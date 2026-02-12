Držte si klobouky. To, o kolik zdraží paměti během aktuálního čtvrtletí, může být největší šok v historii

Opět tu máme téma, které je teď v počítačích asi nejpopulárnější hned po umělé inteligenci (a nejspíš má i příslovečné číslo na její mobil): ceny pamětí. Analytická firma TrendForce vydala odhad na to, jak se v Q1 2026 vyvinou ceny DRAM, neboli operačních a také grafických pamětí. Bohužel to vypadá, že explozivní zdražování nejen že neskončí, ale během třech měsíců, které teď zakoušíme, by mohlo být dosud nejhorší.
Odhad zdražování pamětí na Q1 2026
TrendForce uvádí ve zprávě z 2. února, že poptávka datacentrového (zejména AI) trhu dál zhoršuje nerovnováhu na trhu, kdy je pamětí DRAM nedostatek a to žene dle zákona poptávky a nabídky ceny nahoru. Analytici TrendForce proto dodatečně zhoršili výhled, který původně dávali na vývoj cen během prvního kvartálu roku 2026, tedy na leden až březen.
Pro smluvní ceny původně v TrendForce predikovali na Q1 2026 zvýšení o 55–60 %. Ovšem k začátku února firma předpověď aktualizovala a nyní očekává zvýšení smluvních cen o v průměru 90–95 %. Tedy téměř na dvojnásobek během jen tří měsíců! To se pochopitelně přidá ke zdražení o 45–50 %, které proběhlo již v čtvrtém kvartálu loňska (dohromady by to dávalo nárůst o 176–192 %, tedy téměř na trojnásobek).
Toto zdražení jde prakticky napříč trhem. V pamětech pro PC, tedy DDR4 a DDR5, bylo za Q4 2025 zaznamenáno zdražení o 38–43 %, a teď v Q1 2026 očekává TrendForce další zdražení o +105–110 %. Paměti pro PC tedy budou postižené nejvíc. Výrobci jim asi ve výrobě dávají nejmenší prioritu, současně ale tento druh pamětí prošel relativně menším zdražením loni, takže se možná jen situace vyrovnává. Dohromady za Q4 a Q1 vychází 2,83× až 3,0× zdražení.
V serverech totiž DDR4 a DDR5 zdražily ještě v Q4 o 53–58 %, což je asi důvod, proč teď v Q1 2026 půjdou údajně nahoru „jen“ o 88–93 % (celkem 2,88× až 3,05×).
Mobilní paměti pro telefony a notebooky situaci v podstatě kopírují – starší LPDDR4X šla v Q4 nahoru o 48–53 %, novější LPDDR5X pak o 43–48 %. Teď v Q1 2026 mají oba typy zdražit o +88–93 %, také tedy skoro dvojnásobně. Celkem je to 2,69× až 2,95× zdražení. Toto se nezbytně bude propisovat do cen celých zařízení na trhu.
To, jak velký je rozsah zdražení (okolo 100 % jen teď za leden až březen) prakticky určitě znamená, že odhad má aktuálně vyšší než obvyklou míru nepřesnosti. Nejspíš větší, než je udávané rozpětí. Oněch cca +100% tedy berte spíš orientačně.
Také v cenách SSD bude pokračovat katastrofa
Mimochodem, podle TrendForce se podobně zhoršila prognóza pamětí NAND, které jsou základní surovinou pro úložiště SSD. U těch dříve bylo očekáváno zdražení o 33–38 % (jen během Q1 2026), ale nyní TrendForce očekávání zvýšilo na zdražení o +55–60 %. V kombinaci se zdražením o 33–38 % v Q4 2025 to celkem dává 2,06× až 2,21× růst cen.
Ceny NAND trpí tím, že poptávka po nich také silně přesahuje nabídku a DRAM zdražuje tak razantně, že výrobci pamětí mají důvod přesouvat na výrobu DRAM linky, které doteď vyráběly paměti NAND. A snížení dodávek na trh je stimulem pro další zdražování.
To, že během čtvrtého kvartálu výzkum vykazuje zdražení jen o nějakých 50 až 60 %, zatímco ceny modulů v obchodech stouply několikanásobně (některé zprávy uváděly až šestinásobek), je nejspíš způsobeno tím, že pro různé odběratele stoupaly ceny různě rychle a výsledné číslo v tabulce je průměr. Čím větší a důležitější klient, tím lepší cenu asi byl v situaci nedostatku schopen vyjednat, takže pro něj ceny mohly stoupnout jen o desítky procent, zatímco menší firmy prodávající například samostatné moduly na retailovém trhu, mohly čelit zdražení u výrobce až o ty stovky procent.
A výrobce modulů jako je třeba Kingston nebo Adata by pak podobně při zdražování vlastního výrobku nejspíš naordinoval nižší zdražení velkým výrobcům počítačů kupujícím ve velkém, zatímco moduly pro volný „retailový“ trh by byly až na konci priorit, takže by jich do prodeje bylo vypuštěno méně a jejich ceny by pak tržní mechanismy nejvíce „napálily“ – a onen šestinásobný rozdíl ceny mezi Vánoci 2025 a stavem před rokem tak klidně může někde nastat.
Vyšší zdražení budou u tzv. spotových okamžitých cen na burze, zatímco tabulka TrendForce uvádí smluvní ceny pro dlouhodobější kontrakty, u nichž lze očekávat, že zdražování bude postupovat pomaleji. Navíc také ceny pamětí stoupaly již v třetím kvartálu (zejména u DDR4) a celkové zhoršení je tak kumulací zdražení za obě období.
Nejhorší zdražení za jediný kvartál, co pamatujeme
To, co tabulka očekává na první kvartál letoška, jsou mimochodem suverénně nejbrutálnější čísla, jaká v těchto zprávách TrendForce pamatujeme. Ačkoliv cenové cykly zejména v pamětech DRAM (a později také v NAND, i když typicky o něco plošší) probíhaly už v předchozí dekádě a rozdíl mezi spodkem a vrchem cenového cyklu by u pamětí DDR3 a později zase DDR4 i 2,5–3,0×, je třeba pamatovat na to, že tato zdražení a pak i pády cen vždy postupovaly graduálně po několik kvartálů, v jednom tak i při rychlých zdražováních šla cena nahoru třeba o 15–30 % a onen velký výkyv z toho byl až celkovou kumulací.
To, že by ceny skočily nahoru o 100 % za jedno čtvrtletí, je asi zcela bezprecedentní (srovnatelné je to jen asi se šokovým zdražením HDD kvůli povodním v roce 2011). Vzhledem k rozsahu a dopadu je asi aktuální cyklus v pamětech DRAM bezpečné označit za extrémní a vymykající se všemu, co bylo na trhu obvyklé.
Zdroj: techPowerUp