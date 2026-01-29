Intel možná právě slezl hrobníkovi z lopaty: Nvidia ho nechá vyrábět next-gen GPU Feynman, i když jen část

Intel potřebuje získat velké (a početné) externí klienty pro své továrny na čipy, jinak je nebude schopen ekonomicky udržet v chodu. Doteď v tom nebyl úspěšný a jeho Intel Foundry vytváří každý kvartál několikamiliardové ztráty, ale teď možná zahlédl světlo na konci tunelu. Řada firem se aktuálně snaží diverzifikovat ze své závislosti na TSMC a Intelu se asi i díky tomu podařilo dostat velmi důležitého klienta: Nvidii.
Tchajwanský web DigiTimes nyní píše, že Intelu se konečně začalo dařit v lákání potenciálních zákazníků, možná i díky tlaku americké administrativy na domácí výrobu. Údajně s ním teď plánuje v nějaké podobě spolupracovat Apple a zakázky na výrobu čipů v jeho továrnách (a pomocí jeho technologie) teď zřejmě chystá i Nvidia, aktuálně nejvíce ceněná firma na světě vládnoucí čipovému průmyslu.
Feynman s 1,4nm nebo 1,8nm procesem Intelu
Nvidia údajně plánuje továrny Intel Foundry využít při výrobě své přespříští generace GPU, která má označení Feynman a měla by jít na trh okolo roku 2028. Využít by měl být buď 1,8nm procesor (Intel 18A), který se teď rozbíhá pro procesory Core Ultra 300, nebo jeho následník (1,4nm) Intel 14A. Ovšem pozor – Nvidia nehodlá na Intel vsadit všechno. Tato počáteční spolupráce má být v omezeném rozsahu, mírnícím rizika. Podobné to má být u výroby, kterou u Intelu zamýšlí Apple.
GPU Feynman mají používat jako dodavatele i TSMC a jeho technologie mají stále hrát hlavní roli s větším celkovým množstvím křemíku ve výsledném produktu. Ale také v tom smyslu, že tchajwanská technologie bude použitá na nejdůležitější kritické částí, zejména na pro výkon podstatné výpočetní čiplety (u těch by to snad měl být 1,6nm proces). Intelu by měly být svěřené méně důležité čiplety s menším objemem plochy – podle DigiTimes křemík s rolí podobnou IO čipletům, jak je známe třeba u procesorů AMD. Teoreticky je možné, že Nvidia pro jistotu navrhne i záložní verzi pro proces TSMC, aby měla jistotu pro případ, kdyby návrh na procesu Intelu nefungoval.
Vzhledem k tomu, že má jít o „malý objem výroby“, tedy Apple a Nvidia sami o sobě nebudou ještě ta záchrana, kterou Intel potřebuje. Nicméně s jejich referencemi bude snazší získat další zákazníky a lze očekávat, že v případě úspěchu v první generaci poté budou tyto společnosti ochotné Intelu dát další už větší a lukrativnější zakázky.
Nvidia kromě výroby IO čipletů na technologii 18A či 14A chce využívat i pokročilé pouzdření na linkách Intelu a jeho technologie EMIB. Podle DigiTimes by měl Intel pouzdřit 25 % objemu výroby GPU Feynman, zatímco linky TSMC zajistí 75 % výroby.
V případě Applu hovoří zatím prosáklé zprávy o tom, že by firma mohla použít technologii a továrny Intelu k výrobě některých procesorů řady M pro notebooky. Měly by to ale být levnější modely, čímž se Apple jistí proti riziku, že sázka na Intel nevyjde. Zatímco u špičkových vlajkových čipů by si tím zadělal na problém, u čipů pro levné notebooky ho selhání neohrozí, jelikož je bude moci jednoduše nahradit za přeznačený křemík z předchozí generace. U těchto levnějších notebooků asi ani nebude vadit, pokud třeba technologie Intelu dosáhne horšího výkonu (frekvencí).
Možná je dobré připomenout, že osud čipové technologie Intelu nebyl ještě před nedávnem jistý, nový CEO Lip-Bu Tan vysílal docela varovné signály, když sdělil, že nenajde-li dostatečné externí klienty, budou budoucí procesy zrušeny. Nyní má firma dva důležité klienty (údajně Apple a Nvidii) a zdá se, že to prozatím pochybnosti Lip-Bu Tana zažehnalo.
Při oznámení posledních kvartáních výsledků totiž již zaznělo, že je Intel zcela zainvestován do rozběhnutí následujícího 1,4nm procesu (technologie Intel 14A) a o jeho zrušení se už neuvažuje. To je dobře a snad se tehdy podaří Intel Foundry uchytit na trhu jako dlouhodobě životaschopnou konkurenci pro TSMC. I když samozřejmě nemůžeme předbíhat, jelikož ještě není jisté, zda nakonec momentálně chystané spolupráce s Applem a Nvidií budou plně úspěšné.
Zdroj: DigiTimes