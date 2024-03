Next-gen herní GPU Nvidie „Blackwell“ bude trošku jako Fermi: 512bitové paměti se vrací

Minulý týden se dostaly ven informace o 28GHz pamětech na grafikách GeForce generace RTX 5000. Byla to ale jen předehra, leaker Kopite7kimi poté přidal podrobnější pohled na specifikace chystaných herních GPU generace Blackwell. Zdá se, že to bude větší výkonnostní skok. Tak trochu v duchu citátu „odvolávám, co jsem odvolal“ je totiž zpět ve hře 512bitová sběrnice, s níž by Blackwell byl nejtěžší kalibr Nvidie za dlouhou dobu.

512bitový highend GB202

Kopite7kimi před delší dobou uváděl, že nejvyšší GPU v herní větvi čipů s architekturou Blackwell mohlo mít paměti široké 512 bitů. Nvidia neudělala od architektury Fermi, která byla ve své době extrémně ambiciózní, ale firma to s ní přepálila a poté přešla na výrazně konzervativnější a jednodušší architektury Kepler a Maxwell. Poté nastal obrat, kdy Kopite7kimi řekl, že se s 512bitovými pamětmi mýlil a ve skutečnosti se čip GB202 (nejvýkonnější herní Blackwell) přidrží zažitých 384 bitů.

Ovšem je tu změna opět, Kopite7kimi nyní hlásí, že podle několika zdrojů nakonec toto GPU bude opravdu 512bitové. To znamená, že při použití pamětí GDDR7 s efektivní frekvencí 28 GHz (což by podle stejného zdroje mělo odpovídat nynějšímu plánu) toto GPU dosáhne propustnosti 1792 GB/s neboli přesně 1,75 TB/s. Bude to nárůst propustnosti pamětí o více než tři čtvrtiny (+77,8 %), jelikož RTX 4090 má se svými 21,0GHz pamětmi propustnost „jen“ 1008 GB/s.

Může to v praxi být lehce jiné, pokud Nvidia nepoužije přesně takt 28,0 GHz, ale něco okolo, pochopitelně. Vedle propustnosti toto zvětší také kapacitu paměti. Na PCB bude 16 čipů GDDR7 a jelikož každý bude mít kapacitu 16 Gb, dává to dohromady 32 GB grafické paměti.





Podle Kopite7kimiho by toto GPU GB202 mohlo mít až 192 jednotek SM (12 GPC × 8 TPC). Toto by dávalo až 24 576 shaderů a o třetinu více než v dnešním highendovém GPU AD102, avšak Nvidia v herních kartách obvykle nějaké jednotky ponechává vypnuté – a vzhledem k šířce sběrnice by asi mohla ponechat vypnutou i část paměťové šířky, jako to bylo u 11GB GeForce GTX 1080 Ti a RTX 2080 Ti. Čip má být vyráběný 3nm procesem TSMC. Není úplně jisté, zda je GB202 čipletové GPU nebo monolitické. Druhá možnost ale je výrazně pravděpodobnější.

GPU Nvidia (ilustrace) Autor: Nvidia

GB203: 12 288 shaderů

Podle stejného zdroje bude ovšem další čip v řadě, GB203, mít již klasicky 256bitové paměti, zvětšení se tedy nebude opakovat u nižších modelů – ty mají podle Kopite7kimiho mít vesměs stejnou konfiguraci jako v generaci Ada Lovelace.

GB203 by údajně mělo zhruba odpovídat polovině čipu GB202. To znamená, že by mohlo být použito 96 SM (12 288 shaderů). Je to 20 % více než u obdobného čipu v generaci Ada (AD103 obsahuje 80 SM).

Opět je zde možnost, že vydaná grafika (GeForce RTX 5080?) nebude mít aktivované všechny. V tomto případě ale asi případné oříznutí bude jen malé, například 2–4 SM (256–512 shaderů) pro potřeby zlepšení výtěžnosti.

Tato karta by měla tedy mít 16 GB paměti GDDR7. Pokud by byla ponechána stejná efektivní frekvence 28,0 GHz, pak s propustností 896 GB/s.

GB205: Zase 192bitové paměti

Další v řadě pak bude čip GB205 (z nějakého důvodu tentokrát nebude označení končit na čtyřku, ale na pětku). V tomto případě nemáme ještě informace o počtu shaderů, ale čip má mít 192bitové paměti, což by mělo při stejné frekvenci GDDR7 propustnost 672 GB/s. Případná další GPU v řadě (GB206, GB207?) by už asi měla být 128bitová (448 GB/s při 28,0 GHz).

Je třeba upozornit, že do vydání zbývá půl roku až rok, takže ačkoliv aspoň část čipů už by mohla mít okolo tapeoutu, ne-li už po něm, ještě zde mohou nastat nějaké změny. Nebo se opět ukáže, že úniky byly tentokrát pomýlené, jakkoli byl Kopite7kimi v minulosti mimořádně spolehlivý zdroj informací o plánech Nvidie.

Nvidia tradičně novou generaci grafik vydává ob dva roky na podzim, což by znamenalo, že GeForce RTX 5090 by vycházela na září 2024. Jenže v roadmapě byla loni nová generace herních GPU vyznačena až na rok 2025, takže je možné, že tentokrát se to o pár měsíců opozdí či odloží. Názory na to, co je pravděpodobnější, se různí. Asi má smysl dát zejména na oficiální zdroj, tedy onu roadmapu. Jenže ta nemusela být myšlená úplně doslova, a tedy není vyloučeno ani vydání opět na podzim.

Zdroje: Kopite7kimi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), VideoCardz