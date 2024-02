Xbox nekončí, příští generace prý je největší pokrok v dějinách. Může to být handheld à la Switch

V posledních týdnech se objevila řada spekulací o budoucnosti konzolí Xbox – nejprve kvůli zprávám, že některé exkluzivní tituly budou uvolněny pro konkurenční konzole. Poté se objevily také zvěsti o tom, že je MS pozadu ve vývoji čipu pro next-gen konzoli a pořád nepotvrdil kontrakt u AMD. Patrně kvůli tomu se teď firma oficiálně k budoucnosti vyjádřila a slíbila, že konzole Xbox budou pokračovat a příští generace má být doteď největší skok.

Konkurence dostane některé hry, které byly exkluzivně pro Xbox

Microsoft včera potvrdil, že skutečně některé exkluzivní hry pustí na konkurenční platformy – Nintendo Switch a Sony PlayStation 5. Neznamená to ale, že by Xbox úplně ztratil „diferenciaci“, multiplatformními se zatím stanou jenom čtyři hry. Podle šéfa divize Gaming Phila Spencera prý budeme v budoucnosti méně exkluzivních titulů vídat v celém herním průmyslu, což by se dalo interpretovat tak, že tato čtveřice bude testovat vody a později by mohlo takových titulů od MS a jeho studií přibývat. Je ale otázka, zda se tato předpověď potvrdí i pro konzole od konkurentů.

Microsoft ještě ony odexkluzivněné hry nesdělil přímo, podle neoficiálních drbů by snad mohlo jít o Hi-Fi Rush a Pentiment, později mají následovat hry Sea of Thieves a Grounded. Naopak ale bylo doslovně vyloučeno, že mezi první čtyřkou bude Starfield a Indina Jones. Firma má ale každopádně mít nadále i vlastní exkluzivní hry.

Druhou částí těchto vyjádření k Xboxu jsou plány se samotným hardwarem. Pro kontext tu může být důležité, že v posledních týdnech se objevily informace (zejména od youtubera Moore’s Law is Dead) o tom, že Sony již zhruba rok má potvrzenou smlouvu s AMD na vývoji semicustom APU pro konzoli PS6, avšak Microsoft stále nikoliv, což by znamenalo, že minimálně může být ve vývoji značně pozadu.





Údajně také sondoval možnost, že by dal zakázku místo AMD Intelu. Pro ten by to mohla být vítaná možnost se osvědčit ve světě GPU, ale co je možná důležitější, urvat výrobu čipu pro své vlastní továrny, které budou potřebovat co nejvíc různých pracovních příležitostí, pokud mají konkurovat TSMC. Je ale třeba upozornit, že tyto zvěsti mohou být různě zkreslené, nebo přinejmenším Moore’s Law is Dead nemusí mít kompletní obrázek.

Next-gen Xbox prý má být největší progres, jaký kdy byl

K těmto drbům se Microsoft nijak nevyjádřil, ale Phil Spencer potvrdil, že příští generace Xboxu bude a není to tak, že by se na tento byznys chtěl MS vykašlat. Next-gen Xbox má (prý) naopak přinést největší technický skok, jaký kdy byl při přechodu z jedné generace na další kdy k vidění. Toto samozřejmě je třeba brát s určitou rezervou, ale je to prý hlavním cílem.

Zatím ale nebyly potvrzené žádné specifické rysy ani na čí technologii GPU a CPU bude přístroj stavět. Realita je taková, že moderní výrobní procesy, které by radikální zvýšení vyžadovalo, stojí čím dál větší peníze, což se moc neslučuje s nízkou cenou konzolí. Je proto otázka, jaké pokroky se dají udělat v CPU a GPU výkonu dejme tomu na 4nm a 3nm procesu. Je možné, že onen velký skok se může týkat třeba akcelerace AI a její použití pro upscaling a generování snímků, zatímco „nativní výkon a FPS“ by se zlepšily méně.

Letos opravdu vyjdou nové verze Xboxu Series X a S

Mimo této next-gen konzole mají údajně letos před Vánoci (nejspíš v říjnu až listopadu) vyjít nějaké novinky v rámci současné generace – nové modely „konzolí a ovladačů“. Toto by mohlo znamenat, že podzimní únik o refreshnutém Xboxu Series X („Brooklin“) a Series S („Ellenwood“) je pravdivý. Tyto nové verze mají mít nižší spotřebu v klidu, větší SSD a nově také WiFi 6E (s 6GHz pásmem).

Odtajněná prezentace plánovaných konzolí Microsoft Xbox (říjen 2022) Autor: United States District Court, Northern District of Columbia

Není jisté, zda se potvrdí všechny detaily z tehdejšího úniku, mezitím se objevily jiné úniky, podle nichž prý Microsoft například zrušil plánovanou revizi čipu. Rozsah změn v těchto refreshnutých konzolích tedy může být menší, než se před časem uvádělo.

Zmínka o novém ovladači ale asi potvrzuje, že MS vydá novou verzi gamepadu s kódovým označením Sebille, o které únik mluvil. Ten má přinášet různá vylepšení a například použití vyměnitelných baterií.

Odtajněná prezentace plánovaných konzolí Microsoft Xbox (říjen 2022) Autor: United States District Court, Northern District of Columbia

Konkurence pro Switch

Web The Verge, který s Philem Spencerem mluvil, píše o tom, že by Microsoft dokonce mohl chystat hanheld, tedy konzoli podobnou Nintendu Switch. Zástupce firmy totiž pochválil zařízení jako je Asus ROG Ally a Lenovo Legion Go, ovšem řekl, že by podle jeho názoru takové zařízení bylo lepší se speciálním systémem, místo aby používalo standardní PC platformu a prostředí Windows. Tudíž by asi mohl eventuálně být vydán handheldový Xbox.

Toto se objevilo již před rozhovorem v neoficiálních drbech na internetu. Middleagegamegy tvrdí, že onen next-gen Xbox bude mít stejně jako nynější generace dvě verze. Ta silnější bude tradiční stolní, respektive obýváková konzole k televizi, tedy následník Xboxu Series X. Druhá konfigurace, která by zřejmě měla být následníkem Xboxu Series S, ale bude hybridní podobná Switchi. Toto dává perfektní smysl, protože když už nabízíte a musíte vyvinout čip pro pomalejší levnější verzi konzole, proč nevyužít nižší spotřebu jejího SoC k tomu, aby se z ní udělalo mobilní zařízení.

Handheld verze konzole je údajně vyvíjená týmem,který stojí za zařízeními Surface, a údajně je také tím zařízením, o kterém se spekulovalo jako o coudové konzoli (jakou má Sony v podobě PlayStation Portal) Podobně jako Switch má tento handheld být dokovatelný, takže v obýváku se bude dát použít také. Zařízení má ovládací prvky přímo zabudované a dotykovou obrazovku. Jeho cena údajně bude pořád levnější než cena výkonné verze konzole.

Obě konzole se prý zhruba chystají k vydání v roce 2026, ale toto vše je samozřejmě brát s určitou rezervou, jde o zatím nepotvrzené zvěsti.

Zdroje: VideoCardz, The Verge, colteastwood