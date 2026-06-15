Nové procesory pro starou RAM: Intel chystá čipy Raptor Lake Next pro počítače s levnější pamětí DDR4

Ještě před rokem jsme si mohli pochvalovat, že už paměti DDR5 konečně jsou levné. Od podzimu ale mánie kolem AI ukázala, co dokáže, a kvůli několikanásobným cenám už zase mnoho uživatelů staví PC s pamětí DDR4. Někteří výrobci kvůli tomu vydávají nové desky používající tyto paměti a vychází (nebo se vrací do prodeje) také nové procesory pro ně. U Intelu to bude nová série procesorů Raptor Lake Next, která vyjde jako „Core 200“.
Raptor Lake Next potvrzeno, první parametry
A tom, že možná přijde ještě jeden refresh procesorů založených na generaci Raptor Lake (která původně vyšla roku 2022–2023), jsme psali už v dubnu. Zdá se, že teď je to již potvrzeno. Tom’s Hardware píše, že se na Computexu 2026 před dvěma týdny o těchto procesorech doslechl od různých zdrojů, podle nichž mají interní označení Raptor Lake Next. To pak ze svých zdrojů potvrdil ještě web VideoCardz.
Podle toho se procesory nebudou označovat jako Core i5/i7/i9 14. generace, ale jako Core řady 200, zapadnou tedy do nového schématu značení (to je možná i část motivace, proč nové modely vycházejí). VideoCardz potvrzuje, že procesory pořád budou používat desky se socketem LGA 1700 a budou kompatibilní jak s DDR4, tak s DDR5.
Více informací přidal leaker Jaykihn na Twitteru. Modely Core 200 mají koexistovat i s existujícími modely Core 14. generace z let 2023 a 2024 (což byl první refresh Raptor Lake). Existovat mají jak desktopové modely pro socket LGA 1700, tak modely řady HX pro výkonnější notebooky.
65W modely pro desktop někdy dostanou víc cache
Desktopové modely budou 65W a 125W, přičemž nás podobně jako u březnového refreshe Arrow Lake čekají jisté změny v konfiguracích. V 65W řadě budou mít procesory kategorie Core 3 čtyři velká jádra a osm vláken, bez jader E-Core. Kategorie Core 5 bude mít 6 jader P-Core a 4 E-Core, celkem tedy 16 vláken. K tomu dostane 24 MB L3 cache. To je změna proti dnešním CPU s těmito parametry, které mají jen 20 MB L3 cache. 65W modely Core 7 budou mít 8 jader P-Core a 12 E-Core, tedy stejně jako Core i7–14700.
Atypická L3 cache u 65W Core 5 vznikne tak, že Intel procesoru zapne navíc některé bloky L3 cache, které patří deaktivovaným jádrům. Toto bude Intel údajně v budoucnu dělat častěji. Některé modely by tím pádem mohly dostat o trošku víc cache, což mírně pomůže jejich hernímu výkonu (v kterém Intel potřebuje dohánět náskok X3D procesorů od AMD, takže každá troška do mlýna se hodí).
Herní 125W Core 5 bude mít osm velkých jader, jako i9–12900K
Z řady 125W procesorů (které by zřejmě měly patřit do řady K a být přetaktovatelné – i když je možné, že Intel o něco rozvolní možnosti OC i u 65W modelů) zatím Jaykihn uvádí jen parametry, které bude mít 125W Core 5. A ty jsou právě změnou proti minulosti. Tyto modely budou mít 8 jader P-Core plus 8 jader E-Core, celkem tedy 24 vláken, zatímco dnes má 125W model Core i5–14600K pouze 6 P-Core a 8 E-Core. Mělo by to výrazně zlepšit herní výkon (pomůže i to, že se nejspíš zvětší L3 cache). Intel nejspíš v těchto modelech bude používat 7nm křemík s nativně 8+8 jádry, na kterém byly založené modely jako Core i9–12900K. To bude ekonomičtější, než kdyby Intel nabídl 6+12 jader (jako u Core Ultra 5 250K Plus), jelikož na to by už byl třeba větší čip s 8+16 fyzickými jádry.
K dalším 125W modelům parametry nemáme. Je ale dost pravděpodobné, že 125W Core 7 by mohlo mít 8+12 jader. Pokud tedy Intel neudělá to, že skočí rovnou na 8+16 jader (tedy plnou konfiguraci největšího dostupného čipu Raptor Lake), jako to udělal u Core Ultra 7 270K Plus. V takovém případě by pak asi zase neexistoval žádný model Core 9.
Jaykihn výslovně píše, že tyto procesory nebudou založené na nějakém novém steppingu Raptor Lake, a už vůbec nepůjde o nové čipy. Jde tedy o refresh, vytvoření nových modelů z existujících čipů Alder Lake a Raptor Lake, podobně jako třeba v případě Ryzenu 7 7700X3D, který teď vydává AMD.
Součástí podle všeho nemají být žádné modely s 12 velkými jádry založené na čipu Bartlett Lake – nebo o tom alespoň zatím neprosákly žádné zvěsti. Teoreticky by právě pro ně mohlo dělat místo ono vypuštění modelu Core 9 z nabídky, ale je asi spíš nepravděpodobné, že by tato dvanáctijádra Intel vydal pro desktopový trh.
Vydání by mohlo být koncem ledna
Oznámení těchto procesorů má podle Tom’s Hardware proběhnout na CES 2027, tedy po novém roce. Podle VideoCardz však reálné vydání nastane (buď ve smyslu dodávek čipů do distribuce, nebo ve smyslu dostupnosti v obchodech) až na konci ledna. Procesory patrně vyjdou až po po nové 2nm generaci Core Ultra 400 Nova Lake pro socket LGA 1954.
Zdroje: Tom’s Hardware, VideoCardz, Jaykihn (1, 2, 3, 4)