Superrychlá PCIe 6.0 SSD přijdou o dost dřív, než se myslelo. Ale jenom pro procesory Nvidie?

Loni jsme psali, že ještě uplyne dlouhá doba, než se v osobních počítačích objeví SSD využívající vyšší rychlost PCI Expressu 6.0, která by mohla umožnit čtecí či zapisovací výkon až okolo 30 GB/s. Firma Silicon Motion, vyrábějící řadiče pro velkou část SSD na trhu, totiž loni uvedla, že do oblasti klientských PC očekává příchod PCIe 6.0 až v roce 2030. Situace se však od té doby změnila a „Gen6“ SSD mohou na trh dorazit dřív.
PCIe 6.0 SSD už za dva roky, kvůli Nvidii?
Silicon Motion (zkráceně také SMI) měla zastoupení na Computexu 2026 a webu Tom’s Hardware se podařilo uskutečnit rozhovor s Nelsonem Duannem, senior viceprezidentem firmy pro oblast PC (Client) a automobilů. V něm padlo mnoho otázek, ale mezi nimi také opět dotaz na to, kdy by se mohla objevit SSD využívající PCI Express 6.0.
Překvapivě je teď odpověď optimističtější: Podle Duanna uvede Silicon Motion řadič využívající rozhraní PCI Express 6.0 ×4 již příští rok – tedy 2027. A není řeč o řadiči určeném do SSD pro servery nebo sektor Enterprise, ale o řadiči pro NVMe M.2 moduly pro PC. Těm chystá firma čip označený pracovně Neptune, jak už prosáklo dříve. Půjde o osmikanálový řadič, tedy o řešení pro nejvýkonnější segment SSD pro osobní počítače.
Duan na otázku redaktora Antona Shilova potvrdil, že oním prvním řadičem pro „klientská“ SSD, který má být uveden na trh příští rok, je právě Neptune. Pro servery má Silicon Motion ještě jiné výkonnější řadiče (až šestnáctikanálové) jako SM8466, který má vyjít dokonce letos. Ty však pro nás nebudou relevantní.
Je třeba říct, že uvedení řadiče v roce 2027 neznamená, že budou hned ke koupi SSD. U Silicon Motion to chodí tak, že firma oznámí čip v době, kdy ho má hotový, ale navazující vývoj SSD modulů různých výrobců pak ještě sám zabere dlouhou dobu. Reálně dostupná PCIe 6.0 SSD s čipem Neptune tak nejspíš lze očekávat až v roce 2028. Počítejte tedy spíše s takovýmto horizontem. To by ale pořád bylo o dva roky dříve, než se tvrdilo loni.
Proč tato změna? Podle Silicon Motion za ní stojí Nvidia. Počítače založené na jejích procesorech a často používané pro vývoj nebo aplikace AI podle Duanna budou vyžadovat SSD s větší propustností – tedy právě NVMe moduly s rozhraním PCI Express 6.0 (doslova uvádí, že „procesory Nvidie „konzumují hodně elektřiny a hodně dat“). V prvních fázích podle něj poptávku po „Gen6“ SSD budou tvořit právě počítače (možná i notebooky) s procesory Nvidie, ne platformy Intelu a AMD.
Zřejmě ale není řeč o počítačích založených na nyní na trh přicházejících procesorech Nvidia RTX Spark (ty sice byly odhalené na Computexu, ale na trh přijdou až na podzim). Ty ještě PCIe 6.0 nepodporují. Mohlo by teoreticky jít o pracovní stanice DGX Station, které jsou ale serverovým hardwarem, a používaly by tedy spíš ony enterprise SSD na bázi SM8466.
Nejpravděpodobnější se zdá, že Duann zde mluví o příští generaci procesorů RTX Spark. Ty podle roadmapy mají označení Vera Rubin a mají vyjít právě v roce 2028, na nějž by, jak jsme zmínili, mohlo vycházet uvedení hotových „Gen6“ modulů s čipem Neptune na trh. Nvidia to zatím nikde neříká, ale Vera Rubin by tedy mohly být první procesory pro PC, které přinesou podporu PCI Expressu 6.0.
AMD a Intel asi budou o dost pozadu
Bohužel to vypadá, že platforma procesorů x86 může v tomto o dost zaostat. Lze to ostatně už vypozorovat z onoho výroku, že hybatelem nasazení PCIe 6.0 nebudou AMD, ani Intel. U obou těchto firem přijdou nové platformy, s nimiž by podpora PCIe 6.0 mohla být svázána, až o dost později. AMD pro podporu PCI Expressu 6.0 v desktopových procesorech potřebuje nový IO čiplet, který přinesou procesory generace Zen 6 letos nebo začátkem roku 2027, což je ale ještě na PCIe 6.0 brzo. Potom ho ale nejspíš převezme generace Zen 7 a nový IO čiplet, který by mohl PCIe 6.0 podporovat, by tak mohl přijít na řadu právě až někdy v roce 2030 se socketem AM6 (což je doba, kdy Silicon Motion očekávala rozjezd Gen6 SSD původně – toto vůbec nemusí být náhodná shoda).
Intel ve stejné době jako AMD Zen 6 vydá novou desktopovou platformu LGA 1954, která ale také ještě PCI Express 6.0 nebude umět a také nejspíš bude nahrazena další až kolem roku 2030. Je sice možné, aby podpora PCIe 6.0 byla přidána uprostřed životního cyklu této platformy, ale slova Nelsona Duanna spíš naznačují, že to Intel stejně jako AMD neudělá a také jeho platforma zůstane u PCIe 5.0 delší dobu, ponechávajíc v tomto směru Nvidii monopol. I když nelze vyloučit, že se dostaví příjemné překvapení a bude to dřív.