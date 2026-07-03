Záchrana pro notebooky a PC v době krize: Samsung chystá levné SSD 990, prozradil ho omylem

SSD od Samsungu jsou jedna z nejpopulárnějších, v této oblasti si vybudoval silnou značku a důvěru zákazníků. Jde také o jednu z firem, které samy vyrábějí paměti NAND (a v tomto případě i DRAM a řadič). O těch se obvykle předpokládá, že mají zvlášť předpoklady pro spolehlivá a kvalitní SSD, byť i u Samsungů se potíže občas objeví. Samsung teď ale každopádně chystá nové SSD a mělo by jít o levnější SSD, což je v dnešní době hodně třeba.
Samsung omylem prozradil SSD 990
Na webu Samsungu se předčasně objevily zatím nevydané NVMe moduly M.2 označené Samsung SSD 990, což je zařazuje mezi SSD s rozhraním PCIe Express 4.0 ×4 (to, že nepodporují PCIe 5.0 ×4 a jeho vyšší rychlosti, bude třeba oželet, pokud jde o cenu). V té Samsung už má dražší modely SSD 990 Pro a SSD 990 Evo (respektive ve vylepšené verzi SSD 990 Evo Plus) a lze tedy čekat, že „pouze“ SSD 990 bez dalších přívlastků bude levnější alternativa.
Samsung SSD 990 bude podle všeho DRAMless modul, který bude místo mezipaměti DRAM pro mapovací tabulky a další potřebná data používat kus operační paměti hostitelského počítače pomocí technologie HMB. Díky té se DRAMless SSD už do značné míry zbavila dřívějších výkonnostních problémů, takže dnes nejde o špatné řešení. A v době, kdy DRAM extrémně zdražila, to platí o to víc. SSD větších kapacit s mezipamětí DRAM totiž této paměti potřebují neúměrně hodně – 8TB modely SSD 9100 Pro i SATA disku SSD 870 Evo konzumují 8 GB paměti LPDDR4, která by jinak stačila na celý telefon nebo levný notebook.
Samsung SSD 990 má dosahovat sekvenční rychlosti čtení 7150 MB/s a sekvenční rychlosti zápisu 6450 MB/s, což bude pro zápis do pseudo-SLC cache. Využívá tak z podstatné části potenciál svého rozhraní PCIe 4.0 ×4. Údaje o výkonu v náhodném přístupu (IOPS) zatím nemáme. Tyto hodnoty platí pro 1TB model SSD, který se objevil na web Samsungu. Zatím není jasné, jestli budou v nabídce další kapacity. Obvykle mívá konkrétní řada kapacit víc, ale kvůli dnešní krizi může být problém vyrábět moduly s vyšší kapacitou.
QLC NAND
Méně příjemnou zprávou je osazená paměť NAND. Moduly SSD 990 budou zřejmě založené na NAND typu QLC. Pro 1TB model je totiž udávána garance výdrže jenom 400 TB celkového zápisu. Pro TLC SSD obvykle bývá garantován objem odpovídající 600 cyklům přepisu na buňku, zatímco zde vychází jenom 400 cyklů a takové hodnoty firmy obvykle uvádějí pro QLC SSD.
Samsung z webu informace o tomto SSD zase hned odstranil, takže asi šlo o chybu a jeho vydání má teprve nastat. Nicméně dlouho už se nejspíš čekat nebude, ostatně byly uvedeny specifikace modulu i fotografie (či rendery) jeho podoby.
Cenu zatím neznáme, ale díky kompromisům (QLC NAND, DRAMless koncepce), které byly udělány, by toto SSD mohlo v obchodech stát nižší částky než SSD 990 Pro a SSD 990 Evo Plus (ta dnes v 1TB kapacitě stojí okolo 5800 Kč, respektive cca 5500 Kč). To ale může chvíli trvat, často se totiž stává, že při uvedení bývají ceny poněkud vyšší, než by odpovídalo (pokud byste SSD 990 viděli za stejnou cenu jako SSD 990 Evo Plus identické kapacity, bude samozřejmě lepší vzít druhé SSD, které používá TLC NAND) a spraví se to až po určité době. V dlouhodobějším horizontu by ale snad mělo SSD 990 „bez přívlastku“ nabízet stejné kapacity modulů za nižší cenu. Vzhledem k tomu, kolik dnes i obyčejné 1TB moduly stojí, bychom to opravdu potřebovali.
Zdroj: Guru3D