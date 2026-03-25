Paměťová krize přináší comeback starých SATA SSD: Samsung vydává nové SSD 870 Evo s větší kapacitou

Jan Olšan
Dnes
Samsung SSD 870 Evo pro rozhraní SATA Autor: Samsung
Je tu nové Samsung SSD 870 Evo pro rozhraní SATA! Ne, neodcestovali jste zpět časem do předešlé dekády. Skutečně vychází nový model této dnes už pět let staré, ale stále vyráběné řady SSD.

V posledních letech už není moc slyšet o SSD pro rozhraní SATA, protože všechny novinky používají výkonnější technologii NVMe v provedení NVMe modulů. Ale to neznamená, že tyto disky zmizely. Samsung SSD 870 Evo se udrželo ve výrobě celou dobu a podle výrobce šlo o jedno z nejpopulárnějších SSD v jeho sortimentu. Teď dokonce dostává nový model – Samsung totiž začíná prodávat novou verzi tohoto pět let starého disku.

SSD 870 Evo se vrací (a nikdy neodešlo)

Samsung SSD 870 Evo bylo samo o sobě spíš pozdnějším dozvukem éry SATA SSD. Vyšlo v lednu 2021, tedy před více než pěti lety, kdy už trh nových počítačů ovládaly NVMe moduly M.2. Tento model byl ale pokračovatelem velmi populárních modelů SSD 840 Evo, SSD 850 Evo a SSD 860 Evo.

Původní řada SSD 870 Evo byla tvořena modely s kapacitami 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB a 4 TB. Samsung sice tehdy už měl 8TB SSD, ale ta existovala jenom v řadě SSD 870 QVO založené na QLC NAND. Je proto dost překvapivé, že se teď po dlouhých letech na trhu objevila 8TB verze tohoto disku – nový model této už letité řady SSD. Všiml si ho web ComputerBase, kterému Samsung potvrdil, že jde o oficiální nový model řady a ne nějaký padělek, a také potvrdil specifikace.

Stejné parametry, ale dvakrát víc NAND i DRAM s o něco vyšší spotřebou

Podle výrobce je 8TB verze postavená na původním osmikanálovém řadiči Samsung MKX a podporuje stále všechny starší režimy SATA (tedy i SATA II 3Gb/s a SATA 150MB/s pro stará PC). Parametry 8TB modelu jsou téměř ve všem stejné jako u 4TB, až na to, že SSD má úměrně k celkové kapacitě také odpovídající 8GB mezipaměť LPDDR4 (což je v dnešní době docela luxus).

Sekvenční čtení dosahuje 560 MB/s, sekvenční zápis 530 MB/s při použití pseudoSLC cache a 500 MB/s po jejím vyčerpání (toto by tedy měla být trvale udržitelná rychlost).

Stejné zůstávají i hodnoty IOPS – 98 000 IOPS v náhodném čtení a 88 000 IPS v náhodném zápisu. 8TB disk má ovšem o trošku vyšší spotřebu. Ta může v zápisu dosáhnout maximálně 2,6 W (zatímco u 1–4TB verzí 2,5 W). Klidová spotřeba v režimu Device Sleep stoupla z 6,5mW u 4TB verze na 10 mW u nové 8TB verze.

Pořád záznam TLC

Co je možná nejdůležitější: Samsung potvrdil, že i nový 8TB model stále používá 3D NAND se záznamem TLC, nejde tedy o QLC SSD. Zapisovací výdrž je oficiálně dvojnásobná proti té u 4TB modelu – 4800 TB celkového zápisu po dobu pětileté záruky. Odpovídá to 600 přepisovacím cyklům na buňku, což je typická udávaná výdrž SSD s TLC NAND, lze ale čekat, že SSD toho vydrží i víc.

Samsung SSD 870 Evo
Kapacita  250 GB 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Velikost DRAM 512 MB LPDDR4 512 MB LPDDR4 1 GB LPDDR4 2 GB LPDDR4 4 GB LPDDR4 8 GB LPDDR4
Sekvenční čtení 560 MB/s 560 MB/s 560 MB/s 560 MB/s 560 MB/s 560 MB/s
Sekvenční zápis 530 MB/s 530 MB/s 530 MB/s 530 MB/s 530 MB/s 530 MB/s
Náhodné čtení (4K) 98 000 IOPS 98 000 IOPS 98 000 IOPS 98 000 IOPS 98 000 IOPS 98 000 IOPS
Náhodný zápis (4K) 88 000 IOPS 88 000 IOPS 88 000 IOPS 88 000 IOPS 88 000 IOPS 88 000 IOPS
Spotřeba (čtení) 2,0 W 2,0 W 2,0 W 2,2 W 2,2 W 2,2 W
Spotřeba (zápis) 2,2 W 2,2 W 2,5 W 2,5 W 2,5 W 2,6 W
Spotřeba (Sleep) 2,5 mW 2,5 mW 3,0 mW 4,5 mW 6,5 mW 10,0 mW
Garantovaný přepis 150 TB 300 TB 600 TB 1200 TB 2400 TB 4800 TB

Cena je samozřejmě dost vysoko, jak se dalo vzhledem k aktuálním podmínkám na trhu čekat – v Německu se SSD objevilo za 1259 € (30 750 Kč). Cena je to o dost vyšší, než za jakou se dá sehnat NVMe SSD 9100 Pro. Doufejme, že je to způsobeno tím, že prodej sotva začal, a časem se toto SSD dostane na nějakou atraktivnější cenu. Pořád ovšem lepší než částka, která na nás nedávno vybafla u prvního 16TB M.2 SSD:

To, že je nové SATA SSD založeno na pět let starém základu, nicméně asi v tomto případě není špatně. Rozhraní SATA 6,0GB/s se od té doby nezměnilo a již tehdejší SSD vyčerpala jeho výkonnostní limity. Vyvíjet nové řadiče pro toto rozhraní tedy ztratilo smysl a nelze se tak zlobit, že Samsung nevyrobil aktuální 8TB model na nějakém novém základě.

Rozhraní SATA se pořád může hodit

SATA SSD dávno ztratila smysl v roli hlavních systémových úložišť nových počítačů, u nichž je slot M.2 samozřejmostí a málokdo teď asi hledá nové vysokokapacitní SSD pro počítač starší deseti let bez podpory M.2.

Tyto disky ale mohou dávat perfektní smysl třeba v notebooku vybaveném volnou pozicí, nebo i v novém desktopu. Ten totiž může mít sloty M.2 v menším počtu, který snadno vyčerpáte (zvlášť u Mini—ITX sestavy). Základní desky ale nadále mívají několik portů SATA, které se dají využít právě pro přidání dalšího úložiště – zejména třeba když chcete pole RAID 5. Výhodou může být také třeba snazší přesouvání těchto SSD mezi počítači teoreticky i s možností hot-swapu. Ač je rozhraní SATA překonané, formát přes kabel připojovaných disků má pořád svoje výhody.

Zdroje: SamsungComputerBase

