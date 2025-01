Levné nové grafiky AMD: Radeon RX 9060 nebo RX 9060 XT by mohly být v březnu

Po informacích o tom, kdy by se v obchodech mohla objevit první grafika z nové generace od Nvidie, kterou je údajně GeForce RTX 5080, tu máme také něco z opačného tábora, pokud preferujete grafiky od AMD (a snad také z tábora levnějšího). Informace z čínského nebo tchajwanského průmyslu naznačují, kdy by se měly objevit grafiky architektury RDNA 4, směřující do levné kategorie karet typu GeForce 4060 (Ti) a Radeon RX 7600 (XT).

Podle fóra Board Channels, které mívá informace pocházející od výrobců karet, by AMD podobně jako Nvidia zdá se mohlo uspíšit vydávání karet a místo toho, aby byly modely roztažené na několik měsíců, by mohly všechny nebo z velké části vyjít během prvního čtvrtletí.

Dosavadní informace uváděly, že Radeon RX 9070 XT by se zřejmě měl začít prodávat koncem ledna (možná v posledním týdnu, tedy 27. až 31. 1.). Podle předchozích zvěstí by se s ním snad mohl současně svézt i model Radeon RX 9070 „bez XT“, který je údajně také grafika s 16 GB paměti, bude tedy proti modelu XT ztrácet jen v nižším hrubém výkonu.

Podle Board Channels ale toto lednové vydání může být relativně omezené. Minimálně na čínském trhu prý nebudou velké zásoby těchto nových GPU a širší dostupnost má začít až od února (februára). To by mohlo znamenat, že první várky Radeonů RX 9070 XT při vydání by mohly být omezené a asi se mohou v obchodech vyprodat, než dorazí další. Každopádně ale platí, že odhalení a oznámení bude už příští týden na CES 2025.





Je ale i určitá šance, že tyto informace se týkají jen Číny, kdy by například AMD mohlo s vydáním prioritizovat západní trhy a v Číně začít prodej opožděně. Takto to firma provedla s Radeonem RX 7600 XT, který v Číně nebyl z počátku dostupný a místo něj byl v nabídce model RX 6750 GRE.

Radeon RX 9060 nebo 9050 v březnu?

Informace od Board Channels dál pokračují tím, kdy by se mohly objevit další grafiky následující po první vlně z ledna a případně února. To by se údajně mělo stát v březnu, tedy stále v době ne úplně vzdálené. Co přesně tyto nové březnové karty jsou, není úplně řečeno.

Mohl by to být buď onen Radeon RX 9070 s 16GB pamětí, který by byl levnější o něco ořezanou verzí modelu RX 9070 XT. Nicméně o tom předtím web Benchlife psal, že vyjde také v lednu. Pokud by se to potvrdilo, mohlo by se březnové vydání týkat už grafik chystaných na menším levném GPU Navi 44. To je zhruba polovičním čipem s 2048 shadery s architekturou RDNA 4 a 128bitovými pamětmi (Navi 48 ve výkonnějších modelech má 4096 shaderů a 256bitové paměti).

Navi 33, předchůdce čipu Navi 44 Autor: AMD

Šlo by tedy o nástupce Radeonů RX 7600 a RX 7600 XT, i když se mohou cenově zařadit o něco výš a tyto starší karty zůstanou v nabídce pod nimi. Tyto karty by se možná mohly jmenovat Radeon RX 9060 XT nebo RX 9060, pokud budou namířené proti modelům RX 4060 (Ti) či novým RX 5060 (Ti) od Nvidie. Vydání už v březnu by bylo potěšující, protože čím dřív se v tomto pásmu karet, které jsou dostupnější pro běžného hráče, objeví nová krev (a konkurenční tlak), tím lépe.

Ještě je asi možná i třetí možnost někde mezi. Je-li pravda, že oba modely (RX 9070 XT, RX 9070) založené na čipu Navi 48 mají 16GB paměť a tím pádem plnou 256bitovou sběrnici, otevírá se možnost, že by na Navi 48 mohl být založený ještě třetí model. Ten by měl paměťové rozhraní osekané na 192 bitů a tím pádem jen 12GB paměť. Mohl by tím pak zapadnout cenově mezi 16GB karty a levné 8GB grafiky s čipem Navi 44.

Nicméně takovéto grafiky často AMD vydává až s odstupem (i proto, že se v nich využívají čipy s defekty z výroby zachráněné vypnutím postižených jednotek, takže se asi často čeká na to, až se jich nashromáždí víc). Tudíž je asi šance, že se v březnu už objeví ty Radeony RX 9060 a případně 9060 XT. Možné je asi i označení RX 9050 (to by ale také asi mohla mít osekaná verze s 96bitovými pamětmi, pokud vyjde).

Radeon RX 6500 XT byl také grafikou bez hardwarového enkodéru videa, jelikož šlo o primárně notebookové GPU Autor: Sapphire

Navi 44 bez enkodérů videa?

Čip Navi 44 by měl být poměrně malý (a tím relativně levný na výrobu). Snad se tedy ceny nedostanou o moc výš než u Radeonů RX 7600 a 7600 XT. Kvůli ceně bude Navi 44 asi omezené na rozhraní PCI Express s jen 8 linkami (jestli PCIe 4.0 ×8, nebo už 5.0 ×8, to se uvidí) a údajně je možné, že pro úsporu nebude na čipu přítomný hardwarový enkodér videa. Důvodem je, že multimediální blok na čipu zabírá dost místa, ale v čím dál důležitějším notebookovém nasazení je redundantní, protože stejný nebo podobný engine je už integrovaný v procesoru.

A na platformě AM5 už také většina procesorů má enkodér videa ve svém integrovaném GPU (výjimkou jsou jen modely Ryzen 5 7500F a 8700F / 8400F). Bylo by tedy efektivnější enkodér do samostatného GPU nedávat a místo toho grafika může být o něco levnější. Větší problém by byl na platformě AM4, kde jsou procesory bez iGPU norma, ale ta je postupně na ústupu a vždy je tu i otázka, jestli běžný hráč vyhledávající co nejekonomičtější herní CPU a GPU hardwarovou kompresi tolik potřebuje.

