Návrat krále AM4: Kultovní herní procesor Ryzen 7 5800X3D je zpět, a spolu s ním další „nový“ Ryzen a Radeon

První přísun novinek z veletrhu Computex 2026 je tady. AMD ještě před zahájením představilo souhrn jakýchsi „zahřívacích“ novinek. Jsou mezi nimi i nové procesory a herní grafická karta, byť je třeba hned říct, že přesnější bude mluvit o nich jako o staronových, protože jde o nové modely založené na již existujících čipech. Ovšem mezi nimi je něco, po čem mnoho hráčů opravdu bažilo: Návrat herního procesoru Ryzen 7 5800X3D pro socket AM4.
Zvěsti o těchto třech novinkách už prosákly předem, ale zůstávaly nejisté. A nevěděli jsme to hlavní – kdy a za kolik. AMD teď jejich uvedení potvrdilo oficiálně a již i s cenami a daty, kdy se začnou prodávat.
Ryzen 7 5800X3D: Návrat nejlepšího herního procesoru, jaký lze mít pro AM4 desku
Největší rozruch bezpochyby způsobí Ryzen 7 5800X3D. Tento v roce 2022 vydaný model s architekturou Zen 3 byl vůbec první procesor s 3D V-Cache (96MB čipletovou L3 cache), z které se od té doby vyklubal klíčový trumf pro herní výkon. AMD pak vydala rychlejší a pokročilejší X3D procesory, ale pouze pro nový socket AM5 a paměti DDR5. Ryzen 7 5800X3D navždy zůstal vůbec nejvýkonnějším procesorem pro hraní na platformě AM4, která stále používá paměti DDR4.
Kvůli brutálnímu zdražení RAM od podzimu 2025 se teď mnoho hráčů k platformám používajícím staré paměti DDR4 vrací, jenže narážejí na to, že X3D procesory se pro něj přestaly vyrábět – Ryzen 7 5800X3D zmizel na podzim 2024 z obchodů a o rok později skončil i o poznání slabší model 5700X3D. Tím pádem se na levnější AM4 platformě s DDR4 při stavbě herního PC musíte spokojit s dnes už dost pomalými ne-X3D modely jako je třeba Ryzen 7 5700X.
Jak ale už prosáklo předem, AMD na Computexu ohlásilo návrat X3D procesorů pro socket AM4 do prodeje, a to rovnou modelu Ryzen 7 5800X3D, tedy toho vůbec nejlepšího (pro tuto platformu). Ten vychází znovu v edici, která oslavuje desetileté výročí platformy (ta totiž na OEM trhu začala být používána už během roku 2016 pro APU řady A s architekturou Excavator).
Jde sice o novou edici, ale samotný procesor bude stejný, s parametry nezměněnými proti tomu z roku 2022 – psali jsme o něm zde. Jde tedy o CPU pro socket AM4 s osmi jádry / 16 vlákny Zen 3 a 96MB L3 cache. Jeho základní frekvence je 3,4 GHz a maximální boost 4,5 GHz. Dnes jde o dost nízké hodnoty, ale všechny ostatní X3D procesory generace 5000 pro socket AM4 na tom byly jen hůře. Procesor má jako původně 105W TDP, při hraní by ale obvykle vykazuje nižší spotřebu.
A teď to hlavní: V prodeji se nové 5800X3D objeví 25. června (júna) a jejich oficiální doporučená cena je 349 $. S DPH to u nás vychází na 8800 Kč, respektive 369 €. Bohužel tedy není nijak nízká a je otázka, zda se vyplatí do staré a jinak už málo perspektivní platformy AM4 tolik investovat. Kdybyste skousli cenu DDR5, seženete AM5 procesor s lepším výkonem třeba za zhruba pět tisíc a výsledný počítač vydrží o dost déle.
AMD neuvádí, že by procesorů byla jen nějaká omezená série, ale nelze to vyloučit, zvlášť když je procesor prezentovaný jako speciální edice. Je proto možné, že dřív nebo později i tento „dotisk“ procesorů 5800X3D zmizí a netušíme, jak rychle se to může stát. Potenciální zájemci tak mohou být trošku pod tlakem obav, že podruhé (a teď už asi definitivně) prošvihnou možnost pořídit pro socket AM4 „ultimátní procesor“. Potíž je, že být ultimátní na AM4 už dnes moc neznamená v kontextu toho, o kolik je vyšší výkon herních X3D procesorů pro socket AM5. Pokud vás to táhne přece jenom těch skoro devět tisíc za upgrade pro AM4 počítač utratit, máte ještě něco přes tři týdny času na to, si to dobře promyslet.
Procesor se jako v minulosti opět prodává bez chladiče. Je u něj ale bonus: teplovodivá vložka Carbice Ice Pad, která nahrazuje tradiční teplovodivou pastu.
Ryzen 7 7700X3D
Druhá novinka už není taková „senzace“. AMD oznámilo nový X3D procesor pro socket AM5: Ryzen 7 7700X3D, založený ještě na architektuře Zen 4 (i toto mimochodem už prosáklo předem). Jde o níže taktovanou alternativu původního modelu 7800X3D z roku 2023, tedy něco jako když k Ryzenu 7 5800X3D vyšel na soketu AM4 ještě model 5700X3D. Tento model tedy nebude to nejvýkonnější, co lze dostat, ale přidává možnost, jak si pořídit herní X3D procesor za přívětivější cenu.
