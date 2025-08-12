Cnews.cz  »  Hardware  »  Konec X3D procesorů pro socket AM4. Ryzen 7 5700X3D asi brzo zmizí z obchodů

Pokud jste počítali s tím, že svůj herní počítač s AM4 deskou upgradujete na procesor s 3D V-Cache, máte teď jednu z posledních šancí. Zakrátko se už možná nebudou v obchodech dát sehnat.

Platforma AM4 od AMD proslula tím, že dlouho zůstala relativně konkurenceschopná a i několik let od svého příchodu (v letech 2016 až 2017) se dala upgradovat na poměrně moderní procesory. Velkou zásluhu na tom měly první X3D procesory v generaci Ryzen 5000, které posunuly výkon dosažitelný s platformou AM4 ve hrách. Problém je, že na hodně zájemců se tento upgrade už asi nedostane, X3D procesory pro socket AM4 zřejmě brzo dojdou.

Je to vlastně opakování příběhu, který nastal před rokem. Tehdy se z obchodů vytratil Ryzen 7 5800X3D, který obvykle hráči se základními deskami platformy AM4 měli vyhlédnutý jako upgrade „někdy v budoucnosti“. Pokud to ale nestihli udělat včas, během loňského roku tento procesor výrazně zdražil a pak náhle zmizel z obchodů (což vyšponovalo i tržní ceny na bazarovém trhu). Bohužel se v jeho případě nepotvrdil obvyklý předpoklad, že s časem cena hardwaru vždy jenom klesá a prakticky vždy se vyplatí nespěchat.

Stejný scénář teď podle aktuálních informací nastane u Ryzenu 7 5700X3D, což je takový Ryzen 7 5800X3D „pro chudé“, jak se někdy říká (přesnější by asi bylo říct pro chudáky, kteří nestihli 5800X3D). Procesor je založený na stejném základu jako Ryzen 7 5800X3D s osmi jádry Zen 3 a 96MB L3 cache.

Ale tento model má výrazně snížené takty s maximálním boostem jen 4,1 GHz (což u něj nejde přetaktovat). To je v kombinaci s přeci jen starší architekturou Zen 3 už dnes poměrně málo. Ryzen 7 5700X3D je tak výrazně pozadu v aplikačním a hrubém výpočetním výkonu, třebaže si ve hrách díky 3D V-Cache stále vede slušně.

Další kusy Ryzenů 7 5700X3D už se nedají objednat

I tento procesor se podle informací nizozemského webu Tweakers zřejmě přestal vyrábět a je tzv. EOL („end of life“). Tweakers píše, že mu několik různých obchodů potvrdilo informaci o blížícím se konci prodeje modelu. Ryzen 7 5700X3D se podle nich už nedá z distribuční sítě objednat, zřejmě se tedy téměř vyčerpaly zásoby tohoto procesoru.

AMD ještě konec prodeje nepotvrdilo. Firma ho ale nejspíš vyráběla ze zbytků X3D čipletů, které nevyhovovaly frekvenčním požadavkům na Ryzen 7 5800X3D, jehož výroba skončila už před rokem. Bylo tedy jen otázkou času, kdy dojdou čiplety i pro model 5700X3D. Poslední křemík ze skladů, který vedle horších taktů také nemá všech osm jader funkčních, je zřejmě spotřebováván do šestijádrového modelu Ryzen 5 5500X3D, který je ale dostupný jen v Latinské Americe.

Bohužel se tedy asi opakuje scénář 5800X3D a jak se říká, nejlepší doba pro nákup Ryzenu 7 5700X3D už byla. Nejnižší ceny byly loni v září, kdy se v nejlevnějších eshopech procesor dal dokonce najít pod 5000 Kč. Nyní stojí okolo 5900 Kč a poslední dva týdny pomalu zdražuje. To už může souviset s ubývajícími zásobami a je dost pravděpodobné, že nárůst ceny proto bude pokračovat, dokud poslední kusy nezmizí ze skladů.

AMD Ryzen 7 5700X3D

AMD Ryzen 7 5700X3D

Autor: AMD, via Anandtech

Je X3D na platformě AM4 stále výhodná volba?

Jak s touto informací naložit, na to není úplně jednoduchá odpověď a toto dilema vám nezávidíme. Nejsme si úplně jistí, že byste teď měli běžet do obchodů s objednávkami, dokud ještě v ČR skladové zásoby máme. Za ceny okolo 6000 korun není Ryzen 7 5700XD zas tak výhodná koupě. Sice jde o jeden z nejvýkonnějších herních CPU pro socket AM4, ale to je bohužel promítnuto v ceně. Pokud tedy upgradujete, sice něco ušetříte, protože nekupujete novou desku, ale obratem výrazně připlatíte na CPU.

V dnešní době proto může být lepší krok prodat starou desku, CPU a paměti DDR4 (které teď hodně podražily) a pořídit nějakou levnější AM5 desku a paměti DDR5. Procesory pro socket AM5 totiž obecně přinesly výrazný skok ve výkonu a i jejich levné modely jsou docela schopní soupeři pro Ryzeny 7 5800X3D a 5700X3D. Zdánlivá výhodnost upgradu původního počítače může tedy být trochu past. Není to úplně černobílé, ale minimálně se nedá se říct, že by upgrade AM4 na Ryzen 7 5700X3D byla jasně výhodná volba. Na druhou stranu to ale není ani extrémně špatná volba, protože ani cena AM5 desek není zanedbatelná. Asi se dá říct, že cena modelu 5700X3D na trhu je akorát taková, aby nebyl moc výhodný, ani evidentně nevýhodný.

zabbix_tip

Zatímco 5700X3D zdražoval, Ryzen 5 7500F s architekturou Zen 4 stojí méně než čtyři tisíce, Ryzen 5 7600 jen o pár stovek více a Ryzen 5 9600X z nejnovější generace Zen 5 stojí méně než pět tisíc – pomyslně tedy můžete ušetřit tisícovku až dvě na přechod na AM5 desku a DDR5. Tato investice by pak výsledný počítač také měla udržet ve hře déle. A celé dilema, zda na konci životnost platformy upgradovat na špičkový X3D procesor, se vám odloží o několik let, na dobu, kdy budou takto výběhové procesory s architekturou Zen 6, u nichž už nebude 3D V-Cache tak kompromisní jako u Ryzenu 7 5700X3D.

Zdroje: Tweakers, techPowerUp

ja presel na 9600x uz pred rokem a nestezuju si. az bude zen 6, sem s nim.
MurphiX

