Socket AM5 vydrží až do roku 2029, slíbilo AMD. Přidává mu podporu pro herní paměti s ultra nízkou latencí

Včera jsme psali o tom, že AMD na Computexu 2026 opětovně vydalo procesor Ryzen 7 5800X3D, který díky 3D V-Cache může zrevitalizovat herní počítače používající AM4 desky a paměti DDR4, takže uživatelům vydrží další roky. Je to symbolicky k desátému výročí socketu AM4. Firma ale také oznámila, že podobný „držák“ má být i aktuální platforma AM5. A pomůže ji k tomu nová vylepšená technologie pamětí, která má teď na Computexu premiéru.
Socket AM5 vydrží až do roku 2029: Možnost upgradu na Zen 7 zajištěná?
Původně AMD při vydání procesorů pro socket AM5 (poprvé to byly Ryzeny 7000 v září 2022) slibovalo životnost socketu aspoň do roku 2025, v roce 2024 pak prodloužila oficiální příslib na rok 2027. Teď na Computexu 2026 firma protáhla plánovanou životnost socketu až do roku 2029 – jde o oficiální vyhlášení společnosti.
Podpora socketu může znamenat různé věci – technicky teď AMD stále podporuje socket AM4, jelikož pro něj (opětovně) vyšel onen Ryzen 7 5800X3D, nicméně poslední nová architektura na této platformě byl Zen 3 v roce 2020, případně se dá říct, že podobně podstatnou novinkou byl i právě Ryzen 7 5800X3D přidávající 3D V-Cache v roce 2022. Další procesory vydávané později už byly jen různé refreshe a nové modely pořád používající tento starší základ.
V aktuálním prohlášení z Computexu ale David McAfee z AMD uvádí, že až do roku 2029 budou vycházet „nové produkty a nové architektury“, přičemž nové architektury jsou ta důležitá část. Toto nejspíš dokládá, že socket AM5 dostane nejen procesory s jádry Zen 6, které vyjdou koncem roku nebo možná spíš začátkem roku 2027, ale i procesory s jádry Zen 7. U těch se zhruba předpokládá vydání v roce 2028, ale teoreticky by také mohly uklouznout až do roku 2029, případně by po vydání v roce 2028 mohlo později v dalším roce přijít ještě vydání verze s rozšířenou 3D V-Cache navíc pro hráče.
Paměti EXPO Ultra Low Latency
To, že socket AM5 pořád bude používán i za tři roky, také ale znamená, že pořád bude limitován propustností pamětí DDR5, zatímco třeba mobilní čipy Arm od Qualcommu a Applu mohou profitovat z paradoxně rychlejších mobilních pamětí LPDDR5X a později LPDDR6.
Pro herní počítače by mohly situaci zlepšit nové paměti přetaktované pomocí profilů EXPO, které AMD teď oznámilo na Computexu: Technologii AMD Expo Ultra Low Latency. Ty sice nezvyšují propustnost, ale snižují latenci, což má pozitivní dopad na snímkovou frekvenci ve hrách.
V čem přesně tato zlepšení budou spočívat, není zatím řečeno. Je třeba upozornit, že půjde o přetaktování, byť bude nastavené automaticky zapnutím EXPO profilu, takže nelze plně zaručit, že takový modul bude fungovat na všech kombinacích základní desky a CPU.
Podle AMD paměti používající EXPO Ultra Low Latency průměrně zlepší snímkové frekvence ve hrách (asi hlavně těch limitovaných výkonem CPU) o +4 %. To je srovnání s obyčejným modulem rovněž přetaktovaným přes EXPO – tedy nějakou starší hráčskou pamětí DDR5. Pokud by se ale srovnávalo s pamětí běžící na úplně nepřetaktovaných nastaveních, s tzv. „JEDEC“ rychlostí a časováním, může podle AMD snímková frekvence být až o 13 % vyšší. Nevíme ale, zda je to srovnání proti pamětem DDR5–5200 a DDR5–5600, což jsou rychlosti které s JEDEC časováním AM5 procesory oficiálně podporují, nebo s nějakou jinou rychlostí (DDR5–6400, nebo naopak horší DDR5–4800).
Tyto benchmarky jsou mimochodem s procesorem Ryzen 7 9700X, ne s X3D procesorem, u kterého by zlepšení mohlo být nižší. X3D procesory mají totiž tu vlastnost, že hru do určité míry odstíní od negativních vlivů výkonu pamětí na snímkovou frekvenci (jde o jeden z důvodů, proč V-Cache tolik zlepšuje výkon ve hrách). S X3D procesorem je například únosnější nemít paměti přetaktované pomocí profilů XMP a EXPO, nebo dokonce hrát jen s jedním modulem místo dvou, a tedy poloviční propustností RAM. S X3D procesory je propad výkonu v takových situacích mnohem nižší, než s běžným CPU.
Paměti s profilem EXPO Ultra Low Latency mají údajně vyjít brzy („coming soon“) od Kingstonu, Adata, respektive její značky XPG, G.Skillu, Teamgroup, V-Coloru a Lexaru.
Nové sockety si kolem roku 2030 vynutí nová generace pamětí
Zdá se, že dlouhá použitelnost desek pro procesory AMD a jejich socketů by mohla konečně dotlačit k podobně přívětivé politice také Intel. Ten sice pro procesory Nova Lake (Core Ultra 400), které by mohly vyjít koncem letoška, zase chystá další socket LGA 1954, ale ten už by měl mít delší životnost. Podle různě prosakujících roadmap a úniků by měl vydržet až čtyři generace – Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake a Hammer Lake.
Podle posledních zpráv ale Titan Lake nebude podobně jako Meteor Lake a Panther Lake (Core Ultra 100 a 300) mít desktopové modely, takže ho platforma LGA 1654 přeskočí, ale to je asi zrovna menší škoda. Důležitější bude, aby desky koupené třeba v roce 2026 či 2027 šlo upgradovat na onu poslední generaci, která by výhledově mohla přijít koncem roku 2029 nebo začátkem roku 2030.
U Intelu typicky čtyři generace znamenají čtyři roky, protože se firma snaží vydávat nové procesory každý rok (byť poslední dobou docházelo k rušení desktopových variant, jak bylo zmíněno). Takové čtyři generace za čtyři roky by tudíž byly pořád o dost kratší život, než budou tvořit čtyři generace na socketu AM5: Zen 4 (2022), Zen 5 (2024), Zen 6 (2026–2027) a Zen 7 (2028–2029?). Nicméně je třeba říct, že je to trošku zavádějící – obě platformy (AM5 i LGA 1954) ve skutečnosti dojedou kvůli tomu, že skončí éra DDR5 a někdy kolem roku 2030 přijde čas nových pamětí – DDR6 nebo LPDDR6. Tudíž by Intel nemohl LGA 1954 držet dál, i kdyby chtěl. Co bude potom, se teprve uvidí. Pokud by Intel chtěl napodobit AMD a to, že po celou jednu generaci pamětí vydrží stejná desktopová platforma s dlouhodobou možností upgradu, bude mít příležitost tehdy. A doufejme, že u AMD se to nezmění k horšímu…