Nové samostatné GPU Intelu: Čip Crescent Island s architekturou Xe3P může mít půl gigabajtu paměti

Intel na Computexu 2026 představuje před pár dny odhalené procesory Arc G3 pro herní handheldy, ale i nové samostatné GPU – čip nazvaný Crescent Island, který představuje pokračování linie samostatných GPU Arc, byť jeho primárním cílem budou datacentra a umělá inteligence. Toto GPU by mohlo být o dost větší, než se dřív čekalo. Snad by to mohlo zvětšovat šanci, že se Intel opět postaví jako konkurent výkonnějším herním GPU od AMD a Nvidie
Crescent Island poodhalen
Intel na Computexu 2026 potvrdil pokračování své linie samostatných GPU v podobě chystaného čipu, který má krycí označení Crescent Island. Toto GPU bude založeno na architektuře Xe3P, která představuje vylepšenou verzí architektury Xe3, která přišla letos v procesorech Core Ultra 300 „Panther Lake“. Xe3P už by měla odpovídat původně plánovaným samostatným GPU generace Celestial, zatímco architektury Xe2 a Xe3 Intel zahrnul pod generaci Battlemage.
Crescent Island bude podporovat výpočty s datovými typy od FP4 a MXFP4 pro umělou inteligenci až po FP64 pro vědecké výpočty, hlavně má však být optimalizováno pro „agentickou AI“, i když to samozřejmě může být pouze poplatnost aktuální přetřásaným trendům. GPU má mít dobrý poměr výkonu ke spotřebě (měřeno tokeny na watt) a Intel láká na otevřený softwarový ekosystém v porovnání s uzavřenou platformou Nvidie.
GPU Crescent Island by mohlo mít vyšší výkon, než jsme si dřív mysleli. Intel totiž oznámil, že ve formátu karty do slotu PCI Express ×16 pro servery bude mít TDP 350 W. Znamená to, že bude mířit výš než GPU generace Battlemage, jejichž TDP je 190 W (menší čip v kartách Arc B580) a 230 W (větší čip v kartě Arc B70 Pro, výchozí TDP).
Oněch 350 W je přitom s pasivním chlazením obvyklým v serverech. Takovéto karty se obvykle drží v tomto pásmu okolo 300W spotřeby a v serverech bývají nastavena na nižší relativně efektivní frekvence. Je proto možné, že GPU by bylo schopno běžet i na vyšších TDP a s vyššími takty, pokud by bylo přetvořeno do aktivně chlazené grafické karty pro desktop. I když je pravda, že zvýšení spotřeby až k nějakým 450–600 W, jak se to stalo s grafikami Nvidie, není zrovna něco, co bychom si přáli vidět.
Až 480 GB paměti LPPDR5X
Toto GPU bude specifické tím, že bude používat paměti LPDDR5X, které mají nižší propustnost než paměti typu HBM nebo GDDR6 typicky využívané s GPU. Nicméně by to mohlo být vykompenzováno použitím větší šířky paměťové sběrnice, čemuž paměti LPDDR napomáhají svou nízkou spotřebou. Jak to může vypadat, lze vidět třeba na procesorech Applu řady Max a Ultra, které mají 512bitové a 1024bitové paměti LPDDR5X.
Intel už dříve prozradil, že Crescent Island bude mít osazeno 160 GB paměti LPDDR5X. To bude konfigurace „referenčních“ karet, které bude vyrábět a prodávat přímo Intel samotný. Ovšem teď firma sdělila, že maximální kapacita paměti, kterou toto GPU podporuje, je až 480 GB, což by dovolilo práci s opravdu velkými AI modely. Intel sice neplánuje karty s touto kapacitou vyrábět sám, ale budou tak moci udělat jeho partneři.
480GB paměť vyvolává otázku, jak široká je vlastně paměťová sběrnice tohoto GPU. Mohlo by jí být dosaženo pomocí 160 3GB (24Gb) čipů LPDDR5X na 1280bitové sběrnici (kde každý čip používá 8bitovou šířku) nebo pomocí 80 čipů s kapacitou 6GB (48 Gb), ty by pak potřebovaly pouze 640 bitů sběrnice. Čipy LPDDR5X se podobně jako čipy NAND skládají do pouzder s více čipy, takže na PCB by pouzder byl zvládnutelný počet (například jen 20). 160GB kapacita u referenčních karet by pak byla dosažena pomocí stejného počtu čipů s třetinovou kapacitou (1GB/8Gb nebo 2GB/16Gb).
Crescent Island má být vydáno již letos, Intel uvádí, že má přijít „brzy“. Snad se díky vydání oné verze Arc Pro pro pracovní stanice dozvíme alespoň přibližně, kam se Intel tímto GPU posunul v herním výkonu.
Bez herní verze – v této generaci alespoň
Podle toho, co prosakuje o plánech Intelu, Crescent Island nebude mít verzi Arc pro herní počítače, což je škoda. Má ale vyjít jako profesionální grafická karta Arc Pro určená do pracovních stanic, což znamená, že GPU je stále navrženo pro akceleraci 3D grafiky a nepůjde jen o čistě výpočetní akcelerátor. Pro následující generace ale zatím je osud herních modelů otevřený. Chystaná GPU s architekturou Xe4 (Druid) by opět mohla být prodávaná i jako herní grafické karty, byť to zatím Intel nepotvrdil. Záležet bude asi na tom, jak konkurenceschopný bude výsledný čip proti GPU od AMD a Nvidie.
Zdroje: Intel, Tom’s Hardware