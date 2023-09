Podle PowerColoru chystá AMD grafiku Radeon RX 7600 XT. Může mít 10GB i 12GB verzi

Minulý týden se teprve začaly prodávat nové Radeony RX 7700 XT a RX 7800 XT a už to vypadá, že se k nim brzo přidá další model. Prozradil ho PowerColor, opět indiskrétní partner AMD vyrábějící karty. Tentokrát ale ne přímo publikováním chystaného modelu, ale v databázi EEC. To je o něco slabší doklad, nicméně vydání Radeonu RX 7700 XT poprvé uniklé v tomto zdroji se potvrdilo. Nyní EEC ukazuje, že se chystá Radeon RX 7600 XT.

PowerColor přihlásil do databáze EEC (ruské Eurasijské Ekonomické Komise) větší množství grafik, z nichž většina jsou modely Radeonů RX 7700 XT a 7800 XT, ale ve výčtu jsou i novinky. Seznam obsahuje čtyři modely grafik Radeon RX 7600 XT, které zřejmě PowerColor chystá, nebo alespoň zvažuje. Do databáze EEC se už sice v minulosti dostaly věci, které pak na trh nešly (například GeForce RT 2060 ve variantách s 3GB a 4GB pamětí), ale pravděpodobnější asi je, že toto jsou reálné produkty, které vyjdou v relativně blízké budoucnosti.

Dvě varianty paměti?

Zajímavé je, že výčet uvádí Radeon RX 7600 XT jednak s 10GB pamětí, ale současně také stejné modely s 12GB pamětí. Bylo by dost zajímavé, pokud by existovaly obě varianty a zájemci by si mohli vybrat, po čem sáhnou. Nicméně možná je tu ještě jiné, jednodušší vysvětlení – že ještě AMD nerozhodlo, jaké přesně specifikace tyto grafiky budou mít, a PowerColor zatím jenom jistí obě možné verze.





Ať už to ale dopadne jakkoli, s 10GB i 12GB pamětí by asi tato karta musela být založená na čipu (respektive čipletovém GPU) Navi 32, použitém v Radeonech RX 7800 XT a RX 7700 XT. Zde by asi bylo více ořezané, na 3072 shaderů / 48 CU, nebo asi ještě méně.

Při 10 GB by paměti měly 160bitovou sběrnici, při 12GB kapacitě pak 192bitovou. Tím je pravděpodobně vyloučeno, že by karta mohla být založená na výše taktovaném GPU Navi 33 z Radeonu RX 7600. To může nabídnout maximálně 128bitovou sběrnici.

Radeony RX 7600 XT od PowerColoru v databázi EEC Autor: EEC, snímek Cnews

TDP tohoto modelu a také výkon by se logicky nacházely někde mezi Radeonem RX 7700 XT (245 W) a Radeonem RX 7600 (165 W) a totéž by pak platilo pro cenu, jež by měla být někde mezi 300 a 400 dolary – alespoň oficiálně před příchodem slev. Zaplní se tak celkem velká mezera v nabídce a tato grafika by mohla být přímým cenovým protivníkem GeForce RTX 4060 Ti 8GB.

Radeon RX 6750 GRE potvrzen, ale s 12GB pamětí?

Vedle toho stejná položka v databázi od PowerColoru také prozrazuje, že firma chystá grafiku Radeon RX 6750 GRE s čipem Navi 22, čímž se tedy zřejmě potvrzují nedávné průsaky hovořící o této kartě. Opět je tu ale rozpor v kapacitě pamětí, protože PowerColor uvádí, že by šlo o grafiku s 12GB pamětí, nikoliv o 10GB, jak děl předchozí únik.

Pokud by se toto potvrdilo, padaly by částečně zvěsti o tom, že asi půjde o přetaktovaný Radeon RX 6700 10GB. Nicméně až o tolik jiná by karta být nemusela. Z ekonomických důvodů je pořád celkem pravděpodobné, že v ní AMD bude používat čipy s několika deaktivovanými jednotkami (aby se dala použít i částečně defektní Navi 22). Po stránce počtu výpočetních jednotek a taktů by to tedy nakonec Radeon RX 6700 „OC“ být mohl, jen by mu AMD navíc aktivovalo a osadilo čipy GDDR6 celou paměťovou sběrnici. Karta by pak byla atraktivnější větší kapacitou, ale zase dražší na výrobu.

I v tomto případě by teoreticky mohly existovat obě verze. Ale stejně tak by i tady mohlo přijít ke slovu to vysvětlení, že specifikace ještě nebyly definitivně rozhodnuté a AMD váhalo mezi 10GB a 12GB verzí, z nichž se ale na trh dostane jen jedna.

Kdy tyto grafiky vyjdou, není jasné. Pokud je pravda to, že se ještě neuzavřely specifikace (nebo alespoň v době tvorby tohoto záznamu) těchto grafik, pak asi příchod do obchodů nelze čekat v úplně bezprostředním horizontu a ve hře by bylo spíš vydání v listopadu nebo přinejlepším na konci října.

Zdroje: VideoCardz, EEC