné TDP a přidá na počtu jednotek, může se stát, že poběží na lehce nižším taktu. Ovšem tomu by výrobce mohl předejít tím, že použije nižší napájecí napětí, s nímž se zvedne frekvence, které GPU v určitém rámci spotřeby dosáhne. Každopádně by grafiky Super asi měly mít zajímavý lepší poměr výkonu a spotřeby, pokud ve stejné spotřebě budou nabízet vyšší FPS.

Ještě je zde tedy možnost, že karty pouze budou konzistentněji využívat stanovený limit spotřeby. To se teď ne vždy děje, v některých hrách karty Nvidia odebírají méně wattů, než jejich TDP dovoluje, takže zůstává určitá rezerva. Karty Super by mohly tuto rezervu využít, což by ale znamenalo, že ve hrách, kde už nyní GeForce RTX 4000 jedou blízko svému oficiálnímu TDP, nebude mít karta Super tolik prostoru pro zlepšení výkonu. Bude tedy zajímavé dívat se v recenzích na to, jak se bude tentokrát spotřeba chovat a zda budou nárůsty výkonu konzistentní napříč širokou škálou her.

RTX 4070 Super na 220 W

Tato informace pro stejné TDP refreshovaného modelu ale nemá platit pro GeForce RTX 4070 Super. Tato grafika údajně z nynějšího 200W TDP (u RTX 4070) stoupne a model RTX 4070 Super má mít 220W TDP, respektive celkovou spotřebu karty. Tento model dostane o víc jak 1000 shaderů navíc – místo 5888 shaderů už jich bude nabízet 7168.

GeForce RTX 4070 Founders Edition Autor: Nvidia

Zde by tedy model Super také mohl mít nejvyšší nárůst výkonu proti „ne-Super“ variantě (ačkoliv paměť zůstane beze změny na 12 GB a 192 bitové sběrnici) a zvýšení spotřeby je tak asi pochopitelné. TDP by zůstalo pořád únosné, hodnotu 220 W měla stanovenou i grafika RTX 3070 generace Ampere.

Je třeba upozornit, že Nvidia ještě může specifikace změnit. Předchozí zkušenosti ukazují, že firma nemá specifikace karet definitivně uzavřené dlouhou dobu dopředu, a při přípravách se mohou změnit. Tudíž nynější údaje nemusí být definitivní. Navíc pamatujte, že se bavíme o referenčních TDP. Nereferenční modely mají obvykle spolu s přetaktováním spotřebu zvýšenou a je klidně možné, že u nich k zvýšením spotřeb dojde.

Vydání těchto grafik má nastat až v první polovině nebo první čtvrtině roku 2024.

Zdroje: Kopite7kimi (1, 2, 3), VideoCardz