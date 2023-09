Už se ví, kdy vyjdou nové procesory Intel. Raptor Lake Refresh letos jenom se 125W TDP

Tento podzim Intel vydá třetí generaci procesorů na platformě LGA 1700 – Core 14. generace pro desktop, neboli také Raptor Lake Refresh, jelikož půjde jen o určitou aktualizaci předchozích procesorů s vyššími frekvencemi. Odhalení pravděpodobně bude za několik dní na akci Intel InnovatiOn, která je již oznámená na 19. a 20. září. Ještě jsme ale nevěděli přesně, kdy se procesory začnou prodávat, a tato informace byla zjištěna dnes.

Datum vydání a recenzí

Potvrdil se předpoklad, že reálné vydání opět bude o něco později po oficiálním „papírovém“ (nebo zde spíše pódiovém) představení nové generace, což v poslední době bývá u hardwaru norma. Web VideoCardz dnes píše, že zjistil od svých zdrojů plánované datum, kdy se procesory začnou prodávat, a také datum recenzí a obojí nastane až v říjnu.

Intel má stanovená dvě data (respektive dvě VideoCardz zjistil). Nejprve 16. října vyprší „Ad Embargo“, což patrně znamená, že prodejci budou moci začít nové procesory propagovat a možná také zařadit do online nabídky. Je tedy možné, že tento den už bude možné objednávat.





Následující den, 17. 10., bude už ostré vydání. V tento den současně skončí embargo na prodej i na vydání recenzí. Ta média, která měla pod NDA vzorky, budou tedy moci vydat recenze v okamžik, kdy se procesory začnou prodávat. Není asi pravděpodobné, že by procesorů byl závažný nedostatek a hned se vyprodaly, takže nedostatek času na čtení recenzí a na rozmyšlení nákupu asi není až takový problém. Začátek prodeje má být v 6:00 pacifického času, u nás v tu dobu bude 15:00 – v tuto dobu tedy můžete čekat různé recenze.

Zatím jen káčkové modely

Vydání tedy bude za pět týdnů. Nicméně změna proti předchozím informacím je, že zřejmě v této chvíli ještě nebudou ke koupi také levnější mainstreamové modely s 65W TDP a zamčeným násobičem. VideoCardz uvádí, že tato embarga se týkají jenom 125W modelů Core 14. generace.

Procesor platformy Intel LGA 1700 Autor: Ľubomír Samák

Zřejmě nás tedy v říjnu čeká jen šestice modelů s příponami K (125W TDP, odemčený násobič) a KF (125W TDP, odemčený násobič, deaktivované GPU – tyto modely jinak odpovídají ve všem modelům K). Vyjít má jen Core i9–14900K a i9–14900KF, dále Core i7–14700K a i7–14700KF a Core i5–14600K a i5–14600KF. Vypadá to tedy, že další ne-K modely budou až začátkem příštího roku během CES 2024, podobně jako to bylo v předchozích generacích.

Tento měsíc (19. 9.) na zmíněné akci Intel InnovatiOn by firma měla odhalovat i další produkty, pravděpodobně by měly být oficiálně „uvedené do společnosti“ také nové 4nm procesory Meteor Lake používající čiplety a 3D pouzdření s více vrstvami čipů. Tyto modely ale budou jen pro notebooky, desktop místo nich dostane jen ony refreshované 7nm procesory Core 14. generace pro socket LGA 1700.

Zdroj: VideoCardz