První řadič pro budoucí SSD na bázi PCI Expressu 6.0. Dostaneme s nimi rychlosti přes 25 GB/s

Jan Olšan
Dnes
SSD disky (ilustrační foto) Autor: Depositphotos
SSD disky (ilustrační foto)
„Gen6“ SSD sice vyjdou až za několik let, ale řadiče pro ně už jsou v přípravě. SiliconMotion už na letošní konferenci Future of Memory and Storage představuje řešení pro highendová SSD do PC a notebooků.

Minulý týden jsme psali o prvním nebo jednom z prvních SSD používajících PCI Express 6.0, které předběžně představil Micron. Tato SSD jsou ale zatím cílená jenom na servery a budeme ještě dlouho čekat, než se taková technologie dostane i do PC a notebooků. Jak to bude vypadat, až se dočkáme, teď nastínil jeden z výrobců řadičů: Firma SiliconMotion totiž představila čip, na kterém budou za pár let „Gen6“ SSD pro osobní počítače postavené.

První řadič pro spotřebitelská PCIe 6.0 SSD

SiliconMotion plánuje PCI Express 6.0 nasadit primárně v serverech, pro které už výkonný 16kanálový řadič SM8466 oznámila dávněji. Teď ale firma předběžně prozradila i plány na řadič pro SSD určená běžným PC a notebookům, který zatím nemá modelové jméno, ale jen kódové označení „Neptune“. Půjde o čip s osmi kanály – tedy nejvýkonnější konfigurací používanou v PC – a s rozhraním PCI Express 6.0 ×4. Tato SSD by se tedy měla normálně osazovat do slotů M.2.

Neptune bude řadič pro nejvýkonnější highendová SSD (firma mluví o „vlajkové lodi“), bude to v generaci řadičů PCI Express 6.0 produkt na stejné pozici jako je mezi PCIe 5.0 SSD nyní řadič SM2508, která aktuálně pohání ta nejrychlejší SSD a přetahuje se s Phisonem o titul nejrychlejšího „Gen5“ SSD vůbec. Tudíž i Neptune by měl zřejmě mířit na špičkový výkon, ne jen na nějaký střední proud úspornějších a levnějších NVMe modulů.

Nemusí nutně hned vyčerpat potenciál PCI Expressu 6.0, pokud vývoj bude analogický SSD založeným na PCI Expressu 5.0. Ta zprvu měla rychlosti čtení jen 10–12,5 GB/s a až v druhé vlně dosáhla maximálních možných rychlostí, které jsou někde mezi 14–15 GB/s. Neptune by asi mohl patřit do té první vlny řadičů a v druhé „maximálně vyšťavující“ ho možná nahradí nějací následníci. Nebo jeho vylepšená revize s vyšším výkonem.

SiliconMotion počítá s tím, že se Neptune bude párovat s NAND používající rozhraní o rychlosti 4800MT/s. S takovými čipy mají SSD založená na tomto řadiči podle firmy dosahovat rychlostí sekvenčního čtení 25 GB/s+, tedy potenciálně i vyšších. Zde si možná firma nechává i určitou rezervu, protože čip je nejspíše ještě jen na papíře. V náhodném přístupu pak má být dosahováno výkonů 3 500 000 IOPS, patrně jak ve čtení, tak v zápisu.

SiliconMotion představuje plánovaný řadič pro PCI Express 6.0 SSD, Neptune

SiliconMotion představuje plánovaný řadič pro PCI Express 6.0 SSD, Neptune

Autor: SiliconMotion, via: Tom's Hardware

Kdy?

Šéf SiliconMotion nedávno v rozhovoru řekl, že SSD používající PCI Express 6.0 nejspíš v desktopových PC a noteboocích uvidíme až v roce 2030. Firma nicméně plánuje spustit sériovou výrobu řadiče Neptune už v roce 2028. Po zavedení řadiče do výroby ještě nějakou dobu trvá, než se dají běžně koupit na něm založená SSD, nicméně tento předstih asi ponechává i nějakou rezervu pro trochu rychlejší nástup – možná bychom se mohli dočkat o trochu dříve, třaba už během roku 2029.

Disky s rychlostí 30 GB/s: Za jak dlouho budeme mít SSD využívající PCI Express 6.0? Přečtěte si také:

Disky s rychlostí 30 GB/s: Za jak dlouho budeme mít SSD využívající PCI Express 6.0?

Tyto odhady kladoucí příchod „Gen6“ SSD do PC ale stojí na jednom předpokladu – a to na tom, že konkurenční Phison nebude agresivnější a nepokusí se zase SiliconMotion předběhnout. To se mu podařilo v předchozích dvou generacích, kdy PCIe 4.0 SSD měl jako první v roce 2019 a PCIe 5.0 SSD dokonce o dva roky dříve (H1 2023) než SiliconMotion (H1 2025).

WT100_25

Tudíž se klidně může stát, že si nějakými tvrzeními o roku 2030 nebude lámat hlavu a pokusí se dostat na trh řadič podporující PCI Express 6.0 tak rychle, jak to půjde. Pak asi bude záviset hlavně na tom, kdy výrobci procesorů dodají na trh platformy, které budou v desktopech a noteboocích konektivitu PCI Express 6.0 poskytovat. Kdy taková CPU a základní desky vyjdou, to ale netušíme. Platforma Intel Nova Lake a desky LGA 1954 v roce 2026 například stále mají umět pouze PCI Express 5.0. Že by socket AM6 od AMD v roce 2028? Zatím těžko říct…

PCI Express 8.0 už je ve vývoji. Nová technologie s rychlostí až 1 TB/s pořád zachová kompatibilitu Přečtěte si také:

PCI Express 8.0 už je ve vývoji. Nová technologie s rychlostí až 1 TB/s pořád zachová kompatibilitu

Zdroj: Tom’s Hardware

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

