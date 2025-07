Dvakrát lepší než všechno ostatní. První SSD využívající PCI Express 6.0 jsou tady, ale ne pro nás

Před nedávnem jsme zde probírali, kdy se dají čekat SSD využívající PCI Express 6.0. Ten zatím nemáme v počítačích a do SSD pro PC a notebooky se NVMe moduly s touto technologií mají asi dostat hodně pozdě. Ale přesto se už SSD s rozhraním PCI Express 6.0 objevují jinde – v serverech. A tato technologie jim umožňuje zcela nové úrovně výkonu, kdy jediné SSD dokáže poskytovat data rychlostí až 28 GB/s.

Servery jsou výjimka z toho, že PCIe 6.0 SSD jsou ještě hodně vzdálená věc. Už brzo by totiž v nich měla být konektivita PCI Express 6.0 dostupná a po vysoké propustnosti úložiště je v AI serverech hlad. Konektivitu PCI Express 6.0 má například už poskytovat serverová verze Zenu 6, procesory AMD Epyc „Venice“, které by měly být na trhu příští rok – 1S servery mají poskytovat 128 „Gen6“ linek, 2S až 192 linek. PCI Express 6.0 mají také podporovat serverové procesory od Nvidie.

Micron 9650

Micron teď pro tyto servery odhalil první PCI Express 6.0 SSD, která jsou označená Micron 9650. Využívají jeho 3D NAND třetí generace se záznamem TLC a řadič, který je také vlastním produktem Micronu. Jeho rozhraní pro připojení do systému je PCI Express 6.0 ×4, takže čistě z tohoto pohledu by teoreticky mohla existovat i ve formátu modulu M.2 pro PC, pokud by nějaká desktopová nebo notebooková platforma už PCI Express 6.0 měla. Zatím ale takové plány nejsou a SSD jsou vyráběná jen v čistě serverových formátech E1.S a E3.S.

Moduly existují ve dvou verzích. Micron 9650 Pro je určený pro zátěže, kde dominuje čtení dat a SSD nejsou tolik opotřebovávána zápisy. Tato SSD mají kapacity 7,68 TB, 15,36 TB ve formátech E1.S s výškou 9,5 mm i s výškou 15 mm a ve formátu E3.S 1T. Kromě toho je k mání ještě kapacita 30,72 TB, ale ta jen ve formátu E3.S 1T. Tyto moduly jsou navržené na zhruba jeden celkový přepis každý den po dobu pětileté záruky.





Pro zátěže s větším objemem zápisů pak existuje varianta Micron 9650 Max, která je vyráběná jen ve formátu E3.S 1T pro všechny kapacity – 6,4 TB, 12,8 TB a 25,6 TB. Ty jsou jak vidíte nižší. Je to proto, že tato SSD ponechávají větší množství kapacity NAND rezervované jako tzv. „overprovisioning“. To jim zlepšuje výkon v zápisu, ale také životnost. Micron u nich garantuje tři kompletní přepisy denně po dobu pětileté záruky.

Obě varianty SSD mají výkon sekvenčního čtení dat až 28 000 MB/s a sekvenčního zápisu až 14 000 MB/s. Výkon náhodného čtení je 5 500 000 IOPS u většiny modelů (5 400 000 IOPS u kapacity 7,68/6,4 TB). Co se však liší, je náhodný zápis. Na čtení optimalizované modely Pro poskytují náhodný zápis 500 000 až 570 000 IOPS nebo 1 000 000 až 1 100 000 IOPS při kombinované zátěži (to znamená 70 % čtení, 30 % zápisu). Na zápis optimalizované modely Max zvládají v náhodném zápisu 900 000 IOPS a v kombinované zátěži 1 500 000 IOPS.

Parametry SSD Micron 9650 Pro a Micron 9650 Max Autor: Micron, via: ComputerBase

Kompletní parametry můžete vidět v tabulce, včetně celkových hodnot garantovaného zápisu v terabajtech („TBW“). Všimněte si, že jsou uváděné separátně pro sekvenční zápis (až 282 600 TB u 25,6TB modelu 9650 Max, což vychází na 11 000 cyklů přepisu) a pro situace, kdy je zápis náhodného charakteru. V této situaci je u verze Max výdrž poloviční, u verze Pro čtvrtinová.





Je to proto, že při takové náhodné zátěži se musí často zapisovat a přepisovat necelé části bloků v paměti NAND. Ty se ale přemazávají (což je pro přepis nutné – blok se musí nejprve vynulovat a pak znovu zapsat) po poměrně velkých blocích, takže s malými soubory dochází k tzv. amplifikaci zápisu, kdy sice na disku změníte jen kilobajty, ale opotřebení může být, jako byste přemazali několik megabajtů.

Spotřeba těchto SSD je poměrně vysoká – jak pro verze Pro, tak pro Max uvádí Micron zátěžovou spotřebu 18 W. To je vedle ceny asi další důvod, proč se takovéto serverové SSD neobjeví v osobních počítačích. Pro ty budou třeba jiné řadiče s nižší spotřebou, aby se celé SSD vešlo ideálně do 7–8 W a nebyly problémy s chlazením. V serverech může spotřeba být vyšší, protože se SSD ochlazuje silným průvanem táhnoucím skrz rackové šasi serveru (jsou používané hodně výkonné ventilátory).

Nicméně Micron 9650 Pro může asi sloužit jako určité demo toho, jaká SSD v počítačích budeme mít, až za pár let konektivita PCIe 6.0 dorazí i do procesorů AMD Ryzen a Intel Core (Ultra) a budou k dispozici úspornější řadiče, které výkon představující v podstatě dvojnásobek proti dnešním nejrychlejším SSD na bázi PCI Expressu 5.0 zvládnou podat při normální spotřebě.

Jak bylo zmíněno, serverové procesory s linkami PCI Express 6.0 se objeví asi až příští rok. Nynější odhalení těchto SSD je také předběžné a s reálnou dostupností se asi počítá až při samotném nasazování dotyčných serverů. Momentálně Micron dodává vzorky těchto SSD partnerům pro testování a ověření, což by mělo pomoci hladkému rozjezdu příští rok.

Zdroje: techPowerUp, ComputerBase