Jde o procesor s osmi jádry / 16 vlákny Zen 4 a 96MB L3 cache, jehož maximální boost je 4,5 GHz a základní frekvence je 4,0 GHz. Výkonnostně bude díky vyššímu IPC ve hrách silnější než model 5800X3D, byť níž než 7800X3D. Jinak je výbava stejná jako u 7800X3D – 24 linek PCIe 5.0 pro GPU a SSD, oficiální podpora pamětí DDR5–5200 a v procesoru je stále i malé integrované GPU, byť to asi hráči většinou nepoužijí.
Tento procesor se v prodeji objeví 16. července (júla) a stát má 329 $. Oficiálně to vychází na 8300 Kč, nebo na Slovensku 348 €. V tomto případě je však možné, že jeho cena časem nebo dokonce i celkem rychle o klesne a reálně bude nižší, protože za tyto peníze se aktuálně ještě dá sehnat výkonnější model 7800X3D. U AMD je poměrně časté, že oficiální ceny jsou poněkud nadsazené a ty reálné v obchodech pak klesnou níž. Pod doporučené úrovně se už propadla i cena modelů 9800X3D a dokonce 9850X3D. U modelu 7700X3D by každopádně nemělo být nebezpečné na takové lepší ceny počkat, v jeho případě se o speciální edici nejedná.
Je docela možné, že AMD už teď utlumuje výrobu X3D procesorů založených na Zenu 4, takže se může brzo stát, že model 7800X3D zmizí z obchodů, ale verze 7700X3D by snad ještě mohla vydržet delší dobu. A kromě toho 7700X3D nebude ani zdaleka posledním „ultimátním“ upgradem socketu AM5, takže nebude problém, když ho prošvihnete – pro AM5 desky už existují i X3D Zeny 5 a v příštích letech ještě vyjde Zen 6 a Zen 7.
I v balení tohoto procesoru bude přidaná teplovodivá vložka Carbice Ice Pad. Chladič přibalený není.
Radeon RX 9070 GRE: Nová (pro většinu světa) RDNA 4 grafika
A nejen dva staronové procesory teď jsou do prodeje, ale i jedna staronová grafika. Jak opět před pár dny někdo prozradil, AMD rozšiřuje nabídku grafik generace RDNA 4 / Radeon RX 9000 o model Radeon RX 9070 GRE. Ten není úplně nový, vyšel už loni na jaře. Ale celou tu dobu se prodával pouze v Číně. Až nyní ho firma uvádí do skutečně globálního prodeje, čímž se do portfolia karet architektury RDNA 4 dostane poprvé grafika s 12GB pamětí.
Radeon RX 9070 GRE používá čip Navi 48 z karet RX 9070 a RX 9070 XT, ale má z něj aktivních jenom 75 % výpočetních jednotek – 3072 shaderů (48 CU), 48 Ray Acceleratorů, 96 AI Acceleratorů a tak dále. Frekvence je relativně nízká: 2220 MHz v základu a 2790 MHz v boostu. Te by teoreticky mohlo ponechávat víc prostoru pro přetaktování, než je obvyklé.
Také paměťová sběrnice je zredukovaná na 75 % se šířkou 192 bitů. Paměť GDDR6 má proto kapacitu 12 GB a její propustnost je 432 GB/s (běží na frekvenci 18,0 GHz efektivně). Spolu s paměťovou sběrnicí je zmenšená i Infinity Cache, na 48 MB.
Karta má 220W TDP jako Radeon RX 9070, ale při referenčních taktech bude o něco pomalejší (podle taktů a počtu jednotek by měla mít 88 % výpočetního výkonu modelu RX 9070). Karty by většinou měly mít napájení dvěma osmipiny. V prodeji by měly být různé nereferenční verze obvyklých partnerských výrobců, nějaké referenční provedení s designem chladiče přímo od AMD patrně v prodeji nebude – mají ale existovat takové partnerské karty, které poběží na výchozích (referenčních) frekvencích a TDP, vedle nereferenčních s továrním přetaktováním.
V obchodech zítra
Radeon RX 9070 GRE se má na globálním trhu začít prodávat 2. června, tedy už od zítřka. Nikde není zmíněno, že by se to třeba mělo týkat jenom OEM trhu, takže by karty snad měly být i normálně samostatně v obchodech.
Doporučená cena je stanovená na 549 $. U nás by to s DPH nyní dělalo 13 850 Kč, na Slovensku 579 €. Asi si vzpomínáte, že to byla původně oficiální doporučená cena Radeonu RX 9070, bohužel od té doby došlo k extrémnímu nárůstu cen pamětí a toto situaci odráží. Reálně se teď model RX 9070 (bez XT) prodává v našich obchodech za víc (většinou spíše okolo 15 tisíc či výš). I to by ale nebyl moc velký cenový rozdíl. Pokud by karta RX 9070 s 16GB pamětí stále třeba jen o patnáct set víc než RX 9070 GRE s 12GB, asi by docela stálo za to si připlatit. Nicméně opět je možné, že nyní oznámená cena je trochu nadsazená a časem klesne, takže mezi RX 9070 GRE a RX 9070 se nakonec rozevře cenový rozdíl víc odpovídající tomu, co karty nabízejí.
Zdroje: AMD, Tom’s Hardware