Nvidia letí na měsíc. Jako první firma v historii má hodnotu přes 5 bilionů dolarů

Ještě to není ani celý rok, co jsme psali o tom, že se Nvidia stala první firmou v historii, jejíž tržní kapitalizace přelezla hranici čtyř bilionů dolarů. Nvidia teď na své konferenci GTC 2025 prezentovala budoucí plány (byť z hlediska samotné roadmapy to bylo opakování toho, co firma ohlásila už dříve) a v reakci na smělé predikce CO firmy Jen-Hsun Huanga skočila cena akcií na nové maximum, s nímž tržní kapitalizace přelezla pět bilionů $.
Nvidia je první firma, jejíž hodnota přesáhla 5 bilionů $
Letos se na „hodnotu“ čtyř bilionů dolarů dostal po Nvidii a Microsoftu také Apple. Nvidia ale potvrdila, že je v aktuální hype okolo umělé inteligence bez konkurence a její hodnota teď přerostla jako u první firmy v historii pět bilionů dolarů (v angličtině, která nepoužívá naši tzv. dlouhou škálu s miliardami, biliardami a podobně, se to ale udává jako „5 trillion“). Firma k tomu měla blízko, takže stačil růst akcií o zhruba 4 % po konferenci GTC 2025. Aktuálně akcie při ceně okolo 207 $ vedly k tržní kapitalizaci okolo 5,03 bilionu $, během dne bylo už zaznamenáno i o něco víc.
Když se mluví o „hodnotě“ akciových společností, bavíme se o tzv. tržní kapitalizaci, což je pomyslná cena společnosti daná součtem všech jejích akcií v daný moment. Je to hodně teoretická hodnota, protože značně kolísá, podléhá sentimentům (přeceňování i podceňování) a nejde o sumu, kterou by někdo zaplatil nebo na ni firmu nějakou metodikou ocenil.
Nvidia není v tomto měření nejhodnotnější či největší firma jen v nějakém omezeném oboru, jako je počítačový nebo čipový trh, ale absolutně. Ani v dalších průmyslových odvětvích včetně třeba těžby ropy, financí, automobilového či farmaceutického průmyslu není žádný subjekt, který by tržní kapitalizace oceňovala na víc.
CEO Nvidie Jen-Hsun Huang ukazuje vzorky hardwaru a GPU na GTC 2025. Zcela vpravo je deska systému Vera Rubin
Nvidia má údajně do konce příštího roku objednávky na GPU za půl bilionů $
K překročení hranice pěti bilionů asi přispěl optimismus nad prezentovanými plány firmy (Jen-Hsun Huang například ukazoval vzorek desky systému Vera Rubin, kombinujícího příští generace GPU a CPU od Nvidie). Nvidia také oznámila zakázky na superpočítače v USA a investici do Nokie.
Největší efekt ale asi měl „příslib“, kdy CEO sdělil, že tržby by dle očekávání firmy mohly do konce roku 2026 dosáhnout 500 miliard $. Nejsou tím míněné klasické roční tržby, mělo by jít o „objednávky AI hardwaru“, které má firma teď vyjednané do konce roku 2026. I tak by to znamenalo další násobný růst tržeb a asi i zisku firmy, protože aktuálně má tržby kolem 50 miliard $ za kvartál, což je beztak na výrobce čipů extrémní částka.
Kam až může boom AI dospět?
Prognózy tohoto typu nejsou vydávány lehkovážně, nicméně je asi třeba připomenout, že se množí názory, které současný boom umělé inteligence považují za bublinu. Výhledy na extrémní prodeje GPU jsou založené na megalomanských plánech firem jako je OpenAI a dalších do budování AI datacenter.
Tyto firmy jsou ale hluboce ztrátové (jejich náklady výrazně převyšují jejich absolutní tržby), přičemž se nezdá, že by spěly k tomu, aby se dostaly do černých čísel. Pokud jim jejich investoři utnou financování a půjčky, rozplynou se i prodeje hardwaru, které generují.
Je třeba pamatovat, že pokud má Nvidia utržit 500 miliardy za GPU během nějakých 14 měsíců, odběratelé někde musí tyto peníze na AI službách vydělat zpět (ve skutečnosti nejspíš musí vydělat mnohonásobně víc, protože platí i další hardware a náklady), má-li tento průmysl být udržitelný. Zda je na světě tolik kapes ochotných – a schopných – za AI služby vydat takové peníze, toť otázka.
V posledních týdnech vzbudila pozornost cirkulární povaha mnoha těchto investic, kdy Nvidia například investicí do akcií nebo jiným způsobem v podstatě sama dává kupujícím na GPU peníze, což vyvolává pochyby, do jaké míry je ona masivní poptávka po GPU pro AI přirozená a do jaké míry uměle vyvolaná.
Nicméně těmto pohybnostem a varováním zatím finanční výsledky i cena akcií Nvidie vzdorují a zatím nejsou signály, že by se investoři hledali brzdový pedál.
Zdroje: VideoCardz, Fortune, Yahoo Finance